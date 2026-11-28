İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor'u karşı karşıya getiren müsabakada yaşanan olay, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hukuki sürece konu oldu.

Tel örgüleri aşıp sahaya girmişti: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında işlem başlatıldı. (Foto: İHA)

TEL ÖRGÜLERİ AŞIP SAHAYA GİRMİŞTİ

İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında 8 Kasım 2026'da oynanan karşılaşmada tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giren Denizli hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.



KANUNDA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

6222 sayılı Kanun'un "Yasak alanlara girme" başlıklı 16. maddesi uyarınca, seyircilerin stada alınmaya başlanmasından müsabaka sonrası tamamen tahliye edilmesine kadar geçen sürede müsabaka alanına yetkisiz olarak girilmesi halinde 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.

Lal Denizli