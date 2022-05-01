RAMAZAN BAYRAMI İL İL NAMAZ SAATLERİ 2 Mayıs 2022! Diyanet.gov.tr: 81 il namaz vakitleri listesi! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı için artık sayılı saatler kaldı. Mübarek Ramazan ayı yerini bayrama bırakıyor. Bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü bayramın 1. günü kutlanacak. Milyonlarca vatandaş, bayramın sabahında camilere akın edecek. Toplu halde kılınan bayram namazı müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirdiğinden önemi oldukça büyüktür. Bayram namazı sayesinde, müslümanlar bir araya gelir ve namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle de toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı heyecanla beklenen namaz vakitlerini duyurdu. Ayrıca Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? soruları hakkında da bilgi verdi. İşte 2 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı saatleri ve kılınışı...