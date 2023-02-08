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    • 09.02.2023 01:22
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    Asrın felaketinde yaralar sarılırken CHP siyasi rant peşinde! Lütfü Savaş Hatay'da ayak diriyor: AFAD'ı hedef gösterdi toplantılara katılmadı

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. CHP ise 'Vakit birlik vakti' demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planladı. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yalan ve algı siyasetini CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sürdürdü. Yürütülen canhıraş çalışmaları görmezden gelerek kirli emeller güden Savaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı mesnetsiz iddialarla hedef gösterdi. Öte yandan CHP'li Savaş'ın Bakanların telefonuna çıkmadığı, toplantılara da katılmadığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li Lütfü Savaş Hatay’da ayak diriyor!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

    CHP SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞTÜ
    Cumhuriyet Halk Partisi ise 'Vakit birlik vakti' deyip çalışmalara destek vermek yerine siyasi rant peşine düştü. İlk olarak sahneye Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

    "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayan Kılıçdaroğlu, depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne sürdü, Bakanları hedef gösterdi.

    Bununla da yetinmeyen CHP lideri, "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten...


    Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana

    KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.

    Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

    Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" yalanı elinde patlamış oldu.



        HATAY'DA CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'TAN KİRLİ ALGI OPERASYONU
        Türkiye yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yalan ve algı siyasetini CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sürdürdü.

        CANHIRAŞ MÜCADELE EDEN AFAD'I HEDEF GÖSTERDİ
        Hatay özelinde yürütülen canhıraş çalışmaları görmezden gelerek kirli emeller güden Savaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef gösterdi.



        AFAD ile koordineli olmadıklarını söyleyen CHP'li Lütfü Savaş, "Koordine 2 taraflı olur. Bir taraf hep emir verdiğinde bu koordine olmuyor" şeklinde konuştu.

        BAKANLARIN TELEFONUNA ÇIKMADI, TOPLANTILARA KATILMADI
        Afetle mücadelde ayak diriyen bir tutum sergileyen Lütfü Savaş'ın kendisini arayan Bakanların telefonuna çıkmadığı, katılması gereken Afet Koordinasyon ve Çözüm toplantılarına da katılmadığı iddialar arasında.

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eş güdümlü olarak kirli bir algı operasyonu süreci yürüten Savaş'a tepkiler ise büyük.
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