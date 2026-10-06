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Başkan Erdoğan Hind Rajab’ın ailesiyle Külliye’de bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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Başkan Erdoğan Hind Rajab’ın ailesiyle Külliye’de bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan'dan Hind Rajab'ın ailesine kabul

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

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