İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da alınan ihbar üzerine harekete geçti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, konserve kutularına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi ülkeye sokmaya çalıştıkları belirlenen Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M. gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeyi Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları belirtilen Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu konserve kutularıyla Türkiye'ye sokmaya çalışan Tunus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: İHA)



PARA VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU



Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin üzerlerinde bulunan para ve cep telefonlarına da el konuldu. Söz konusu materyaller hakkında inceleme kararı alındığı öğrenildi.



ŞÜPHELİLER SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK



Gözaltına alınan Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin, 15 Kasım'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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