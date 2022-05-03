🏢BAYRAMDA NOTER, ADLİYE, VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI? 2,3,4 Mayıs belediye, kaymakamlıklar açık mı? İşte çalışma saatleri

BAYRAMDA NOTER, ADLİYE, VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI? 2,3,4 Mayıs belediye, kaymakamlıklar açık mı? soruları bir çok vatandaş tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bayramın müjdeleyicisi olan Arefe günü 1 Mayıs'ta idrak ediliyor. 2 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak. Bayram boyunca resmi daireler açık olacak mı merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için harekete geçti. İşte 2022 bayramda kapalı olacak yerler...
BAYRAMDA NOTER, ADLİYE, VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?
Bayramda kamu kurumları kapalı olacak. Dolayısıyla noter (nöbetçi noter dahil), adliye ve vergi daireleri de 2,3,4 Mayıs'ta hizmet veremeyecek.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.
ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden halledil
biliyor. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmeniz önerilir.
Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.
Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.
Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.
2,3,4 MAYIS'TA BELEDİYE, KAYMAKAMLIKLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Bayram süresince yani 2,3 ve 4. Mayıs'ta belediye ve kaymakamlıklarda çalışan memurlar izinli sayılacak. Bu kapsamda kaymakamlık ve belediyeler de 3 gün kapalı olacak. 5 Mayıs Perşembe günü normal çalışma saatlerinde açık olacaklar.
BELEDİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!
Belediyelerin Çalışma Saatleri, genel olarak diğer bütün Kamu kuruluşları gibi 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, her belediyenin mesai saatleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler.
Belediyelerin hepsi Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Kaymakamlıklar her sabah mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.30'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Kaymakamlıklar hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.