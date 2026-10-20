Türkiye'den Brüksel'de 3 bakanlı diplomasi trafiği! Hakan Fidan, Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek aynı masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Brüksel'de diplomasi trafiğine başladı. Terörle mücadeleden organize suçlara, vize ve göç süreçlerinden adli ve polisiye iş birliğine kadar birçok önemli başlık masaya yatırılıyor.
Türkiye ile Belçika arasında güvenlik ve diplomasi alanında kritik temaslar başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Brüksel'de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Sonuncusu 2016 yılında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncü turunda, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Zirvenin gündeminde terörle mücadele, organize suçlar, vize süreçleri, göç, adli iş birliği ve güvenlik konuları bulunuyor.Üç bakan Brüksel'deki kritik zirveye katıldı
3 BAKANDAN BRÜKSEL'DE KRİTİK TEMAS
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Türk heyeti, Belçikalı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki ilişkileri ve güvenlik alanındaki ortak çalışma başlıklarını ele aldı.
Heyetler arası görüşmelerde terörle mücadele, adli ve polisiye iş birliği, vize süreçleri ve güvenlik konuları değerlendirildi.
10 YIL SONRA YENİDEN AYNI MASADA
Türkiye ile Belçika arasındaki Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı'nın önceki turu 2016 yılında Ankara'da gerçekleştirilmişti.
Aradan geçen 10 yılın ardından Brüksel'de düzenlenen dördüncü toplantıda, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler de gündeme alındı.
Görüşmelerde savunma sanayisi alanındaki iş birliği de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.
TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE GÜNDEMDE
Brüksel'deki toplantının öncelikli gündem maddelerinden birini terörle mücadele ve sınır aşan suçlara karşı ortak hareket edilmesi oluşturuyor.
İki ülke arasında adli ve polisiye iş birliğinin geliştirilmesi, organize suçlarla mücadele, silah ve göçmen kaçakçılığına karşı alınabilecek önlemler değerlendiriliyor.
Görüşmelerde bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması da öne çıkan konular arasında bulunuyor.
VİZE VE GÖÇ SÜREÇLERİ MASADA
Zirvede Türkiye ile Belçika arasındaki vize süreçleri ve göç konuları da ele alınıyor.
Tarafların güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik temaslarının yanı sıra göçmen kaçakçılığı ve ilgili suçlarla mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BRÜKSEL MESAJI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, heyetler arası temaslarda iki ülke ilişkilerinin ve güvenlik iş birliğinin ele alındığını bildirdi.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Brüksel'de, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte, Türkiye-Belçika Dışişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında önemli temaslarda bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik birliği iş birliğimizi ele satın alma. Terörle mücadele, organize suçlar, istihdam ve silah kaçakçılığı ile göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere yeni nesil suç seçenekleriyle mücadelede ortak olaylarda meydana gelen, bilgi ve tecrübe paylaşımının öğrenildiğini önemsiyoruz. Uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek ortak güvenlik hedeflerimiz sürdürmeyi, vatandaşlarımızın huzurunu ve masraflarını korumayı sürdüreceğiz."