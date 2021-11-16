SON DAKİKA: Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin'in teyzesi açıkladı

BAKIN KİM AÇIKLADI

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.