Ayazağa'da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı
İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenirken çok sayıda iş yerini su bastı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü su tahliye çalışmalarının ardından selin yol açtığı hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.
Ayazağa’da hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
SEL BU BASKINLARINA NEDEN OLDU
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı.
BAZI BÖLGELERDE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.
SELİN YOL AÇTIĞI HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı.
Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.