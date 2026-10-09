Girne açıklarındaki faciada acı haber: Hayatını kaybeden üç kişinin daha kimliği tespit edildi
KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne açıklarında batan gemi kazasında hayatını kaybeden Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan'ın kimlikleri DNA testiyle kesinleşti. Kayıp son 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan üç kişinin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ulaşılan son üç naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı, DNA incelemeleri sonucunda cenazelerin Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan'a ait olduğunun kesinleştiği belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında ulaşılan bir diğer naaşın kimliğinin belirlenmesi için DNA incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.
Kazanın meydana geldiği ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiği vurgulanan açıklamada, kayıp durumda bulunan son bir kişiye ulaşılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, 30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişinin sağ kurtarıldığı, 8 kişinin ise kazanın meydana geldiği gün yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Kazanın ardından Türkiye'nin desteğiyle bölgeye gönderilen TCG Işın ve TCG Alemadar gemilerinin yürüttüğü arama çalışmalarında 6 naaşa ulaşıldığı kaydedildi. 14 Eylül'de çalışmalara başlayan özel donanımlı Optimus Prime derin su arama sistemiyle de 13 naaşa ulaşıldığı, böylece arama çalışmaları sonucunda bugüne kadar toplam 19 naaşın çıkarıldığı bildirildi.
DENİZİN YÜZLERCE METRE DERİNLİĞİNDE ARAMA
Başbakanlık açıklamasında, deniz yüzeyinin 554 metre altında bulunan gemi enkazında ve geminin son görüldüğü noktanın yaklaşık 2,3 kilometre kuzeyindeki bölgede ileri teknolojiye sahip su altı sistemleriyle arama yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sırasında yaklaşık 649 metre derinlikten de bir naaş çıkarıldığı vurgulanarak, bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar metreküplük su kolonu verisinin incelendiği, 10 milyon metrekarelik deniz tabanının ve 1,6 milyon metrekarelik alanın görsel olarak tarandığı aktarıldı.
"ÖNCELİĞİMİZ SON KAYBIMIZA ULAŞMAK"
KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile yakın iş birliği içinde yürütülen çalışmaların kesintisiz devam ettiği anımsatılarak, "Önceliğimiz, kayıp durumda bulunan son bir insanımıza da ulaşılması ve ailesine teslim edilmesidir" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin sağladığı teknik ve lojistik desteğin yanı sıra arama çalışmalarında görev alan ekiplerin özverili çabalarının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.