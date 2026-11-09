Olay günü düzenlenen ölü muayene ve otopsi tutanağında pencerenin önündeki zeminin kaygan olduğunun kaydedildiği, olay yerine gelen polislerin de kamera kayıtlarına yansıyan konuşmalarında zeminin kayganlığından söz ettiği ifade edildi.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, istinaf dilekçesinde, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanları ile Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 10 Ekim 2025 tarihli raporuna dayandırdığı öne sürüldü. Savunma, söz konusu raporda olay yerinden alınan svap örneklerinde kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının zeminin olay anında kaygan olmadığı anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğu ve kanında bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu hatırlatılan dilekçede, alkol ve ilaçların birlikte kullanımının denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceği savunuldu.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Savunma, Güllü'nün daha önce de alkollüyken evde düştüğüne ilişkin sağlık kayıtlarının bulunduğunu ileri sürdü. İstinaf dilekçesinde, olay gecesine ilişkin kamera kayıtlarında duyulan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğu da tartışıldı. Savunma, Güllü'yü uzun yıllardır tanıyan Çiğdem Emir'in bu sözün Güllü'ye ait olabileceğini söylediğini, kolluk tarafından yapılan ses incelemesinde de aynı yönde değerlendirme bulunduğunu belirtti.