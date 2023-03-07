İngiliz Reuters muhalefeti toplama derdine düştü! HDP ve İYİ Parti dengesi için harekete geçtiler... Mithat Sancar erken öttü...

Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.

Bu yaşananların ardından 6'lı koalisyonun gölge ortağı HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK: DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adalığının ilan edilmesi ile birlikte tebrik ve destek açıklaması yaptı.

Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini genel merkezimize bekliyoruz. Desteklemeye açığız. Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin yaptığı bu çıkışa 'Milliyetçi' İYİ Parti ses çıkarmasa da tabanından geleceği tepki biliniyor...