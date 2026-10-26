Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3–7 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne ilişkin paylaşımında, "Kültürel bağlarımızı ortak yapımlarla güçlendirecek, Türk dünyasının hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. Türk dünyasından 56 filmin ücretsiz gösterileceği festivalde, üç kategoride 30 yapım ödül için yarışacak, Türkiye–Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek sağlanacak.

KORKUT ATA, 6.YILINDA İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, doğduğu şehir İstanbul'a dönüyor. TÜRKSOY, TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkı sunduğu festival, 150'yi aşkın uluslararası konuğu, Türkiye'den 300 sektör profesyonelini ve akademi dünyasını bir araya getirecek.