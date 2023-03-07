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    • Güncel
    • 07.03.2023 16:48
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    • 07.03.2023 17:06
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    İngiliz Reuters muhalefeti toplama derdine düştü! HDP ve İYİ Parti dengesi için harekete geçtiler... Mithat Sancar erken öttü...

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak destek verdiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener'in masayı dağıtıp tekrar gelmesinin ardından ilan edilen adaylık sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan açık destek geldi. Mithat Sancar Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kendisini genel merkezimize bekliyoruz" çıkışını yaptı. Mithat Sancar'ın bu çıkışı İYİ Parti tabanının tepkisi çekebilecekken İngiliz Reuters ortalığı toplama telaşına girişti. Üst düzey masa yetkilisiyle görüşen İngiliz Reuters, Mithat Sancar'ın bu söylemi erken yaptığına dikkat çekerken muhalefetin seçimi kazanması için HDP'nin desteğini ihtiyacı olduğunu da öne çıkardı.

    takvim.com.tr
    İngiliz 6’lının derdine düştü

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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    AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ
    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplandı.

    Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara ge

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.


    Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU! YEMEĞE DE KATILMADI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.

        Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.

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        Bu yaşananların ardından 6'lı koalisyonun gölge ortağı HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

        HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK: DESTEKLEMEYE HAZIRIZ
        HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adalığının ilan edilmesi ile birlikte tebrik ve destek açıklaması yaptı.

        Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini genel merkezimize bekliyoruz. Desteklemeye açığız. Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli" ifadelerini kullandı.

        Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin yaptığı bu çıkışa 'Milliyetçi' İYİ Parti ses çıkarmasa da tabanından geleceği tepki biliniyor...

        İNGİLİZ REUTERS MASAYI DİRİ TUTMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
        İYİ Parti tabanından gelecek tepkiyi önlemek adına İngiliz Retuters operasyona başladı.

        Üst düzey masa yetkilisiyle görüşen İngiliz Reuters, Mithat Sancar'ın bu söylemi erken yaptığına dikkat çekerken muhalefetin seçimi kazanması için HDP'nin desteğini ihtiyacı olduğunu da öne çıkardı.

        "HDP'NİN DESTEĞİNE İHTİYACI OLACAK"
        "Türkiye muhalefeti Kürt yanlısı partiyi benimseme konusunda emin değil        " başlığıyla yayımlayan haberde masanın ortağı partilerden birinin üst düzey yetkilisi ile görüşen Reuters, "HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde belirleyici bir rol oynadığı yaygın olarak görülüyor. Altı partiden oluşan ayrı bloğun Erdoğan'ın yirmi yıllık siyasi saltanatını sona erdirmek için büyük ihtimalle HDP'nin desteğine ihtiyacı olacak." ifadelerine yer verdi.

        İYİ PARTİ MASADAN KALKAR KORKUSU
        Masa yetkilisi, "HDP desteği son derece kritik" derken milliyetçi tabandan gelecek desteği ise baltalayabileceğine dikkat çekti.

        İsmi açıklanmayan başka bir koalisyon üyesi ise HDP'nin vereceği desteğe ilişkin, "Burada çok ince bir dengenin bulunması gerekiyor. Aksi takdirde ödenmesi gereken bir bedel olabilir" dedi.

        Reuters'ın bu habere masayı bir arada tutmak için İngiliz merkezli medyanın verdiği çabayı gözler önüne koydu.

        DEMİRTAŞ VE PERVİN BULDAN DA DESTEK VERD
        Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." açıklamasında bulundu.


        Bir açıklama da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Pervin Buldan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum.Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

            CHP DÜNDEN RAZI!
            CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'ye olumlu yanıt verdi.

            Özel, "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" dedi.

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            Haberler Güncel İngiliz Reuters muhalefeti toplama derdine düştü! HDP ve İYİ Parti dengesi için harekete geçtiler... Mithat Sancar erken öttü...
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