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    • Güncel
    • 13.02.2023 23:53
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    • 13.02.2023 23:53
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    Dün ne dediler bugün ne diyorlar! İmar barışı üzerinden algı oluşturup siyaset devşirmeye çalışan CHP yine çark etti

    6 Şubat'ta yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu acıları görmezden gelerek siyaset yapma derdine düştü.Kemal Kılıçdaroğlu son olarak depremde yıkılın binaları İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendirdi. CHP’nin de fonladığı medyaların çanak tutuğu algı oyunu kısa sürede çark etti. Depremde binaların yıkılmasını İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendiren CHP'nin geçmişte imar affını seçim vaadi olarak yaptığı ve süresinin uzatılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’nin ‘imar affı’ algısı elinde patladı

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. 10 ilin etkilendiği depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından devlet ve millet el ele vererek yaralı sarmak için yoğun bir çaba içindeyken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu acıları bir kenara bırakıp oy için rant peşinde koştu.



    ENKAZ ÜZERİNDE SİYASİ RANT ÇABASI
    CHP başta olmak üzere muhalefet kanadı ise afetin ilk anından itibaren enkaz üzerinde siyaset yaparak, oy devşirme peşine düştü. Türkiye acısını yaşarken ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberlik sürerken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise çeşitli yalanlarla ve manipülasyonlarla süreci sürekli olarak baltalamaya çalıştı.



    DEVLETİ HEDEF ALDI YALANLARI SIRALADI
    Siyasi rant peşinde koşan Kemal Kılıçdaroğlu, önce AFAD ve bürokratları hedef alarak yalanlarını sıraladı. Depremin sorumlusu olarak Erdoğan'ı öne süren CHP lideri, bakanları da hedef göstererek "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Ardından depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin onardığı yalanını ortaya atan Kılıçdaroğlu, havalimanındaki molozları toplayan belediye ekipleriyle ilgili "tamir görevlileri" algısı yaratmaya çalıştı.

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    VATANDAŞIN ACILARINI AYAKLAR ALTINA ALDI
    Tüm bunların ardından 10 ilde yıkıcı etkiye neden olan ve 13,5 milyon insanı etkileyen, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından "yüzyılın felaketi" şeklinde tanımlanan depremle ilgili olarak "Depremi büyütüyorlar. Asrın felaketiymiş..." sözleriyle alaycı bir dil kullanarak afeti küçümsedi. Depremin etkilediği illerden olan Diyarbakır'da sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, "Vakit birlik vakti" diyerek kenetlenmek yerine enkaz üzerinde siyasi rant peşinde koşmayı sürdürdü. İnsanların acılarını adeta ayaklar altına alan CHP lideri, on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği felaketle ilgili olarak "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" ifadelerini kullandı.

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    SİYASİ YAĞMACILIĞA KILIF ARAMA ÇABASINA GİRDİ
    Siyasi rant peşinde koşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, acılar üzerinden siyaset yaptığı gerekçesiyle tepki çekince bu kez de siyaset yaptığını kabul ederek yaptığı manipülasyonlara kılıf arama peşine düştü. Deprem üzerinden siyasi yağmacılığına kılıf arayan CHP lideri, "'Şimdi siyaset zamanı mıdır?' diyenler oldu. Vatandaşlarıma seslenmek isterim; yediğiniz ekmeğin, içtiğiniz suyun fiyatını belirleyen siyasettir. Bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum?" ifadelerini kullandı.


        YENİ ALGI OYUNU: İMAR BARIŞI
        Kemal Kılıçdaroğlu son olarak depremde yıkılın binaları İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendirdi. CHP'nin de fonladığı medyaların çanak tutuğu algı oyunu kısa sürede çark etti.



        DÜN NE DEDİLER BUGÜN NE DİYORLAR
        Depremde binaların yıkılmasını İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendiren CHP'nin geçmişte imar affını seçim vaadi olarak yaptığı ve süresinin uzatılmasını talep ettiği ortaya çıktı. 2018 yılında getirilen imar affına CHP'li 8 vekilin de kabul oyu verdiği belirlendi.



        CHP'DEN İMAR AFFI VAADİ
        Deprem sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısını düzenlediği Hatay'da, imar aflarını eleştirerek "Ne yapıldı? Bol miktarda imar afları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler bir de üstüne para aldılar" açıklamasında bulundu.

        Ancak CHP'nin 2018 yılında "Milletimiz İçin Geliyoruz" sloganıyla yola çıktığı seçimlerinde en önemli vaatlerinden birinin 'İmar Affı' olduğu belirlendi. CHP 264 sayfalık 2018 yılı seçim bildirgesinde ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturulacağını belirtmişti.

