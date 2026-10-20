Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis! Kurban olayındaki cezalar ertelendi
Tanju Özcan, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davada kedi savunması yaptı. Öğrencilere burs bahanesiyle 6 büyük zincir marketten zorla para istendiği iddialarıyla gündeme gelen, “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz” sözleri dosyaya giren Özcan, hesap vakti gelince ağız değiştirdi. 217 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özcan, tahliyesini isteyerek “Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım” dedi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özcan hakkında tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kurban olayı kapsamında ise her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezaları ertelendi.
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında karar çıktı. Mahkeme, Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kurban olayı kapsamında ise her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezalarının ertelenmesine hükmedildi.
MARKETLERE "YA SEVE SEVE YA DA..." SÖZLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, kentte faaliyet gösteren 6 büyük zincir marketin temsilcilerinden para talep edildiği iddiası olmuştu.
Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre, belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif edilen bedellerin yüksek bulunmasının ardından yapılan toplantıda Tanju Özcan'ın şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz"
Market temsilcilerine sözleşmeleri imzalamaları için bir hafta süre verildiği de öne sürüldü.
Özcan ise söz konusu para taleplerini öğrencilere burs sağlama amacıyla ilişkilendirerek hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
MASAK RAPORUNDA 117 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında incelenen MASAK raporunda, 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 117 milyon liralık para toplandığına ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.
Özcan, para toplama faaliyetlerinin öğrencilere burs verilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini savunurken, soruşturma dosyasında market temsilcilerinden zorla para talep edildiği iddiaları yer aldı.
Bu iddialar, davada ele alınan mali işlemler ve para transferleriyle birlikte yargılamanın konusu oldu.
217 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR
Bolu Belediyesi'ne yönelik davanın üçüncü duruşması, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü.
Aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Savcılığın 217 yıla kadar hapis cezası talep ettiği davada sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.
Yoğun katılım nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel salonda gerçekleştirildi.
Mahkeme heyeti, Tanju Özcan'ın duruşmada fiziken hazır bulunma talebini reddetti.
Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise salonda hazır bulundu.
KURBAN BAĞIŞLARINDA 845 BİN LİRALIK İDDİA
Savcılık mütalaasında, BOLSEV Vakfı'nın 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve billboardlar üzerinden kurban bağışı kampanyası düzenlediği belirtildi.
Kampanya kapsamında 34 bağışçının 65 hisse karşılığında toplam 845 bin lira yatırdığı kaydedildi.
Savcılık, sanıkların amacının kurban kesmek olmadığını, toplanan paraların kurban alımı için kullanılmadığını ve bağışçıların kurbanlarının kesileceğini düşünerek ödeme yaptığını ileri sürdü.
Özcan ise bu iddiaları reddederek şunları söyledi: "Akçeli bir işle suçlanıyorum. Kendimize bir kuruş menfaat sağlamadığımız sabit. Bu suçlamanın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürüyorum. Savcılık BOLSEV adına kurban bağışı toplandığı ve toplanan paralarla kurban kesilmemesini dolandırıcılık olarak nitelendiriyor. Benim bu olayla ilgili illiyet bağım Ali Sarıyıldız'ın ifadeleri ile ilgili. Ali Sarıyıldız karıştırıyor. Ben onu bu konuyla ilgili aramadım. Yüzlerce kez kendisiyle telefonda konuştum ama bu konuda kesinlikle kendisine talimat vermedim. İddiayı yapan ispatını ortaya koyacak. Raporda suç var denilmiyor, para da harcanmamış deniliyor."
"O BEYANLARI VERMİŞSİN BİZİ YAKMIŞSIN"
Kurban bağışına ilişkin suçlamalarda sanık Ali Sarıyıldız'ın ifadelerine de değinen Özcan, bağışçıların arasında kendi yakınlarının bulunduğunu belirtti.
