Brüksel'deki zirvede terör ve organize suçlarla mücadele ele alındı. (Foto: AA)

VİZE VE GÖÇ SÜREÇLERİ MASADA

Zirvede Türkiye ile Belçika arasındaki vize süreçleri ve göç konuları da ele alınıyor.

Tarafların güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik temaslarının yanı sıra göçmen kaçakçılığı ve ilgili suçlarla mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BRÜKSEL MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, heyetler arası temaslarda iki ülke ilişkilerinin ve güvenlik iş birliğinin ele alındığını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Brüksel'de, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte, Türkiye-Belçika Dışişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında önemli temaslarda bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik birliği iş birliğimizi ele satın alma. Terörle mücadele, organize suçlar, istihdam ve silah kaçakçılığı ile göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere yeni nesil suç seçenekleriyle mücadelede ortak olaylarda meydana gelen, bilgi ve tecrübe paylaşımının öğrenildiğini önemsiyoruz. Uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek ortak güvenlik hedeflerimiz sürdürmeyi, vatandaşlarımızın huzurunu ve masraflarını korumayı sürdüreceğiz."

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