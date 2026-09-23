Turgutlu'daki şüphelinin böyle bir gruba bağlı olup olmadığı henüz netleşmedi. Telefonunun sıfırlanmış olması, dijital geçmişin incelenmesini soruşturmanın ana başlıklarından biri hâline getiriyor.

ŞİDDET ÖNCE "ŞAKA" OLARAK GELİYOR

Şiddetin normalleşmesi çoğu zaman ağır içeriklerle başlamıyor. Kırık'a göre önce bir sembol ya da aşırılık yanlısı bir fikir "şaka" olarak sunuluyor. Aynı sembol tekrar tekrar görülüyor, grupta buna gülünüyor ve zamanla kişinin tepkisi köreliyor.

Ancak Kırık, tek bir meme veya sembol üzerinden sonuç çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Şiddeti öven içeriklerin sürekli paylaşılması, nefret söyleminin giderek artması, saldırganların kahramanlaştırılması ve gencin bunları savunmaya başlaması bir araya geldiğinde tablo ciddileşiyor.

Burada "şiddet içeriğini görmek" ile "şiddeti benimsemek" arasındaki fark belirleyici. Şiddet içeren bir dizi izlemek kimseyi şiddet yanlısı yapmaz. Turgutlu'da dikkat çeken, bir dizi karakterinin izlenmesi değil; o karakterin adının bir kâğıda yazılması, gerçek bir saldırganın örnek alınması ve bunların kişisel bir öfke anlatısıyla birleşmesi.

YENİ TEHDİT: İDEOLOJİSİZ ŞİDDET AĞLARI

Son yıllarda güvenlik birimlerinin gündemine, klasik bir ideolojiye bağlı olmadan kaos, şiddet ve toplum karşıtlığı etrafında örgütlenen çevrim içi ağlar girdi. Bunların en bilineni 764 ağı. FBI, 764 ve benzeri ağların sosyal medya ve oyun platformlarında faaliyet gösterdiğini, gençleri manipülasyon, şantaj ve şiddete yönlendirmeye çalıştığını açıklıyor.

Kanada hükümeti 764'ü "nihilistik şiddet yanlısı" bir ağ olarak tanımlayıp 2025'te terör örgütleri listesine ekledi. Institute for Strategic Dialogue (ISD) ise bu yapıların sürekli değişen sohbet grupları ve platformlar üzerinden hareket ettiğini, tek merkezden yönetilen klasik örgütler gibi düşünülmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu da kapatılan her grubun yerine kısa sürede yenisinin açılabildiği anlamına geliyor.

SALDIRI PLANI ÇOĞU ZAMAN ÖNCEDEN SIZIYOR

Araştırmalar, saldırı niyetinin çoğu zaman önceden birilerine aktarıldığını gösteriyor. JAMA Network Open'da yayımlanan çalışmada 1966–2019 arasındaki 170 kitlesel saldırgan incelendi; 79'unun, yani yaklaşık yüzde 46,5'inin saldırıdan önce zarar verme niyetini bir biçimde başkasına aktardığı belirlendi. Okullara yönelik saldırılarda bu "sızıntı" (leakage) çok daha yaygın.

2023'te yayımlanan başka bir çalışma, ABD'deki 170 kitlesel saldırgandan 44'ünün saldırı öncesi sosyal medya kullanımını ayrıntılı inceledi. Bazı faillerin paylaşım alışkanlığını değiştirdiği ya da sosyal medyadan tamamen çekildiği; bazılarında nefret söylemi, şiddete ilgi ve geçmiş saldırganlara yoğun hayranlık görüldüğü bildirildi. Yani dijital iz, yalnızca saldırıdan hemen önceki açık bir paylaşım değil; bazen bir sessizlik, bazen silinen bir hesap.

ALARM EŞİKLERİ: NE ZAMAN İZLEMELİ, NE ZAMAN HAREKETE GEÇMELİ?

Prof. Dr. Kırık, saldırıları yüzde 100 öngörmenin mümkün olmadığını, tek bir işaretin "saldırganlık belirtisi" sayılmaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanın saydığı işaretler ve araştırma bulguları bir araya getirildiğinde, ailelerin ve öğretmenlerin kullanabileceği üç kademeli bir tablo ortaya çıkıyor:

İZLE- TEK BAŞINA ALARM DEĞİL

İçine kapanma, arkadaş çevresinin daralması

Şiddet içerikli oyun, film veya diziye yoğun ilgi

Öfke patlamaları, reddedilme ya da aşağılanma yaşandığına dair anlatılar

Ekran süresinde belirgin artış

Bu aşamada yapılması gereken gözetim değil, ilgi: Gencin neyle vakit geçirdiğini merak etmek ve konuşma kanalını açık tutmak.

KONUŞ- İŞARETLER ÜST ÜSTE BİNMEYE BAŞLADIYSA

Açık platformlardan Discord, Telegram gibi kapalı gruplara geçiş ve bu gruplar hakkında sır tutma

Nefret dilinin, aşırılıkçı sembollerin "şaka" olarak günlük dile girmesi

Geçmiş saldırganlara ya da kurgusal katillere hayranlık

Hesapları kapatma, telefonu sıfırlama, paylaşımlarını aniden kesme

Birden fazla işaret aynı anda görülüyorsa okul rehber öğretmeniyle ve bir uzmanla konuşmanın zamanı gelmiştir.

HAREKETE GEÇ — BEKLEMEK RİSKTİR

Saldırı veya ölüm tehdidi, "yapacağım" imalı sözler ya da paylaşımlar

Başkasına zarar vermeyi meşrulaştıran söylem

Silaha, fişeğe erişim arayışı, atış talimi, plan ya da tarih

Şiddetin kimliğin parçası hâline gelmesi ve grup içinde onaylanması

Bu aşamada aile, okul, psikolojik danışmanlık ve gerekirse güvenlik birimleri aynı masada buluşmalı. Evdeki silah derhâl erişilemez kılınmalı.

Kırık, bugünkü en büyük eksikliğin işaretlerin birbirinden kopuk değerlendirilmesi olduğunu söylüyor:

"Saldırıları tespit bazen mümkün olabilir ama yüzde 100 öngörüden söz edemeyiz. Daha önemli olan, tek bir işareti 'saldırganlık belirtisi' olarak görmek yerine birden fazla değişimi birlikte değerlendirmek. Bugünkü en büyük eksikliklerden biri, dijital ortamda görülen işaretlerle okul, aile ve sosyal çevrede görülen işaretlerin birbirinden kopuk değerlendirilmesi. Asıl yapılması gereken gözetlemek değil; erken fark etmek, doğru değerlendirmek ve risk görüldüğünde genci dışlamak yerine uygun destek mekanizmalarını devreye sokmak."