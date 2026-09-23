Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: FETÖ'nün senaristi Bayram Özbek tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Bayram Özbek, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamalarıyla tutuklandı.
Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in, Silivri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
İKİ SUÇLAMADAN TUTUKLANDI
Başsavcılık açıklamasında Bayram Özbek hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.
Silivri Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
SORUŞTURMADA PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR
Kozinoğlu'nun ölümünün yeniden soruşturulması kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
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