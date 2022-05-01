2,3,4 Mayıs BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefour saat kaça kadar açık? 🏪BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? 2022 Ramazan Bayramı süper market çalışma saatleri

Ramazan Bayramı için tüm evlerde hazırlıklar devam ediyor. Bayramda gelecek misafirler için market alışverişine çıkacak olan vatandaşlar BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefour gibi zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? 2,3,4 Mayıs BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefour saat kaça kadar açık? İşte 2022 Ramazan Bayramı süper market çalışma saatleri...
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Ramazan bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık merak konusu oldu. Zincir marketlerin bazıları bayramın 1. günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar normal çalışma düzeninde devam edecek.
2,3,4 MAYIS BİM-A101-ŞOK-MİGROS-CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
A101 bayram çalışma saatleri
A101 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet verecek.
BİM bayram çalışma saatleri
BİM bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.
ŞOK bayram çalışma saatleri
ŞOK'un bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.
Migros bayram çalışma saatleri
Migros'un ise bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.