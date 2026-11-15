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İstanbul Havalimanı'nda zehir avı! Konserve kutularından 13,5 kilo esrar çıktı: 2 gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda konserve kutularına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları belirlenen Tunus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Havalimanı'nda zehir avı! Konserve kutularından 13,5 kilo esrar çıktı: 2 gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da alınan ihbar üzerine harekete geçti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, konserve kutularına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi ülkeye sokmaya çalıştıkları belirlenen Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M. gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda konserve kutularına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. (Foto: İHA) İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda konserve kutularına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. (Foto: İHA)

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Alınan ihbarın ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal (GSBH) kapsamında arama kararı alındı.

Karar doğrultusunda Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M.'ye yönelik arama yapıldı.

KONSERVE KUTULARINDAN 13 KİLO 512 GRAM ESRAR ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, konserve kutularının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan incelemelerde kutuların içerisinde toplam 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyi Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları belirtilen Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu konserve kutularıyla Türkiye'ye sokmaya çalışan Tunus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: İHA) Uyuşturucuyu konserve kutularıyla Türkiye'ye sokmaya çalışan Tunus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: İHA)

PARA VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin üzerlerinde bulunan para ve cep telefonlarına da el konuldu. Söz konusu materyaller hakkında inceleme kararı alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin, 15 Kasım'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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