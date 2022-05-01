BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI? EFT ve havale saat kaçta hesaba geçer? BAYRAMDA EFT, HAVALE YAPILIR MI 2022?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE GEÇİYOR MU?

Ramazan Bayramı'nın yanı sıra bütün resmi tatil günlerinde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Havale işlemiyse her gün her saat yapılabilir.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için kamu kurumları ve kuruluşları yarım gün çalışıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri da yarım gün çalışıyor. Ancak Kargolar, arefe gününün 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle zaten çalışmıyor.

Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.