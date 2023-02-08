Asrın felaketinde yaralar sarılırken CHP siyasi rant peşinde! Lütfü Savaş Hatay'da ayak diriyor: AFAD'ı hedef gösterdi toplantılara katılmadı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
CHP SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞTÜ
Cumhuriyet Halk Partisi ise 'Vakit birlik vakti' deyip çalışmalara destek vermek yerine siyasi rant peşine düştü. İlk olarak sahneye Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.
"AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayan Kılıçdaroğlu, depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne sürdü, Bakanları hedef gösterdi.
Bununla da yetinmeyen CHP lideri, "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten...
Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana
KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.
Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.
Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" yalanı elinde patlamış oldu.