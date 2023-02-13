Dün ne dediler bugün ne diyorlar! İmar barışı üzerinden algı oluşturup siyaset devşirmeye çalışan CHP yine çark etti





DEVLETİ HEDEF ALDI YALANLARI SIRALADI

Siyasi rant peşinde koşan Kemal Kılıçdaroğlu, önce AFAD ve bürokratları hedef alarak yalanlarını sıraladı. Depremin sorumlusu olarak Erdoğan'ı öne süren CHP lideri, bakanları da hedef göstererek "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Ardından depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin onardığı yalanını ortaya atan Kılıçdaroğlu, havalimanındaki molozları toplayan belediye ekipleriyle ilgili "tamir görevlileri" algısı yaratmaya çalıştı.

*Takvim.com.tr'nin ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın



VATANDAŞIN ACILARINI AYAKLAR ALTINA ALDI

Tüm bunların ardından 10 ilde yıkıcı etkiye neden olan ve 13,5 milyon insanı etkileyen, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından "yüzyılın felaketi" şeklinde tanımlanan depremle ilgili olarak "Depremi büyütüyorlar. Asrın felaketiymiş..." sözleriyle alaycı bir dil kullanarak afeti küçümsedi. Depremin etkilediği illerden olan Diyarbakır'da sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, "Vakit birlik vakti" diyerek kenetlenmek yerine enkaz üzerinde siyasi rant peşinde koşmayı sürdürdü. İnsanların acılarını adeta ayaklar altına alan CHP lideri, on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği felaketle ilgili olarak "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" ifadelerini kullandı.

*Takvim.com.tr'nin ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın



SİYASİ YAĞMACILIĞA KILIF ARAMA ÇABASINA GİRDİ

Siyasi rant peşinde koşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, acılar üzerinden siyaset yaptığı gerekçesiyle tepki çekince bu kez de siyaset yaptığını kabul ederek yaptığı manipülasyonlara kılıf arama peşine düştü. Deprem üzerinden siyasi yağmacılığına kılıf arayan CHP lideri, "'Şimdi siyaset zamanı mıdır?' diyenler oldu. Vatandaşlarıma seslenmek isterim; yediğiniz ekmeğin, içtiğiniz suyun fiyatını belirleyen siyasettir. Bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum?" ifadelerini kullandı.