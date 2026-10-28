Silah satmaya gitti, müşteri sandığı kişiler polis çıktı! İstanbul'da film gibi operasyon
İstanbul Eyüpsultan'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliyi 3 gün boyunca takip eden polis ekipleri, operasyonla Taner E.'yi yakaladı. Şüphelinin telefonuna gelen ısrarlı aramalar üzerine harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girerek ikinci şüpheli Bedran A.'yı da suçüstü yakaladı. Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve kesici alet ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Eyüpsultan'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin titiz takibi sonuç verdi. Silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan Taner E. (31), 3 gün süren takibin ardından yakalandı. Şüphelinin telefonuna gelen aramalar ise operasyonun genişlemesini sağladı. Müşteri kılığına giren polisler, silah teslim etmek için buluşma noktasına gelen Bedran A.'yı (29) da yakaladı.
3 GÜN BOYUNCA ADIM ADIM İZLENDİ
Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taner E.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Üç sivil ekip tarafından 3 gün boyunca takip edilen şüpheli, 19 Ekim Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında park halindeki bir araca yaklaşırken görüldü.
Harekete geçen ekipler, Taner E.'yi yakaladı. Şüphelinin kullandığı 34 EGP 236 plakalı araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
TELEFONUNA GELEN ISRARLI ARAMALAR ELE VERDİ
Gözaltına alınan Taner E.'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bu sırada şüphelinin telefonunun sürekli çalması üzerine polis ekipleri, arayan kişinin kimliğini sordu. Ancak Taner E. soruları yanıtsız bıraktı.
Araştırmayı derinleştiren ekipler, arayan kişinin Bedran A. olduğunu belirledi. Konum bilgileri üzerinden yapılan incelemede şüphelinin Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki bir parkta bulunduğu tespit edildi.
MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI
Bedran A.'yı yakalamak için operasyon planı hazırlayan ekiplerden 2 sivil polis müşteri kılığına girdi. Diğer polisler ise parkın çevresinde önlem aldı.
Silah teslim etmek üzere parka gelen Bedran A., müşteri sandığı polislerle karşılaşınca yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 7,65 milimetre çapında mermi, 2 bin 900 dolar ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Operasyonun devamında Bedran A.'nın parka yürüme mesafesindeki evine de baskın düzenlendi.
Beştelsiz Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 5x56 kalibre olduğu değerlendirilen 1 otomatik tüfek, pompalı tüfeğe ait 3 şarjör, toplam 22 dolu kartuş, 1 pala, 4 bıçak ve 48 mermi ele geçirildi.
Silahlar, mühimmat ve diğer malzemelere el konuldu.
2 SİLAH KAÇAKÇISI TUTUKLANDI
Yapılan incelemelerde Taner E.'nin "Nitelikli dolandırıcılık", Bedran A.'nın ise "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından emniyet kaydı bulunduğu öğrenildi.
"Silah ticareti" suçundan haklarında işlem başlatılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Taner E. ve Bedran A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.