Özcan, savunmasını şöyle sürdürdü: "Buraya bağış yapan 34 kişi bizim tanıdığımız insanlar. Biz neden bu insanları dolandıralım. 34 kişinin içerisinde mağdur olarak değerlendirilen Ali Sarıyıldız'ın kardeşi var, benim akrabalarım var. Somut olayda suç teşkil eden bir konu yok. Dolayısıyla suç yok. Ali kardeşime tekrar sesleniyorum. İş işten geçmeden sıra sana gelince gerçekleri söyle. Ali'ye icbar altında bazı beyanlar verdirmişler. O beyanları vermişsin bizi yakmışsın, kendini de kurtaramamışsın. Sen de aynı hapis cezası istemiyle, ben de aynı hapis cezası istemiyle yargılanıyorum. Türkiye'de hiç şikayetçisi olmayan dolandırıcılık davası var mı? Burada dolandırıcılık suçunun unsurları yok. Burada beraat verilmesi gerekirken yargılanıyoruz"
BETON, HAKEDİŞ VE KAFE SUÇLAMALARINI REDDETTİ
Tanju Özcan, savunmasında "marketler", "ruhsat", "kurban", "hakediş", "beton" ve "kafe" başlıkları altında incelenen 6 ayrı olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kimseyi belediyeden beton almaya zorlamadığını savunan Özcan, amaçlarının belediyeye gelir sağlamak olduğunu ileri sürdü.
Hakediş konusundaki suçlamalara karşı ise firma yetkilisinin reklam vermeye zorlanmadığını ve ödemelerde gecikme yaşanmadığını beyan ettiğini söyledi.
Reklam gelirlerinin vakıf hesabına yatırıldığını, kişisel menfaat sağlamadıklarını belirten Özcan, beraatini istedi.
Kafe ruhsatına ilişkin rüşvet suçlamasını da reddeden Özcan, kendisinin para istediği veya aldığı yönünde bir beyan bulunmadığını savundu.
MÜTEAHHİDİN İDDİALARINA KARŞI HUSUMET SAVUNMASI
Müteahhit Nazmi Güzel'in ruhsat işlemlerine ilişkin iddialarına da yanıt veren Özcan, Güzel'in kendisine karşı kişisel husumet beslediğini ileri sürdü.
Özcan, Güzel ile bir düğünde karşılaştıklarını ve burada üstü kapalı şekilde tehdit edildiğini iddia etti.
Duruşmada dinlenen 46 kişinin şikâyetçi olmadığını belirten Özcan, müteahhitten para istediği iddiasını reddetti.
Savunmasında, Güzel'in kendisine yönelik beyanları arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü.
"SUYA SABUNA DOKUNMADAN EVDEKİ KEDİ GİBİ OTURACAĞIM"
Market temsilcilerine yönelik sert sözleri soruşturma dosyasına giren Tanju Özcan'ın, mahkemede tahliyesini isterken kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Özcan, müteahhit Nazmi Güzel'in iddialarına karşı yaptığı savunmada şu sözleri kullandı: "Düğünde kendisiyle karşılaştık ve beni üstü kapalı tehdit etti. Tanıklar arasında 46 mağdur dinlendi ve hiçbiri şikayetçi olmadı. Nazmi Güzel'in özel bir husumeti var. Abdullah Öcalan'a teröristbaşı demeseydim aramızda husumet oluşmazdı. İşleri aksıyormuş, telefonlarına bakmıyormuşum. Hep yalan beyanlarda bulunuyor. Nazmi Güzel ile ben baş başa görüşmedim. Ben mi para istediğimi ispat edeceğim, o mu para verdiğini ispat edecek. Pazarlık yapılmış, 1.5 milyonluk çek almışım. Neresine inanacağız. Para konusunda birçok beyanı var. Tuna Özcan '2.5 milyon istedi' diyor, bana başka şey söylüyor. Hangi birine inanacağız. 'Dilekçelere cevap verilmedi' diyor, hangi dilekçene cevap verilmedi. Ben hiçbir zaman onunla para konusunu konuşmadım. 1 milyon TL konusu var. Bu paradan benim haberim yok. Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan'ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım"
MARKET TOPLANTISINDAKİ SÖZLERDEN "EVDEKİ KEDİ" SAVUNMASINA
Bolu Belediyesi davasında, market temsilcilerinden ödeme alınmasına ilişkin tanık beyanlarıyla Tanju Özcan'ın son duruşmadaki tahliye talebi öne çıkan iki başlık oldu.
Dosyada tehdit içerdiği ileri sürülen sözler kendisine atfedilen Özcan, mahkemede suçlamaları reddederek kişisel menfaat sağlamadığını savundu.
Serbest bırakılması halinde hiçbir şeye karışmadan evinde oturacağını söyleyen Özcan'ın tahliye ve beraat taleplerine ilişkin karar bekleniyor.
TANJU ÖZCAN CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Tanju Özcan, hakkında başlatılan ihraç sürecinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamıştı.