Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye olan etkileri ve Ankara-Riyad-İslamabad hattındaki Mekke Anlaşması, başta İsrail olmak üzere Orta Doğu'da karanlık hesapları olan emperyal güçleri ve yabancı istihbarat servislerini bozguna uğrattı.

Seçimlere gidecek olan İsrail bir süredir Suriye üzerinden Ankara'nın sabrını sınarken, SDG'nin fesih kararı alıp Şam'a teslim olması bölgedeki denklemi değiştirdi.