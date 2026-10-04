Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan cinayeti! Ormanlık alanda başlayan tartışma vahşete döndü
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından mahalleye giderek cinayeti haber veren şüpheli gözaltına alınırken, Alkan’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Genç kızın dayısı Can Akbay, adalete güvendiklerini belirterek şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Gökçe Alkan (18), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ BIÇAKLA VAHŞETİ YAŞATTI
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili oldukları öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti.
Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.
Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.
Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan (18), Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Alkan'ın dayısı Can Akbay, "Yeğenim dün hunharca katledildi. Acımız büyük, adalete güveniyoruz. Şahsın en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.