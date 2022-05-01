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    • Ekonomi
    • 02.05.2022 08:56
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    • 02.05.2022 08:57
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    En ucuz bayram şekeri hangi markette? 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi! 🍬BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR?

    1 KİLO BAYRAM ŞEKERİ NE KADAR, KAÇ TL 2022? Ramazan Bayramı gelirken marketlerdeki bayram şekeri fiyatları da merak konusu oldu. Şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı'nda şeker ikramı olmazsa olmazlarımızdan. Hal böyle olunca vatandaşlar zincir marketlerdeki bayram şekerlerinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle A101-BİM-ŞOK-MİGROS ve CARREFOURSA'da bayram şekerlerinin fiyatı sıklıkla sorgulanıyor. Peki BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR? En ucuz bayram şekeri hangi markette? İşte 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi...

    🍬BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR?

    Bayramların vazgeçilmezi bayram şekerleri her markette farklı fiyatlarda satılıyor. Kilo ile almak isteyenler için market market bayram şekeri fiyatlarının listesine haberimizde yer verdik. Bu yıl 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak. Bayramda gelen misafirlerine şeker ikram etmek isteyenler kaliteli ve uygun fiyatlı bayram şekerlerinin hangi markette satıldığını merak ediyor. Peki BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR, KAÇ TL? En ucuz bayram şekeri hangi markette? İşte 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi!

    BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR?

    A101-BİM-ŞOK-MİGROS ve CARREFOURSA'da satılan bayram şekeri fiyatları şöyle; (Listede yer alan bayram şekerleri fiyatlarında marketlerin internet fiyatları baz alınmıştır. Zamanla değişkenlik gösterebilir. Ayrıca bazı markalar şubelerde satılmıyor da olabilir.)

    BİM 2022 bayram şekeri fiyat listesi

    Black Joley Çikolata Kaplı Meyve Aromalı Dolgulu Şeker 500 G; 14.90 TL
    Buono Bayramlık Keyifler 300 G; 24.90 TL
    Buono Boz Antep Fıstıklı Mini Çikolata 194 G; 14.90 TL
    Buono Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata Çeşitleri 360 G; 34.90 TL
    Frutto Bonbon Dolgulu Yumuşak Şeker 350 G; 11.90TL
    Hazine Karışık Draje 230 G; 12.90 TL
    Jel Party Meyve Aromalı Jöle Şekerleme 500 G; 15.90 TL
    Kahve Dünyası Karışık Dolgulu Sütlü ve Bitter Çikolata; 35 TL
    Kent Assortment Şeker 375 G; 12.50 TL
    Kent Lokumcuk Yumuşak Şeker 350 G; 14.90 TL
    Kent Sütlü Toffe Şeker 375 G; 12.50 TL
    Sert Bondon Çeşitleri 500 G; 11.95 TL
    Ülker Ece Bütün Fındıklı ve Kremalı Sütlü Çikolata 350G; 32.90 TL
    Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 G; 17.75 TL
    Ülker Krema Dolgulu ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 500G; 32.90 TL
    Ülker Poşet Şeker Çeşitleri 350 G; 14.90 TL
    Wolf Spesiyal Krema Dolgulu Çikolata 265 G; 24.90 TL
    Wolf Sütlü Çikolatin 400 G; 24.90 TL
    Wonne Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 G; 18.9 TL

