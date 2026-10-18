Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında 48 Lezzet Noktası belirlenirken gastronomi programı da tanınmış şefleri ve gastronomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Programa BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve Michelin Rehberi'nde yer alan Şef Mahir Nazlıcan ev sahipliği yaptı. Michelin Rehberi'nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Çiğdem Seferoğlu ile Michelin Dubai Rehberi'nde yer alan Şef Erşan Yılmaz'ın yanı sıra Şef Burcu Önal, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve Şef Emre Murat da konuklar arasında yer aldı. Gastronomi yazarları Ebru Erke, Müge Akgün ve Emine Tunadan ile yazar ve yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli de programda kentin zengin mutfak kültürünü keşfeden isimler arasındaydı.

Diyarbakır lezzetleri denince akla ilk olarak ciğer ve burma kadayıf geliyor ama kentin mutfak hazinesi bunlarla sınırlı değil. Sumak ekşisiyle hazırlanan meftune, düğün ve bayram sofralarının vazgeçilmezi duvaklı pilav, reyhanlı kaburga dolması ve fırında ağır ağır pişen ezme güveç, Diyarbakır mutfağının keşfedilmeyi bekleyen tatları arasında. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi ile kentte 48 adres belirlendi.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında 48 Lezzet Noktası yer alacak.

Gastronomi programının ev sahiplerinden Gamze Cizreli, Diyarbakır mutfağını çevre illerden ayıran en önemli özelliğin ekşi kullanımı olduğunu söyledi. Tane sumağın suda bekletilmesiyle elde edilen sumak ekşisinin meftunelerden dolma ve salata soslarına kadar pek çok yemekte kullanıldığını belirten Cizreli, vişne salçasının da mutfağın sıra dışı tatlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Diyarbakır'a ilk kez gelenlere üç lezzet öneren Cizreli, özel Karacadağ pirinci, baharatlı kıyma ve bademle hazırlanan duvaklı pilavı ilk sıraya koydu. Ardından sumak ekşisi, patlıcan, sarımsak ve kuzu etiyle pişirilen patlıcan meftunesini önerdi. Listenin finalinde ise cevizli burma kadayıf yer aldı.

Cizreli, Diyarbakır mutfağının yalnızca kebap ve ızgaradan ibaret olmadığını, fırın yemeklerinin de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Lezzet Noktası Projesi'nin 48 adres üzerinden kentin az bilinen yemeklerini daha görünür hale getireceğini belirten Cizreli, işletmecilerle yapılan buluşmaların bu tariflerin hikayelerini de gün yüzüne çıkardığını ifade etti.

LİSTEDE KABAK MEFTUNESİ VE EZME GÜVEÇ VAR

Programın diğer ev sahibi Michelin Rehberi'nde yer alan Şef Mahir Nazlıcan da Diyarbakır'a ilk kez gelenlere kabak meftunesi, kaburga dolması ve ezme güveci önerdi. Sumak ekşisi ve çiğ sarımsakla servis edilen kabak meftunesinin kendine özgü lezzetine dikkat çeken Nazlıcan, kaburga dolmasının ise Diyarbakır reyhanı ve Karacadağ pirinciyle hazırlanan özel bir ev yemeği olduğunu anlattı.

Kuzu etiyle hazırlanan ezme güveç de şefin favorileri arasında yer aldı. Fırında pişirilen yemeğin belirli aralıklarla karıştırıldığını ve bu işlemle ezme kıvamına geldiğini belirten Nazlıcan, Diyarbakır mutfağında annelerden aktarılan tariflerin belirleyici olduğunu söyledi.