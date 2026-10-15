Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (Foto: İHA)



SEL BU BASKINLARINA NEDEN OLDU

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı.