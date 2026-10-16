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İBB'den sel önlemi: Milyonlarca liralık Kayaşehir Metrosu kum çuvallarına emanet

Megakenti vuran sağanak yağış sonrası tanıdık manzaralar yine ortaya çıktı. Başakşehir ve çevresini göle çeviren sel felaketi, metro hatlarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Tehlikeye karşı İBB'nin bulduğu 'çözüm' ise akıllara durgunluk verdi. M3 Kirazlı–Kayaşehir Metro Hattı bünyesinde milyonlarca liralık yatırımla inşa edilen Kayaşehir metro durağında, taşkın sularına karşı kum çuvallarıyla 'barikat sistemi' kuruldu.

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İBB'den sel önlemi: Milyonlarca liralık Kayaşehir Metrosu kum çuvallarına emanet

İstanbul'da etkili olan sel felaketinin ardından su baskınlarına karşı alınan önlemler dikkat çekti. Başakşehir'deki Kayaşehir metro istasyonunun girişine kum çuvallarıyla barikat kurulurken, ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

İstanbul’da etkili olan sel felaketinin ardından, su baskını riskine karşı Başakşehir’de bulunan Kayaşehir Metro İstasyonunun girişine çuvallarla barikat kurulması ilginç görüntüler oluşturdu. (Fotoğraflar: İHA)İstanbul’da etkili olan sel felaketinin ardından, su baskını riskine karşı Başakşehir’de bulunan Kayaşehir Metro İstasyonunun girişine çuvallarla barikat kurulması ilginç görüntüler oluşturdu. (Fotoğraflar: İHA)

METRO GİRİŞİNE KUM ÇUVALLARI YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul'da çarşamba günü birçok noktada yaşanan sel felaketinin ardından yeni önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayaşehir metro istasyonunun girişine yerleştirilen kum çuvalları, su baskını riskine karşı alınan tedbirler arasında yer aldı.

Milyonluk metro yatırımının girişinde kurulan çuvallı barikat, istasyondan geçen vatandaşların dikkatini çekti.

İBB'den sel önlemi: Milyonlarca liralık Kayaşehir Metrosu kum çuvallarına emanet-3

YÜRÜYEN MERDİVENLER DEVRE DIŞI

Metro istasyonunun girişine kurulan barikat ve kum çuvalları havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, istasyondaki yürüyen merdivenlerin de hizmet vermediği görüldü.

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