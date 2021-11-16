SON DAKİKA: Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un sitesinde samuray kılıcı toplantısı! Skandalları Şebnem Şirin'in teyzesi açıkladı
Son dakika haberleri... Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından katilin yaşadığı sitede toplantı yapıldığı öğrenildi. Cani ile komşu olan Şebnem Şirin'in teyzesi, yaşanan skandalları tek tek ifşa etti. İşte Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede samuray kılıcıyla ilgili yaşanan skandallar...
16.11.2021 10:31
- Son Güncelleme: 16.11.2021 10:50
BAŞAK CENGİZ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME
Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledildi.
BAKIN KİM AÇIKLADI
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.