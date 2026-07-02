NATO'nun göz bebeği TCG Anadolu: Yüzen insansız hava aracı üssü
NATO, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu'nu "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak tanımlayarak İttifak'ın denizdeki teknolojik üstünlüğüne katkı sağladığını vurguladı. Resmi paylaşımda, TB3 SİHA'ların gemiden iniş-kalkış kabiliyetine dikkat çekilirken, TCG Anadolu'nun geleneksel deniz gücü ile yenilikçi insansız sistemleri buluşturan "eşsiz" bir platform olduğu ifade edildi.
NATO, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu'nun "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak görev yaptığını ve İttifak'a denizde teknolojik üstünlük sağladığını bildirdi.
NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu'nun İttifak üyelerine ait en büyük savaş gemilerinden biri olduğu kaydedildi.
Paylaşımda, TCG Anadolu'nun "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak görev yaptığı ve NATO'ya denizde teknolojik üstünlük sağladığı vurgulandı.
Paylaşımdaki videoda da TB-3 silahlı insansız hava araçlarının TCG Anadolu üzerinden havalanabildiği hatırlatılarak bunun gemiyi "eşsiz kıldığı" belirtildi.
Videoda ayrıca, TCG Anadolu'nun, NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi insansız hava aracı teknolojisiyle birleştirerek yeni tehditlere karşı nasıl geliştiğine yönelik örnek teşkil ettiği kaydedildi.
Peki NATO'nun öve öve bitiremediği TCG Anadolu'nun özellikleri neler?
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 231 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.
Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.
Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.
TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.
27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.
Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.
TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.