Dışişleri Bakanı Fidan’dan Libya’da kritik temaslar! Dibeybe ve Saddam Hafter ile Akdeniz mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ordu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile görüştü. Fidan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının kabulü dolayısıyla teşekkür ederken, Hafter de anlaşmanın Libya’nın Akdeniz’deki hakları ve ekonomik çıkarları açısından önem taşıdığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya temasları kapsamında Başbakan Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ordu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile bir araya geldi.
Görüşmelerde Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Fidan, 2019'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
HAFTER'DEN TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATINA TAM DESTEK
Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter de Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasını memnuniyetle karşıladı.
"ÖNCELİĞİMİZ LİBYA'NIN ÇIKARLARI"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hafter, Libya'nın doğusundaki güçlerin temel yaklaşımının ülkenin çıkarlarını gözetmek, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu belirtti.
Bu ilkelerin diğer ülkelerle kurdukları ilişkilerde temel vizyonlarını oluşturduğunu ifade eden Hafter, Türkiye ile imzalanan mutabakatın da bu yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
TÜRKİYE VURGUSU
Hafter, söz konusu muhtırayı Libya'nın Akdeniz'deki haklarını ve ekonomik çıkarlarını koruyacak araçlardan biri olarak gördüklerini bildirdi.
Türkiye'yi "etkili bölgesel güç" olarak nitelendiren Hafter, mutabakatın Türkiye ile ortak çıkarların geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.
YATIRIM VE UZUN VADELİ ORTAKLIK MESAJI
Mutabakatın yalnızca deniz yetki alanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Hafter, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından yeni imkanlar oluşturduğunu kaydetti.
Hafter, muhtıranın işbirliğinin artırılması, yatırımların geliştirilmesi, uzun vadeli ortaklıkların güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerde uzlaşı imkanlarının desteklenmesi için daha geniş bir alan açtığını ifade etti.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER DAHA GENİŞ VİZYONUN PARÇASI"
Saddam Hafter açıklamasında, "Türkiye ile ilişkilerimizin geliştirilmesi, bölge ve Akdeniz ülkeleriyle işbirliğine yönelik daha geniş bir vizyonun parçasıdır." ifadelerini kullandı.
Eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerinin altını çizen Hafter, ortak çıkarlara sahip oldukları ülkelerle işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.
LİBYA'NIN BİRLİĞİ VE EGEMENLİĞİ VURGUSU
Hafter, Libya'nın birliği, egemenliği ve bağımsızlığını korumak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Ülkenin kaynaklarının korunacağını belirten Hafter, Libya'nın ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde uluslararası ilişkilerin ve ortaklıkların genişletileceğini kaydetti.