    A101 2 Mayıs bayram şekeri fiyat listesi

    Bayram Sert Şeker Kahveli 500 G ₺5,50
    Bayram Sert Şeker Sütlü 500 G ₺5,50
    Cihan Bonbon Sert Şeker Kahveli 500 G ₺11,95
    Cihan Bonbon Sert Şeker Sütlü 500 G ₺11,95
    Cihan Cimon Sert Şeker Kahveli 350 G ₺9,95
    Cihan Cimon Sert Şeker Meyveli 350 G ₺9,95
    Cihan Cimon Sert Şeker Sütlü 350 G ₺9,95
    Cihan Toffee Yumuşak Şeker Kakaolu 350 G ₺9,95
    Cihan Toffee Yumuşak Şeker Meyveli 350 G ₺9,95
    Cihan Toffee Yumuşak Şeker Sütlü 350 G ₺9,95
    Cihan Yumuşak Şeker Kakaolu 350 G ₺9,95
    Cihan Yumuşak Şeker Meyveli 350 G ₺9,95
    Cihan Yumuşak Şeker Sütlü 350 G ₺9,95
    Evliya Bayram Meyve Aromalı Sert Şeker 500 G ₺5,50
    Evliya Limonlu Sert Şeker 350 G ₺11,90
    Konak Extra Bonbon Tereyağlı Sütlü Coffeebon Kahveli Şeker ₺7,95
    Konak Extra Bonbon Tereyağlı Sütlü Milkybon Şeker ₺7,95
    Kuki Yumuşak Şeker Karışık 240 G ₺5,50
    Pıtpıt Sert Şeker Dolgulu Kahveli 350 G ₺4,60
    Pıtpıt Sert Şeker Dolgulu Meyveli 350 G ₺4,95
    Pıtpıt Sert Şeker Dolgulu Sütlü 350 G ₺4,60
    Pıtpıt Yumuşak Şeker Dolgulu Kakaolu 350 G ₺5,10
    Şölen Chocodan'S Bütün Fındıklı Karamelli Nugalı Sütlü Çikolata 125 G ₺18,50 %25 indirim ₺13,95
    Tofim Yumuşak Şeker Kakaolu 350 G ₺5,50
    Tofim Yumuşak Şeker Sütlü 350 G ₺5,50
    Tofita Yumiyum Yumuşak Şeker Portakal 804g ₺15,95
    Torku Çilekli Mevlana Şekeri 450 G ₺12,65
    Torku Kakao Ve Portakallı Mevlana Şekeri ₺12,65
    Torku Miniki Bar Sütlü Çikolatalı Nugalı 240 G ₺13,90
    Torku Yer Fıstıklı Mevlana Şekeri 450 G ₺12,65
    Ülker Çokomel 35X12 G ₺21,95
    Ülker Hobby Bar Çikolata Fındıklı 250 G ₺17,75 %21 indirim ₺13,95
    Vince Çikolata Trüf Bütün Bademli 200 g ₺15,90
    Vince Çikolata Trüf Bütün Fındıklı 200 g ₺15,90
    Vince Draje Ayva Meyve Aromalı 160 G ₺14,75
    Vince Draje Çeşitleri Karışık 230 G ₺18,90
    Vince Draje Çikolatalı Badem Şeker 150 G ₺12,90

        ŞOK 2 Nisan 2022 bayram şekeri fiyatları

        Karmen Bademli Hindistan Ceviz Topları 150 Gr ₺19,95
        Karmen Draje Sütlü Antep Fıstıklı 60 Gr ₺8,25
        Karmen Madlen Çikolata 270 Gr ₺18,90
        Şahane Karışık Meyveli Bonbon 700 Gr ₺18,90
        Şahane Meyveli Bonbon 500 Gr ₺11,95
        Şahane Sütlü Bonbon 500 Gr ₺11,95
        Ülker Buklet Madlen 208 Gr ₺39,50
        Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata 350 Gr ₺32,90
        Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215gr ₺32,90
        Ülker Ece Trio 300 Gr ₺32,90
        Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 gr ₺13,95
        Ülker Select Dolgulu Çikolata 240 Gr ₺44,90
        Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata 450gr ₺24,90

