Kulis: Mansur Yavaş yakın çevresine ne dedi? Ne CHP ne YENİ Parti: "İstifa" iddiası
Muhalefetteki "9 Eylül" krizi büyüyor. Mansur Yavaş, eski ve "YENİ" CHP'nin kavgasını gerekçe göstererek istifa etmeye hazırlanıyor. Yavaş'ın "İmamoğlu'nun şahıs partisi" dediği YENİ Parti'ye geçmeyip bağımsız kalacağı söylenirken, bahse konu iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. ABB'ye yakın kaynakların ise "Böyle giderse Mansur Bey belediye başkanlığını yapar ve siyaset defterini kapatır" dediği öne sürüldü. Gerilim arka planında ise TAKVİM'in daha önceden açıkladığı CHP-Yavaş hattında bozulan şartlı pazarlık yatıyor. Kılıçdaroğlu Yavaş'ı, Yavaş da CHP'yi sildi.
CHP ve YENİ Parti arasındaki "Mansur Yavaş" krizi kördüğüm haline geldi. Yavaş hem nalına hem mıhına vurup CHP ile CHP'yi bölenler arasında denge ararken, 9 Eylül'deki resepsiyon krizi iyiden iyiye ipleri geldi.
"9 EYLÜL" KRİZİ
CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü programında yer almayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Külliye'de Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Yavaş, görüşme öncesinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan bilgilendirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Bülent Kuşoğlu aracılığıyla haber gönderdi.
Bu durum CHP Genel Merkezi'nde büyük krize yol açtı.
CHP'DEN YAVAŞ'A SERT TEPKİ: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı olduğunu hatırlatarak siyasi aidiyetinin CHP'ye olduğunu söyledi. Faik Öztrak da Yavaş'ın Anıtkabir programında yer almamasına tepki göstererek yaşanan durumu "büyük hayal kırıklığı" sözleriyle değerlendirdi.
YAVAŞ'TAN İSTİFA RESTİ
Tartışmalar sürerken Mansur Yavaş hem CHP'ye hem de YENİ Parti'ye "Gereğini yapmaktan imtina etmem" sözleriyle istifa resti çekti.
CHP ile YENİ Parti arasındaki sert ayrışmada taraf olmayacağını açıklayan Yavaş, "Tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim" dedi.
Öte yandan Mansur Yavaş, CHP ile keskin bir yol ayrımına girmiş vaziyette. CHP Genel Merkezi de Yavaş'ın adaylığını rafa kaldırıp yerine yeni isimlere odaklanmış durumda.
TAKVİM AÇIKLIYOR: CHP VE YAVAŞ ARASINDAKİ ŞARTLI PAZARLIK BOZULDU
Takvim.com.tr CHP-Yavaş hattında bozulan şartlı pazarlığın detaylarını günlerce öncesinden okurlarına aktardı.
Buna göre, Haziran 2026'da CHP'den Yavaş'a "Ayrışmanın parçası olma adayımız ol" teklifi yapıldı. Aynı zamanda "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı gitti.
Ancak Yavaş hem nalına hem mıhına vurup CHP ile YENİ Parti arasında denge aradı. Bunun üzerine CHP büyük kurultay öncesi rotayı yeni adaya kırdı.
Kılıçdaroğlu "Bizim için sadece belediye başkanı" diyerek Yavaş'a "Adayımız sen değilsin" mesajı verdi.
YAVAŞ YAKIN ÇEVRESİNE NE DEDİ?
Tüm bu yaşananların gölgesinde siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.
Mansur Yavaş'ın YENİ Parti ve CHP arasındaki gerilimi gerekçe göstererek istifa edeceği, yakın çevresini de bu konu hakkında bilgilendirdiği konuşuluyor.
ABB Başkanının "İmamoğlu'nun şahıs partisi" olarak gördüğü YENİ Parti'ye geçmeyip bağımsız kalacağı söyleniyor.
"MANSUR BEY BAŞKANLIĞINI YAPAR, SİYASET DEFTERİNİ KAPATIR"
Nitekim Yavaş'ın yakın çevresinden "Böyle giderse Mansur Bey belediye başkanlığını yapar ve siyaset defterini kapatır" söylentileri yükseliyor.
Fondaş İsmail Saymaz da bugünkü köşesinde "Mansur Yavaş'ın yakınındaki bir siyasetçinin "Bağımsız kalacağız" dediğini duydum" ifadelerini kullandı.
"YAVAŞ PLANLARI ARASINDAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI ÇIKARDI"
Saymaz, "Muhalefet seçim planlarını Yavaş'sız yapmalı. Çünkü Yavaş, gelecek planları arasından cumhurbaşkanı adaylığını çıkarmış görünüyor" şeklinde konuştu.
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