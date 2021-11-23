Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakültede yaşatılacak! Başkan Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesini arayarak bildirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Baba Avni Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kızının isminin mezun olduğu fakültede yaşayacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine ziyarette bulunduğunu anımsatan Cengiz, "Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldiğinde bu öneride bulunarak, 'Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir şey mümkün mü?' diye sormuştum. O da konuyla ilgileneceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanımız dün akşam 22.00'de beni aradı, 'kararı imzaladım, hayırlı olsun' dedi. Bizimle ilgilendi, çok teşekkür ediyorum. Bu karar acımızı en azından biraz hafifletti." diye konuştu.

Bu kararın kendilerini çok duygulandırdığını vurgulayan Cengiz, kendilerini ziyaret eden, yanlarında olan, telefonlarıyla yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve tüm yetkililere teşekkür etti.