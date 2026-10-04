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Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan cinayeti! Ormanlık alanda başlayan tartışma vahşete döndü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından mahalleye giderek cinayeti haber veren şüpheli gözaltına alınırken, Alkan’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Genç kızın dayısı Can Akbay, adalete güvendiklerini belirterek şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

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Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan cinayeti! Ormanlık alanda başlayan tartışma vahşete döndü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Gökçe Alkan (18), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.

Bursa Karacabey'de Gökçe Alkan adlı genç kız, tartıştığı sevgilisi Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. (Foto: DHA)Bursa Karacabey'de Gökçe Alkan adlı genç kız, tartıştığı sevgilisi Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. (Foto: DHA)

TARTIŞMA BÜYÜDÜ BIÇAKLA VAHŞETİ YAŞATTI

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili oldukları öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti.

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın cenazesi, Bursa’da toprağa verildi. (Foto: DHA)18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın cenazesi, Bursa’da toprağa verildi. (Foto: DHA)

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Gökçe Alkan’ın dayısı Can Akbay, adalete güvendiklerini söyledi. (Foto: İHA)Gökçe Alkan’ın dayısı Can Akbay, adalete güvendiklerini söyledi. (Foto: İHA)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan (18), Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Alkan'ın dayısı Can Akbay, "Yeğenim dün hunharca katledildi. Acımız büyük, adalete güveniyoruz. Şahsın en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

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