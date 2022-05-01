BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI? EFT ve havale saat kaçta hesaba geçer? BAYRAMDA EFT, HAVALE YAPILIR MI 2022?

Ramazan Bayramı'nda para çekmek ve para göndermek isteyen banka müşterileri EFT, havale, fast, mobil bankacılık uygulamalarının hizmet verip vermediğini araştırıyor. Bu yıl Arefe 1 Mayıs Pazar günü eda ediliyor. Ramazan Bayramı'nın 1.günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. Peki Arefe ve bayramda EFT, Havale yapılır mı 2022? Bankalar bayramda açık mı, EFT ve havale saat kaçta hesaba geçer?
BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?
Arefe günü hafta sonuna (1 Mayıs Pazar) denk geldiği için bankalar kapalı. Ramazan Bayramı boyunca da bankalar hizmet vermeyecektir. Bilindiği üzere resmi tatillerde bankalar kapalı olur. Dini bayramlar da resmi tatil statüsünde olduğundan bankalar 2,3,4 Mayıs'ta kapalı olacak. 5 Mayıs'ta ise yeniden normal saatlerinde müşterilere hizmet vermeye devam edecektir.
BAYRAMDA EFT VE HAVALE GEÇİYOR MU?
Ramazan Bayramı'nın yanı sıra bütün resmi tatil günlerinde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Havale işlemiyse her gün her saat yapılabilir.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü yarım gün olduğu için kamu kurumları ve kuruluşları yarım gün çalışıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri da yarım gün çalışıyor. Ancak Kargolar, arefe gününün 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle zaten çalışmıyor.
Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.