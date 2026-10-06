Başkan Erdoğan Hind Rajab’ın ailesiyle Külliye’de bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.Başkan Erdoğan'dan Hind Rajab'ın ailesine kabul
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel