STK'ları hedef alan Murat Yetkin çark etti: "Sorunum olduğunu kabul ediyorum"

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölgede canla başla çalışan İslami dernek ve STK'ları hedef alan Murat Yetkin gelen tepkiler sonrası çark etti.
Sosyal medyadan yeni bir video yayınlayan CHP yandaşı Yetkin, "Şov yapanlara söyledim" diyerek geri adım attı.
Yetkin yayınladığı videoda "Fox Tv'de orta Sayfa programı yapıyoruz malum. 'Orada herkes yardıma koşuyor, madenciler, yurt dışı heyetler bu hafızlık kursunu bitiren çocukları uygun adım askerler gibi yürütenler nerede?' Hatta sarıklılar ve cübbeliler dedim çok alınma olmuş. Buradaki üslubum tepki topladı. Burada şu ayrımı yapmış olmam lazımdı. Bunu bir özeleştiri olarak söylüyorum." dedi.
İHH'nın da bölgede olduğunu belirten Yetkin, "Evet pek çok cemaatler de kurtarma çalışmalarına katılıyor hatta onlara Kızılay'dan AFAD'dan önde yer veriliyor. Benim gidip gördüğüm Kahramanmaraş'ta örneğin İHH kuruluşu vardı. Orada olup canla başla çalışan hiç kimseyi ayırt etmiyorum. Benim derdim bunun şovunu yapanlarlaydı. Bunun bir üslup sorunum olduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.