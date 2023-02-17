MB öncülüğünde kamu bankaları desteklerde önemli rol oynadı! Kim ne kadar yardım yaptı? Kar oranlarına göre dikkat çeken tablo

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tek yürek oldu. Asrın felaketinin açtığı yaralar hızla sarıyor. STK, halk ve şirketler bağış kampanyalarına destek oluyor. Toplanan bağışlarla birlikte zarar gören şehirler yeniden yapılacak ve evini kaybeden depremzedeler yeni konutlarına kavuşacak.
Toplanan bağışlara bakıldığında desteğin ağırlıklı olarak kamu kuruluşlarından geldiği görüldü. Merkez Bankası önderliğinde kamu bankaları yardım ve desteklerde öncü rol oynadı.
Merkez Bankası 30 milyar liralık bağış yaptı.
Ziraat Bankası ayni ve nakdi olmak üzere: 35 milyar TL
Vakıfbank: 21 milyar TL
Halkbank: 16 milyar TL - bağış yaptı.