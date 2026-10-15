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Ayazağa'da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenirken çok sayıda iş yerini su bastı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü su tahliye çalışmalarının ardından selin yol açtığı hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

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Ayazağa'da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Video Oynatma İkonu Ayazağa’da hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (Foto: İHA)Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (Foto: İHA)

SEL BU BASKINLARINA NEDEN OLDU

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı.

Araçlar sürüklendi. (Foto: İHA)Araçlar sürüklendi. (Foto: İHA)

BAZI BÖLGELERDE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

Sel araçları sürükledi. (Foto: İHA)Sel araçları sürükledi. (Foto: İHA)

SELİN YOL AÇTIĞI HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı.

Sel suları motosikletleri sürükledi. (Foto: İHA)Sel suları motosikletleri sürükledi. (Foto: İHA)

Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

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