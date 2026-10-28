Muğla'da etkili olan sağanak yağış Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde sokakları göle çevirdi. BORDUM'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Konacık Mahallesi'nde Bodrum-Turgutreis kara yolunda su birikintilerine neden oldu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, 3 araç mahsur kaldı.

Bodrum'da kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı arabalar yolda kaldı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. (Foto: DHA) Atatürk Bulvarı'nda da yağışın ardından su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suda kalırken, vatandaşlar ve basın mensupları mahsur kalan sürücülere yardım etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgede geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığını söyledi.