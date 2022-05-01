En ucuz bayram şekeri hangi markette? 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi! 🍬BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR?

Bayramların vazgeçilmezi bayram şekerleri her markette farklı fiyatlarda satılıyor. Kilo ile almak isteyenler için market market bayram şekeri fiyatlarının listesine haberimizde yer verdik. Bu yıl 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak. Bayramda gelen misafirlerine şeker ikram etmek isteyenler kaliteli ve uygun fiyatlı bayram şekerlerinin hangi markette satıldığını merak ediyor. Peki BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR, KAÇ TL? En ucuz bayram şekeri hangi markette? İşte 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi!