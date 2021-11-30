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    • 30.11.2021 12:25
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    • 30.11.2021 12:25
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    Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme

    İstanbul Ataşehir'de tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi.

    Samuray kılıçlı katil hakkında flaş gelişme!

    Samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi.

    İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındığı öğrenildi.

    Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti.
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        Haberler Güncel Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme
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