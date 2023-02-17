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    • Haberler
    • 17.02.2023 23:54
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    • 17.02.2023 23:56
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    MB öncülüğünde kamu bankaları desteklerde önemli rol oynadı! Kim ne kadar yardım yaptı? Kar oranlarına göre dikkat çeken tablo

    Türkiye asrın felaketinde yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Depremlerin ardından bölgeye adeta destek yağdı. Merkez Bankası öncülüğünde kamu bankaları bölgeye rekor seviyede yardımda bulunurken, bazı banka ve şirketlerin kar oranlarına göre yaptığı yardım miktarı ise dikkat çekti. Peki kim ne kadar yardım yaptı? İşte tablo tablo oranlar...

    Kim ne kadar yardım yaptı?

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tek yürek oldu. Asrın felaketinin açtığı yaralar hızla sarıyor. STK, halk ve şirketler bağış kampanyalarına destek oluyor. Toplanan bağışlarla birlikte zarar gören şehirler yeniden yapılacak ve evini kaybeden depremzedeler yeni konutlarına kavuşacak.



    Toplanan bağışlara bakıldığında desteğin ağırlıklı olarak kamu kuruluşlarından geldiği görüldü. Merkez Bankası önderliğinde kamu bankaları yardım ve desteklerde öncü rol oynadı.



    Merkez Bankası 30 milyar liralık bağış yaptı.
    Ziraat Bankası ayni ve nakdi olmak üzere: 35 milyar TL
    Vakıfbank: 21 milyar TL
    Halkbank: 16 milyar TL - bağış yaptı.



        NE KADAR KAZANDILAR NE KADAR YARDIM YAPTILAR?
        Herkesin gözü ise 2022 yılında rekor karlılık açan şirketlere çevrildi. Borsa İstanbul'da yer alan şirketlerin neredeyse tamamı 2022'de karını artırdı.

        447 şirketin genel durumuna bakıldığında şirketlerin yılın ilk 9 ayında kapsayan net dönem karı 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 251 arttı. Borsa İstanbul'daki 200 şirket özelinde bakıldığında 9 aylık dönemde belli başlı şirketler haricinde yüksek karlılıklar devam etti.



        Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500'de ise satışlar 2 trilyon lirayı aştı. Şirketlerin faaliyet karı yüzde 139 artışla 342 milyar liraya yükseldi. Sektörel olarak incelendiğinde bankacılık sektörü 2022 yılında karını en fazla artıran sektörlerin başında geldi. Borsa İstanbul'da yer alan 11 bankanın tamamı karını rekor seviyede artırdı.

        Karlar; bu kadar yüksek olunca Türkiye'nin en büyük şirketlerinin deprem bölgesine ne kadar yardım yaptığı da dikkat çekiyor.



        İŞTE DİKKAT ÇEKEN TABLO:
        Yıl geneline bakıldığında özel bankalar içerisinde (YÜZDELİK BAZDA) :
        YAPI KREDİ: 402
        AKBANK: 395
        İŞ BANKASI: 356
        GARANTİ BBVA: 330
        artış kaydetti.



            2022/NET KAR
            AKBANK: 60 MiLYAR TL
            YAPI KREDİ: 52,7 MİLYAR TL
            QNB FİNANSBANK: 17,2 MİLYAR TL
            GARANTİ BBVA: 58,5 MİLYAR TL
            İŞ BANKASI: 61,6 MİLYAR TL

            YARDIM MİKTARI:
            AKBANK: 650 MİLYON TL
            YAPI KREDİ: 350 MİLYON TL
            QNB FİNANSBANK: 350 MİLYON TL
            GARANTİ BBVA: 10 MİLYAR TL
            İŞ BANKASI: 10 MİLYAR TL

            Türkiye'nin en büyük holdingleri incelendiğinde ise yüksek karlılık oranları görüldü. Holdinglerin büyüklükleri ile deprem bölgesine yaptıkları yardımlar arasında oranın düşük olması dikkat çekti.



            REKOR KAR YAPAN ŞİRKETLERİN NET KARLARI:
            Koç Holding: 64.8 milyar TL
            Sabancı Holding: 27.2 milyar TL (9 aylık)
            Şişecam: 20.1 milyar TL
            Cola Cola: 2.04 milyar TL
            Anadolu efes: 3.4 milyar TL
            Eczacı ilaç: 933 milyon TL (9 aylık)

            YARDIM MİKTARLARI:
            Koç Holding: 2 milyar TL
            Sabancı Holding: 2 milyar TL
            Şişecam: 225 milyon TL
            Cola Cola/Anadolu efes: 130 milyon TL
            Eczacı ilaç: 300 milyon TL (9 aylık)

            Deprem bölgesine ilişkin kampanya ve destekler devam ediyor. Şirketler - bankaların sağlayacağı destekler ile yaralar sarılacak evini kaybeden vatandaşlar ev sahibi olacak.

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            Kim ne kadar yardım yaptı?
            Haberler Haberler MB öncülüğünde kamu bankaları desteklerde önemli rol oynadı! Kim ne kadar yardım yaptı? Kar oranlarına göre dikkat çeken tablo
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