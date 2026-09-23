Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in, Silivri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.