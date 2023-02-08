Asrın felaketinde yaralar sarılırken CHP siyasi rant peşinde! Lütfü Savaş Hatay'da ayak diriyor: AFAD'ı hedef gösterdi toplantılara katılmadı

Bununla da yetinmeyen CHP lideri, "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten...



Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana



KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.



Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.



Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" yalanı elinde patlamış oldu.