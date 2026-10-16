İBB'den sel önlemi: Milyonlarca liralık Kayaşehir Metrosu kum çuvallarına emanet
Megakenti vuran sağanak yağış sonrası tanıdık manzaralar yine ortaya çıktı. Başakşehir ve çevresini göle çeviren sel felaketi, metro hatlarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Tehlikeye karşı İBB'nin bulduğu 'çözüm' ise akıllara durgunluk verdi. M3 Kirazlı–Kayaşehir Metro Hattı bünyesinde milyonlarca liralık yatırımla inşa edilen Kayaşehir metro durağında, taşkın sularına karşı kum çuvallarıyla 'barikat sistemi' kuruldu.
İstanbul'da etkili olan sel felaketinin ardından su baskınlarına karşı alınan önlemler dikkat çekti. Başakşehir'deki Kayaşehir metro istasyonunun girişine kum çuvallarıyla barikat kurulurken, ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.
METRO GİRİŞİNE KUM ÇUVALLARI YERLEŞTİRİLDİ
İstanbul'da çarşamba günü birçok noktada yaşanan sel felaketinin ardından yeni önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayaşehir metro istasyonunun girişine yerleştirilen kum çuvalları, su baskını riskine karşı alınan tedbirler arasında yer aldı.
Milyonluk metro yatırımının girişinde kurulan çuvallı barikat, istasyondan geçen vatandaşların dikkatini çekti.
YÜRÜYEN MERDİVENLER DEVRE DIŞI
Metro istasyonunun girişine kurulan barikat ve kum çuvalları havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, istasyondaki yürüyen merdivenlerin de hizmet vermediği görüldü.