        MİGROS 2 Nisan bayram şekeri fiyatları

        Butik Minibon Karışık Asetat Kutu 550 G 25,95 TL
        Chocodans 125 G 13,95 TL
        Çokomel Marshmallowlu Kakaolu Bisküvi 420G 22,95 TL
        Ece Fındıklı Ve Fındık Kremalı Sütlü Çikolata 215G 32,90 TL
        Elıt Gourmet Collectıon Truffle Çikolata 225 Gr 59,95 TL
        Elit Bohem Kapaklı Asetat Kutu 200 Gr 39,95 TL
        Elit Medallion Collection Sütlü Ve Bitter Çikolata 288 G 74,95 TL
        Elit Mini Elitoloji Sütlü Çikolata 200 G 39,95 TL
        Elvan Cocos Mix Kakao Kaplamalı Bar 500 G 29,95 TL
        Fiorella Hazelnut Tüm Fındıklı Sütlü Çikolata 270 G 29,95 TL
        Fiorella Madlen 270 G 35,90 TL
        Fiorella Nova Sütlü Çikolata&Fındık Kreması 250 G 35,90 TL
        Fondante Sütlü 500 G 29,95 TL
        Godiva Bitter Çikolata - Sütlü Çikolata Parçalı Krokant 123G 40,95 TL
        Godiva Carres Sütlü Ve Bitter Madlen Çikolata 200G 64,95 TL
        Godiva Masterpieces Karışık Çikolatalar Kutu 115 G 32,95 TL
        Godiva Masterpieces Naneli Bitter Çikolata Kutu 115 G 32,95 TL
        Godiva Sütlü Çikolata Kaplı H. Cevizli&Fındıklı Krokan 123 G 40,95 TL
        Hi-Cocos Hindistan Cevizi Aromalı Sert Şeker 350 G 12,90 TL
        Kent Asortment Karışık 375 G 12,45 TL
        Kent Dökme Şeker Kg 37,50 TL
        Kent Mini Meybon Kavanoz 504 G 27,95 TL
        Kent Misbonbon Meyveli 375 G 12,45 TL
        Kent Tofy Meyve Sulu 375 G 12,45 TL
        Koska Duble Fıstıklı Lokum 250 G 35,90 TL
        Lokum Akademisi Antep Fıstıklı Fındıklı Bademli Lokum 350G 17,50 TL
        Lokum Akademisi Karışık (Mandalina Muz Çilek) Lokum 500G 15,75 TL
        Nestle 1927 Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kutu 151.2 G 39,95 TL
        Nestle 1927 Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Poşt 151.2 G 17,95 TL
        Nestle 1927 Madlen Sütlü ve Bitter Çikolata 150 G 35,50 TL
        Nestle Damak Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 176.4 G 47,50 TL
        Olips Limon Portakal Aromalı Şekerleme 462 G 34,95 TL
        Patiswiss Bitter Çikolata Kaplı Limon Stick 120 G 18,95 TL
        Patiswiss Karamel Dolgulu Süt Çikolata Fudge 250 G 34,90 TL
        Patiswiss Wafer Balls 150 G 29,90 TL
        Raffaello 150 G 39,90 TL
        Şölen Çikolatin Sütlü Çikolata 325 G Oturan Poşet 32,90 TL
        Şölen Diamond Fındıklı Spesiyal Çikolata 250 G 47,95 TL
        Şölen Madlen Sütlü Bitter Çikolata 250 G 44,95 TL
        Şölen Milango Fındıklı Sütlü Çikolata 243G 74,95 TL
        Şölen Octavia Fındıklı Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 825 G 71,90 TL
        Şölen Vital Kakao Kre.Dolgul Sütlü-Bitter Çik 300 G 34,90 TL
        Tayaş Damla Meyveli Dolgulu Yumuşak Şeker 350 G 8,90 TL
        Tayaş Fruıty Duos Karışık Sert Şeker Poşet 500 G 10,95 TL
        Tayaş Meyve Sosu Dolgulu Sütlü Bonbon 350 G 8,90 TL
        Toffifee 125 G 27,50 TL
        Ülker Albeni Mini Çoklu Paket 89 G 6,90 TL
        Ülker Buklet Kakao Kremalı Pirinç Patlaklı Çikolata 300g 24,90 TL
        Ülker Çikolatalı Gofret Mini Çoklu Paket 82 G 6,90 TL
        Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata İkramlık 350 G 32,90 TL
        Ülker Çokomel Çilekli Marshmallowlu Bisküvi 420G 22,95 TL
        Ülker Ece Fındıklı Ve Fındık Kremalı Sütlü Çikolata 350 G 32,90 TL
        Ülker Ece Trio Bütün Fındıklı Beyaz&sütlü Çik 300G 32,90 TL
        Ülker İkramlık Mini All Star Karma Paket 91 G 6,90 TL
        Ülker Karışık Akide Bonbon 350 Gr 14,75 TL
        Ülker Karışık Mevyeli Toffe 350 G 14,75 TL
        Ülker Karışık Meyveli Jöle Şeker 350 G 14,75 TL
        Ülker Kremini Mini Karma İkramlık Şekerleme 315 G 14,75 TL
        Ülker Lalezar Madlen Sütlü Ve Bitter Çikolata 210 G 44,90 TL
        Ülker Metro Mini Çoklu Paket 102 G 6,90 TL
        Ülker Mini Hobby İkramlık Poşet 250 G 13,95 TL

