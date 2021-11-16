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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin'in teyzesi açıkladı

SON DAKİKA: Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin'in teyzesi açıkladı

Son dakika haberleri... Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından katilin yaşadığı sitede toplantı yapıldığı öğrenildi. Cani ile komşu olan Şebnem Şirin'in teyzesi, yaşanan skandalları tek tek ifşa etti. İşte Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede samuray kılıcıyla ilgili yaşanan skandallar...

16.11.2021 10:31 - Son Güncelleme: 16.11.2021 10:50
SON DAKİKA: Başak Cengiz’in kaitli Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME
Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Başak Cengiz’in kaitli Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

Tüyler ürperten olayın ardından cani Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: Başak Cengiz’in kaitli Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

Dehşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

SON DAKİKA: Başak Cengiz’in kaitli Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

SON DAKİKA: Başak Cengiz’in kaitli Can Göktuğ Boz’un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin’in teyzesi açıkladı

BAKIN KİM AÇIKLADI
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.

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