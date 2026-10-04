Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, son gününde yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu son gününde yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinlikle tamamlanacak.

TEKNOFEST Güneydoğu son gününde yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. (Foto: AA)

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Yıldızları yine gökteki yerini alacak.

ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunacak.