MB öncülüğünde kamu bankaları desteklerde önemli rol oynadı! Kim ne kadar yardım yaptı? Kar oranlarına göre dikkat çeken tablo





REKOR KAR YAPAN ŞİRKETLERİN NET KARLARI:

Koç Holding: 64.8 milyar TL

Sabancı Holding: 27.2 milyar TL (9 aylık)

Şişecam: 20.1 milyar TL

Cola Cola: 2.04 milyar TL

Anadolu efes: 3.4 milyar TL

Eczacı ilaç: 933 milyon TL (9 aylık)

YARDIM MİKTARLARI:

Koç Holding: 2 milyar TL

Sabancı Holding: 2 milyar TL

Şişecam: 225 milyon TL

Cola Cola/Anadolu efes: 130 milyon TL

Eczacı ilaç: 300 milyon TL (9 aylık)



Deprem bölgesine ilişkin kampanya ve destekler devam ediyor. Şirketler - bankaların sağlayacağı destekler ile yaralar sarılacak evini kaybeden vatandaşlar ev sahibi olacak.