MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Bedran A.'yı yakalamak için operasyon planı hazırlayan ekiplerden 2 sivil polis müşteri kılığına girdi. Diğer polisler ise parkın çevresinde önlem aldı.

Silah teslim etmek üzere parka gelen Bedran A., müşteri sandığı polislerle karşılaşınca yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 7,65 milimetre çapında mermi, 2 bin 900 dolar ve 1 cep telefonu ele geçirildi.