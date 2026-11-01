CHP'de dijital arınma! Kılıçdaroğlu arşive girdi... Özgür Özel'e dair ne var ne yoksa silindi
CHP'deki arınma kurultaya giderayak dijital bir boyut kazandı. Önceki gün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu "İçimizdeki sızıntılar" olarak tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de arşiv temizliğine çıktı. CHP'nin “chp.org.tr” adresli resmi internet sitesinden Kasım 2023 ile Mayıs 2026 arasındaki döneme ait içerikler silindi. Arşivden yalnızca Özgür Özel'in açıklamaları değil, o dönemki genel başkan yardımcılarının konuşmaları da kaldırıldı.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" operasyonları kurultaya giderayak tam gaz sürüyor.
Mutlak butlanla sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a gönderme yapan Kılıçdaroğlu, CHP'yi bölüp YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibini topa tuttu.
"CHP'nin kurultaylarında para pul dönmez" diyen Kılıçdaroğlu, "Sizi dinlemeden cebinize parayı koyup "Şuna gidin oy verin" derseniz onlar gerçek CHP'li değildir! İçimize sızdılar ve Türkiye bir arınma dönemi yaşadı, CHP bir arınma dönemi yaşadı" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU ARŞİVE GİRDİ: ÖZEL YÖNETİMİNDEKİ 3 YIL SİLİNDİ
CHP-YENİ Parti hattındaki "arınma" kavgasının gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir hamle geldi.
Kılıçdaroğlu, dijital bir arınma başlattı ve Özgür Özel dönemine dair ne var ne yoksa arşivlerden sildirdi.
MUTLAK ŞAİBEDEN MUTLAK BUTLANA...
CHP'nin "chp.org.tr" adresli resmi internet sitesindeki arşivde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrıldığı Kasım 2023 ile Mayıs 2026 arasındaki döneme ait içeriklerin bulunmadığı görüldü.
TBMM konuşmaları, miting ve etkinlik konuşmaları, basın açıklamaları, yazılı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, televizyon programları, röportajlar, kabuller, haberler, kurultay konuşmaları ve yurt dışı konuşmaları başlıklarında arşiv kayıtlarının Kasım 2023'ten Mayıs 2026'ya geçtiği belirtildi.
SADECE ÖZEL DEĞİL
Arşivde yalnızca Özgür Özel'in açıklamalarının değil, söz konusu dönemde yayımlanan genel başkan yardımcılarının basın açıklamalarının, parti sözcülerinin basın toplantılarının ve parti yöneticilerine ait bültenlerin de bulunmadığı aktarıldı.
Aynı döneme ilişkin TBMM faaliyetleri, raporlar, fotoğraflar ve diğer parti içeriklerinin de internet sitesinden kaldırıldığı ifade edildi.
AYRI PARTİ KURDULAR, CHP'DEKİ HESAP KAPANMADI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararıyla Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti organlarının göreve iadesi kararlaştırılmıştı. Karar temyize taşınırken Özel ve beraberindeki isimler CHP'den ayrılarak 24 Temmuz'da YENİ Parti'yi kurmuştu.
Ancak ayrılık, CHP'deki yönetim kavgasını bitirmedi.
Takvim'in 27 Ekim tarihli haberine göre Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nu göreve döndüren karara karşı AİHM başvurusu hazırlığına girişti.
Kılıçdaroğlu ise daha önce "Arınacağız ve kazanacağız" sözleriyle ilan ettiği yaklaşımını, son konuşmasında da kurultay ve para ilişkileri üzerinden sürdürdü.