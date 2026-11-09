Güllü davasında yeni gelişme: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı tahliye istedi
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı, mahkemenin mahkumiyet kararına itiraz etti, istinafa başvurdu. Dilekçede "Hadi görüşürüz" sözlerinin Güllü'ye ait olduğu öne sürüldü, tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadelerinin de çelişkili olduğu iddia edildi. Gülter'in tahliyesi talep edildi.
Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Gülter'in avukatı Merve Uçanok, yerel mahkemenin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. 6 Kasım tarihli dilekçede, mahkûmiyet kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması, Gülter'in beraati ve tahliyesi istendi.
3,53 PROMİL ALKOL VURGUSU
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, istinaf dilekçesinde, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanları ile Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 10 Ekim 2025 tarihli raporuna dayandırdığı öne sürüldü. Savunma, söz konusu raporda olay yerinden alınan svap örneklerinde kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının zeminin olay anında kaygan olmadığı anlamına gelmeyeceğini belirtti.
Olay günü düzenlenen ölü muayene ve otopsi tutanağında pencerenin önündeki zeminin kaygan olduğunun kaydedildiği, olay yerine gelen polislerin de kamera kayıtlarına yansıyan konuşmalarında zeminin kayganlığından söz ettiği ifade edildi.
Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğu ve kanında bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu hatırlatılan dilekçede, alkol ve ilaçların birlikte kullanımının denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceği savunuldu.
"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Savunma, Güllü'nün daha önce de alkollüyken evde düştüğüne ilişkin sağlık kayıtlarının bulunduğunu ileri sürdü. İstinaf dilekçesinde, olay gecesine ilişkin kamera kayıtlarında duyulan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğu da tartışıldı. Savunma, Güllü'yü uzun yıllardır tanıyan Çiğdem Emir'in bu sözün Güllü'ye ait olabileceğini söylediğini, kolluk tarafından yapılan ses incelemesinde de aynı yönde değerlendirme bulunduğunu belirtti.
16 Haziran 2026 tarihli İTÜ raporunda sesin aidiyetinin kesin olarak belirlenemediği hatırlatılarak, ses kayıtlarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talebinin yerel mahkemece reddedilmesinin savunma hakkını kısıtladığı ileri sürüldü.
Savunma, yerel mahkemenin talep edilen ek araştırmaları da reddettiğini belirtti. Güllü'nün alkol ve ilaçlarının etkilerine ilişkin uzman raporu alınması, ses kaydındaki sözün aidiyetinin belirlenmesi, otopsideki izlerin düşme öncesi pozisyon açısından incelenmesi ve kayganlığa tanıklık eden polislerin dinlenmesi taleplerinin karşılanmadığı ifade edildi.
SULTAN'IN İFADELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Savunmanın en önemli itirazlarından biri de tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri arasındaki farklılıklar oldu. Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında verdiği ifadelerle gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadelerin birbirine zıt olduğu belirtilen dilekçede, tanığın ilk anlatımlarında Gülter'in annesini aşağı attığına ilişkin bir beyanda bulunmadığı vurgulandı.
Ulu'nun ifade değişikliğinin gözaltı sürecinde yaşadığı baskı ve özgürlüğünü kaybetme korkusundan kaynaklandığı ileri sürüldü.