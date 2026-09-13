CHP, Mansur Yavaş'la şartlı pazarlık yaptı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



Buna göre, Haziran 2026'da CHP'den Yavaş'a "Ayrışmanın parçası olma adayımız ol" teklifi yapıldı. Aynı zamanda "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı gitti.



Ancak Yavaş hem nalına hem mıhına vurup CHP ile YENİ Parti arasında denge aradı. Bunun üzerine CHP büyük kurultay öncesi rotayı yeni adaya kırdı.

Kılıçdaroğlu "Bizim için sadece belediye başkanı" diyerek Yavaş'a "Adayımız sen değilsin" mesajı verdi.