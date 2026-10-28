Muğla'da şiddetli sağanak: Bodrum, Dalaman ve Marmaris'te yollar su altında kaldı!
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken araçlar mahsur kaldı. Dalaman'da ise bir dere taştı. Meteoroloji yarın öğlene kadar yağışın süreceğini bildirdi.
Muğla'da etkili olan sağanak yağış Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde sokakları göle çevirdi.
BORDUM'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Konacık Mahallesi'nde Bodrum-Turgutreis kara yolunda su birikintilerine neden oldu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, 3 araç mahsur kaldı.
Atatürk Bulvarı'nda da yağışın ardından su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suda kalırken, vatandaşlar ve basın mensupları mahsur kalan sürücülere yardım etti.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgede geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığını söyledi.
MARMARİS'TE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok cadde ve sokak su altında kaldı.
Marmaris-Datça ve Menteşe kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçaları, Karayolları ve Marmaris Bölge Trafik ekiplerince temizlendi.
Yüksek kesimlerden gelen çamurlu suların denize ulaşması nedeniyle kıyı bölgelerinde deniz kahverengiye döndü.
DALAMAN'DA DERE TAŞTI
Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Dersakan Deresi taştı. Bölgede yollar ile tarım arazileri taşkın suyunun altında kaldı.
Şerefler Mahallesi'ne giden yol ise sel nedeniyle kolluk kuvvetlerince bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Meteoroloji yağışların yarın öğlene kadar devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.