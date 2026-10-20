Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya temasları kapsamında Başbakan Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ordu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Fidan, 2019'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti. HAFTER'DEN TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATINA TAM DESTEK Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter de Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasını memnuniyetle karşıladı. "ÖNCELİĞİMİZ LİBYA'NIN ÇIKARLARI" Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hafter, Libya'nın doğusundaki güçlerin temel yaklaşımının ülkenin çıkarlarını gözetmek, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu belirtti. Bu ilkelerin diğer ülkelerle kurdukları ilişkilerde temel vizyonlarını oluşturduğunu ifade eden Hafter, Türkiye ile imzalanan mutabakatın da bu yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan, Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ordu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile bir araya geldi.(Foto: AA) TÜRKİYE VURGUSU Hafter, söz konusu muhtırayı Libya'nın Akdeniz'deki haklarını ve ekonomik çıkarlarını koruyacak araçlardan biri olarak gördüklerini bildirdi. Türkiye'yi "etkili bölgesel güç" olarak nitelendiren Hafter, mutabakatın Türkiye ile ortak çıkarların geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti. YATIRIM VE UZUN VADELİ ORTAKLIK MESAJI Mutabakatın yalnızca deniz yetki alanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Hafter, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından yeni imkanlar oluşturduğunu kaydetti. Hafter, muhtıranın işbirliğinin artırılması, yatırımların geliştirilmesi, uzun vadeli ortaklıkların güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerde uzlaşı imkanlarının desteklenmesi için daha geniş bir alan açtığını ifade etti.