        CARREFOURSA 2 Nisan bayram şekeri fiyatları tam liste

        After Eight Thin Dark Chocolate Thins 200 g47,90 TL
        Bonheur Bitter Badem Draje 60 g16,75 TL
        Bonheur Bitter Fındık Draje 60 g15,45 TL
        Bonheur Bitter Fıstık Draje 60 g18,45 TL
        Bonheur Mini Kahveli Draje 60 g13,25 TL
        Bonheur Sütlü Badem Draje 60 g16,75 TL
        Bonheur Sütlü Fındık Draje 60 g15,45 TL
        Bonheur Sütlü Fıstık Draje 60 g18,45 TL
        Ece Define Fındıklı 455 g50,00 TL
        Elif Üzüm Bitter Draje 125 g17,95 TL
        Elit Badem Bitter Draje 125 g26,50 TL
        Elit Badem Şekeri 150 g32,95 TL
        Elit Bohem Çikolata 400 g74,95 TL
        Elit Chocoeggy 225 g44,95 TL
        Elit Fındık Bitter Draje 125 g26,50 TL
        Elit Gourmet Collection 170 g79,95 TL
        Elit Gourmet Collection Truffle 117 g49,95 TL
        Elit Luxury Pralines Çantalı Mor Kutu 228 g79,95 TL
        Elit Madlen Çikolata 288 g74,95 TL
        Elit Portakal Bitter Draje 125 g19,95 TL
        Elit Truffle Çikolata 135 g49,95 TL
        Ferrero Rocher 16'lı 200 g67,25 TL
        Fiorella Fındık Taneli Çikolata 270 g29,95 TL
        Fiorella Madlen Çikolata 150 g19,95 TL
        Fiorella Nova 250 grx12 Hediye Kutu Fındıklı35,95 TL
        Fondante Caramel Toffee 500 gr37,50 TL
        Fondante Caramel Toffee Kutu 300 gr24,75 TL
        Fondante Çikolata Dolgulu Fondan Kutu 300 g24,75 TL
        Fondante Sütlü Fondan Kutu 300 gr24,75 TL
        Fondante Sütlü Fondant Caramel 500 g29,95 TL
        Fondante Truffle 500 grx1043,90 TL
        Godiva Carres Madlen Çikolata 200 g65,00 TL
        Godiva Lokma Fındıklı Çikolata 130 g46,75 TL
        Kent Assortment 375 g15,65 TL
        Kent Elegan Meyveli 375 g15,65 TL
        Kent Limonatat 375 g10,15 TL
        Kent Meyve Aromalı Bonbon 504 g10,90 TL
        Kent Miss Bonbon Meyveli 375 g10,15 TL
        Kent Miss Bonbon Sütlü 375 g15,65 TL
        Kent Tofy Meyve Sulu 375 g15,65 TL
        Milango Antep Fıstıklı Şık Poşet 225gx12 Poşet29,80 TL
        Mojee Fındık Kremalı Sütlü Çikolata47,95 TL
        Nestle 1927 Fındıklı 210 g56,00 TL
        Nestle 1927 Sütlü Bitter Madlen 224 g49,95 TL
        Nestle Damak Çanta Hediyelik Çikolata 176 g47,50 TL
        Nestle Damak Kutu 160 g29,95 TL
        Octavia Karışık Asetat Kutu 500 g 8 Kt37,30 TL
        Raffaello Çikolata 150 g39,90 TL
        Şölen Chocodan's 125 g18,90 TL
        Şölen Diamond Fındıklı Çikolata 250 g47,95 TL
        Şölen Madlen Sütlü Bitter 250 g44,95 TL
        Şölen Matmazel Çikolata 224 g44,95 TL
        Şölen Milango Antep Fıstıklı 292 g128,50 TL
        Şölen Milango Fındıklı 292 g123,50 TL
        Şölen Milango Frambuazlı 285 g123,50 TL
        Şölen Tual Gold 400 g23,25 TL
        Şölen Vital Karışık 300 gr38,95 TL
        Ülker Buklet Dolgulu Çikolata 200 g25,00 TL
        Ülker Buklet İkramlık Çikolata 208 g39,50 TL
        Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata 350 gr35,00 TL
        Ülker Dökme Şeker kg39,90 TL
        Ülker Ece Çinili Fındıklı Çikolata 215 g35,00 TL
        Ülker Ece Dökme Çikolata kg95,00 TL
        Ülker Ece Trio 300 gr35,00 TL
        Ülker Jole Karışık Meyveli Şeker 350 g16,00 TL
        Ülker Krimini Karma Kutu 315 g16,00 TL
        Ülker Metro Mini75,00 TL
        Ülker Select Dolgulu İkramlık Çikolata 240 g45,00 TL
        Ülker Yupo Lollipop İkramlık Paket 275 gr8,85 TL
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        Haberler Ekonomi En ucuz bayram şekeri hangi markette? 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi! 🍬BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR?
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