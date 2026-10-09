Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan üç kişinin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ulaşılan son üç naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı, DNA incelemeleri sonucunda cenazelerin Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan'a ait olduğunun kesinleştiği belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında ulaşılan bir diğer naaşın kimliğinin belirlenmesi için DNA incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.

Girne faciasında hayatını kaybeden kişilere ait cenazelerin Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan’a ait olduğunun kesinleştiği belirtildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) Kazanın meydana geldiği ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiği vurgulanan açıklamada, kayıp durumda bulunan son bir kişiye ulaşılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, 30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişinin sağ kurtarıldığı, 8 kişinin ise kazanın meydana geldiği gün yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Kazanın ardından Türkiye'nin desteğiyle bölgeye gönderilen TCG Işın ve TCG Alemadar gemilerinin yürüttüğü arama çalışmalarında 6 naaşa ulaşıldığı kaydedildi. 14 Eylül'de çalışmalara başlayan özel donanımlı Optimus Prime derin su arama sistemiyle de 13 naaşa ulaşıldığı, böylece arama çalışmaları sonucunda bugüne kadar toplam 19 naaşın çıkarıldığı bildirildi.