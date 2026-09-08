İsrail aparatı Rubin'den 3. Dünya Savaşı senaryosu! Bahaneleri Suriye dertleri Mekke Paktı: Erdoğan halifeliği yeniden kurmak istiyor
PKK'dan sonra SDG'nin fesih kararı alması Terörsüz Türkiye sürecinin bölgedeki denklemi değiştirdiğini gösterirken derin Amerika ve İsrail'i panik sardı. CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Suriye'nin Mekke Anlaşması'na katılması halinde 3. Dünya Savaşı çıkacağını öne sürdü. Mekke Paktı üyesi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı "İsrail'in düşmanı" olarak tanımlayan Rubin, "Türkiye ideolojik bir devlettir ve Erdoğan halifeliği yeniden kurmak istiyor, Şara Türkiye'nin vekili gibi hareket ediyor" gibi ifadeler kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye olan etkileri ve Ankara-Riyad-İslamabad hattındaki Mekke Anlaşması, başta İsrail olmak üzere Orta Doğu'da karanlık hesapları olan emperyal güçleri ve yabancı istihbarat servislerini bozguna uğrattı.
Seçimlere gidecek olan İsrail bir süredir Suriye üzerinden Ankara'nın sabrını sınarken, SDG'nin fesih kararı alıp Şam'a teslim olması bölgedeki denklemi değiştirdi.
İSRAİL VE CIA'DE AYNI PANİK!
Aynı zamanda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Savunma Anlaşması'nı hayata geçirmesi hem İsrail'in hem de CIA'i panikletti.
ERDOĞAN'DAN TEL AVİV'E STRATEJİK TOKAT
İsrail basını, Mekke Paktı'nın yol haritasının belli olduğu İstanbul'daki toplantıyı "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak harekete geçti" başlıklarıyla servis etti. İttifaka "İslam NATO'su benzetmesi" yapıldı.
Maariv, Suriye'de YPG'nin kendini feshetmesini "Erdoğan'ın en büyük zaferi" olarak niteledi. Mekke Anlaşması ile şekillenen yeni jeopolitik denklemi "Tel Aviv'e atılmış tokat" olarak aktardı.
CIA'İN KİRALIK TETİKÇİSİ YİNE SAHNEDE: "MEKKE PAKTI İSRAİL'İN DÜŞMANI"
CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olan ve azılı Türkiye düşmanlığıyla bilinen Michael Rubin ise Mekke Paktı'na katılan ülkelere "İsrail'in düşmanı" dedi.
Rubin, Suriye'de Esad'ın devrilmesiyle yönetimi devralan Şara'nın "Türkiye'nin vekili" olduğunu öne sürdü. Suriye'nin Mekke Paktı'na dahil olması halinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını söyledi.
"SURİYE ANLAŞMAYA DAHİL OLURSA 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR"
İsrail adına tetikçilik yapan Neocon şu ifadeleri kullandı:
Aslında Suriye'de neler olacağına bakıyorum, çünkü Suriye'de rejim Aralık 2024'te Beşar Esad'ın görevden alınmasıyla değişti. Ahmed el-Şara yönetimi devraldı ve o bir Türk vekili. Suriye, Türkiye ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Mekke Anlaşmalarına katılırsa, İsrail'in sınırlarında düşmanca bir İsrail karşıtı güç ortaya çıkar. İşte o zaman Üçüncü Dünya Savaşı patlak verir. Bu yüzden şu anda tüm gözler Suriye'nin hangi yolu izleyeceğine çevrilmeli.
"ERDOĞAN HALİFELİĞİ YENİDEN KURMAK İSTİYOR"
Michael Rubin'in "Erdoğan halifeliği yeniden kurmak istiyor" sözleri bölgede Türkiye lehine değişen denklemden derin Amerika'nın rahatsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"Türkiye ideolojik bir devlettir ve Erdoğan halifeliği yeniden kurmak istiyor" diyen Rubin, İsrail'in Ebu Zuhur saldırısını meşrulaştırmak için akla ziyan senaryolar yazdı. İsrail'in Suriye'deki işgalini görmezden gelip Türkiye'yi "statükoyu ihlal etmekle" suçladı.
Rubin Mekke Paktı'nın nükleer gücünün İsrail için risk olduğunu belirtip, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Suriye güçlerini "Cihatçı teröristler" olarak tanımlayacak kadar alçaldı.
CIA ajanı şu ifadeleri kullandı:
(Suriye'de) Türkiye'nin müdahale ettiği bir karşılıklı savunma maddesi ortaya çıkarsa, Suriye Mekke Anlaşmaları üyesidir, Pakistan nükleer silahlara sahiptir, İsrail, NATO veya Mekke Anlaşmaları koruması altında olsun ya da olmasın, cihatçı teröristler tarafından yok edilmesine izin vermeyecektir. İşte asıl sorun burada başlıyor.