        CHP 2018 Seçim Bildirgesi'nde 'imar affı' bölümündeki vaatlerini şöyle sıralamıştı:
        1) 2/B arazisinde binası olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz.
        2) 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu'na göre Tapu Tahsis Belgesi'ni henüz almamış yurttaşlarımıza bir yıl içerisinde tapularını vereceğiz.
        3) Ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturacağız.
        4) Son beş yıl içerisinde mesken olarak kullanılan ve afet riski taşımayan tüm konutlara bir defaya mahsus olmak üzere imar affı getirecek, ruhsatsız binalara ruhsat vereceğiz
        5) Bu yapılarda ikamet eden yurttaşlarımızın başta belediye hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasını sağlayacağız.



            CHP'Lİ HALUK PEKŞEN DE 2015'DE VAAT ETMİŞTİ
            CHP'nin 2018'deki imar affı vaadi de ilk seçim vaadi değil. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen 6 Ekim 2015 yılında CHP'nin iktidar olması durumunda imar affı getireceğini açıklamıştı. Pekşen, "Türkiye'de son 5 yıl içinde mesken olarak kullanılan ve afet riski taşımayan tüm konutlara bir defaya mahsus olmak üzere imar affı getirerek ruhsatsız binalara ruhsat vereceğiz" demişti.



            'İMAR AFFI'NA CHP'LİLER KABUL OYU VERDİ
            CHP'li isimlerin 'İmar Affı' eleştirilerinde büyük bir tezatta belirlendi. CHP'li isimlerin eleştirdiği 'İmar Affı'na, CHP'li milletvekillerinin de 'Kabul' oyu verdiği ortaya çıktı. TBMM'nin 10 Mayıs 2018 tarihli 98. birleşimi ile ilgili tutanaklarda bu birleşime meclisteki toplam 537 milletvekilinden 223'ünün katıldığı, 5 milletvekilinin ret, 217 milletvekilinin de kabul oyu verdiği görüldü. Kabul oyu verenlerden 8'inin CHP'li milletvekilleri olduğu öğrenildi.



            İmar Affı için kabul oyu veren CHP'li vekillerin listesi ise şu şekilde;



                CHP Bursa milletvekili Lale Karabıyık



                CHP Mersin milletvekili Hüseyin Çamak



                CHP İstanbul milletvekili Sibel Özdemir



                    CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş



                    CHP İzmir milletvekili Musa Çam



                    CHP Sakarya milletvekili Engin Özkoç



                        CHP Samsun milletvekili Hayati Tekin



                        CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz



                        ZEYDAN KARALAR'IN 'İMAR AFFI' ELEŞTİRİSİ DE BOŞ ÇIKTI
                        Deprem sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar büyük afetten AK Parti hükümetini sorumlu tuttu. Kendi partisi olan CHP'nin her seçim öncesi yaptığı 'İmar Affı' vaadini görmezden gelen Karalar, hükümetin sık sık imar affı çıkarttığını belirterek, "Yani bir insan niçin iskan alamaz? Yapıyı aldığı yasal ruhsata uygun yapmadığı için. Siz bile bile yapı stokunda fazlalık olan binalara af getiriyorsunuz, yıkmanız gerekirken. Bu depremlerden önce yeniden imar barışı çıkaracaklardı, hazırlık yapıyorlardı, şimdi artık çıkaramazlar" diye konuştu. Ancak Karalar'ın açıklamalarının da içi boş olduğu ortaya çıktı.



                            ADANA'DA YIKILAN BİNALARIN İMAR BARIŞI MÜRACAATI YOK
                            Alınan bilgiye göre Adana'da yıkılan binaların hiçbirinin imar barışı müracaatı olmadığı tespit edildi. Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan H.Alpargün Apt., Sami Bey Apt., Sinem Apt., Ekim Apt., Belük Apt., Özgür Apt., Mete Apt., Tutar Apt., Zeray., Kubilay Apt., İhsan Bayram Sitesi C Blok'un hiçbirinin imar barışı başvurusunda bulunmadığı, 'Yapı Kayıt Belgesi'nin olmadığı belirlendi. Öte yandan yıkılan binaların tümünün Anavatan Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti(SHP) zamanında yapıldığı öğrenildi.

                            2017 YILINDA İMAR BARIŞINI SAVUNDULAR
                            CHP'nin 2017 yılında kurumsal hesabından imar affını savunduğu, imar affını engelleyeceği için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumuna destek vermeyin dediği ortaya çıktı.

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                            Haberler Güncel Dün ne dediler bugün ne diyorlar! İmar barışı üzerinden algı oluşturup siyaset devşirmeye çalışan CHP yine çark etti
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