CANLI YAYIN
Geri

Beyoğlu ve Şişli’de 2 çağrı merkezine operasyon! 95 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Beyoğlu ve Şişli’de faaliyet gösteren 2 ayrı çağrı merkezinin tespit edildiği operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beyoğlu ve Şişli’de 2 çağrı merkezine operasyon! 95 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren 2 ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Yatırım vurguncularına darbe: 95 gözaltı

İstanbul’da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: DHA)İstanbul’da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: DHA)

2 AYRI ÇAĞRI MERKEZİNDEN ORGANİZE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

95 GÖZALTI

Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başkan Erdoğan Hind Rajab’ın ailesiyle Külliye’de bir araya geldi
SONRAKİ HABER

Hind Rajab’ın ailesi Külliye’de
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler