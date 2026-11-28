Türkiye genelinde yasa dışı bahis suçları mercek altında. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis suçundan elde edilen gelirlerin birbiriyle bağlantılı şüpheliler arasında kripto varlık alım satım platformları kullanılarak aklanmaya çalışıldığı ve yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.

27 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda, suça iştirak ettikleri belirlenen 32 şüpheli ile şüpheliler adına açılan 1 şirket tespit edildi. Şüphelilere yönelik 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Ankara'da yasa dışı bahis gelirlerini aklayanlara operasyon düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 23 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.