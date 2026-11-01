CHP'de dijital arınma! Kılıçdaroğlu arşive girdi... Özgür Özel'e dair ne var ne yoksa silindi

Aynı döneme ilişkin TBMM faaliyetleri, raporlar, fotoğraflar ve diğer parti içeriklerinin de internet sitesinden kaldırıldığı ifade edildi.

SADECE ÖZEL DEĞİL Arşivde yalnızca Özgür Özel'in açıklamalarının değil, söz konusu dönemde yayımlanan genel başkan yardımcılarının basın açıklamalarının, parti sözcülerinin basın toplantılarının ve parti yöneticilerine ait bültenlerin de bulunmadığı aktarıldı.







AYRI PARTİ KURDULAR, CHP'DEKİ HESAP KAPANMADI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararıyla Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti organlarının göreve iadesi kararlaştırılmıştı. Karar temyize taşınırken Özel ve beraberindeki isimler CHP'den ayrılarak 24 Temmuz'da YENİ Parti'yi kurmuştu.

Ancak ayrılık, CHP'deki yönetim kavgasını bitirmedi.

Takvim'in 27 Ekim tarihli haberine göre Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nu göreve döndüren karara karşı AİHM başvurusu hazırlığına girişti.

Kılıçdaroğlu ise daha önce "Arınacağız ve kazanacağız" sözleriyle ilan ettiği yaklaşımını, son konuşmasında da kurultay ve para ilişkileri üzerinden sürdürdü.