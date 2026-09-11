Faik Öztrak’tan Mansur Yavaş’a sert çıkış: Büyük hayal kırıklığı
CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmada “tarafsızlık” çizgisini koruyan Mansur Yavaş’a parti içinden sert tepki geldi. Faik Öztrak, Yavaş’ın 9 Eylül’de Anıtkabir’de olmamasını “büyük hayal kırıklığı” sözleriyle eleştirirken, Özel’e doğrudan, Kılıçdaroğlu’na ise aracıyla haber vermesi de yeniden tartışmaya açıldı.
CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmada "tarafsızlık" çizgisini korumaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tutumu parti içindeki gerilimi büyütürken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yavaş'ın CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'de bulunmamasına tepki gösteren Öztrak, yaşadığı hayal kırıklığını açık ifadelerle dile getirdi.
ÖZTRAK: GERÇEKTEN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Faik Öztrak, Yavaş'ın 9 Eylül'deki tavrına ilişkin, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.
CHP'nin baskı ve korkutmayla hareket etmeyeceğini söyleyen Öztrak, "Bunun dışında Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum." dedi.
Mansur Yavaş'ın parti değiştirmesi halinde CHP'nin nasıl bir tutum alacağının sorulması üzerine Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." diye konuştu.
Gazetecinin "Size gelen bir duyum var mı, şu partiye, bu partiye geçeceği yönünde?" sorusuna ise Öztrak, "Hayır. Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız." yanıtını verdi.
Öztrak'a Mansur Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
Öztrak, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'li Mansur Yavaş'tır. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorulara açıkçası bir anlam veremedim. Niye görüşme olmasın?" ifadelerini kullandı.
ÖZEL'E DOĞRUDAN, KILIÇDAROĞLU'NA ARACIYLA
Öztrak'ın açıklamalarının arka planında ise Mansur Yavaş'ın son dönemde izlediği siyasi trafik bulunuyor.
Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Özgür Özel'i doğrudan bilgilendirdiği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Bülent Kuşoğlu üzerinden haber gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Yavaş'ın Özel ile doğrudan temas kurarken Kılıçdaroğlu cephesinde aracı kullanması, CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmada nasıl bir pozisyon aldığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
"BİR TARAF OLMAYACAK" MESAJI
CHP ile Yeni Parti arasındaki sert ayrışmada Yavaş cephesinden daha önce, "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak." mesajı verilmişti.
Yavaş, Özgür Özel'in Yeni Parti'sine geçmezken CHP'de kalmayı sürdürdü. Buna rağmen iki tarafla da temasını tamamen kesmeyerek kendisini siyasi ayrışmanın dışında tutmaya çalıştı.
Ancak Özel'e doğrudan, Kılıçdaroğlu'na ise aracı üzerinden ulaşması, Yavaş'ın "tarafsızlık" çizgisini yeniden tartışmaya açtı.
9 EYLÜL'DEKİ YOKLUĞU TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ
Yavaş'ın CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de Anıtkabir'de düzenlenen programa katılmaması ise parti içindeki rahatsızlığı daha görünür hale getirdi.
"Taraf olmayacağım" mesajının ardından CHP'nin kuruluş yıl dönümü programında yer almaması, Yavaş'ın partiyle arasındaki siyasi mesafe tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
YAVAŞ'TAN "GEREĞİNİ YAPARIM" ÇIKIŞI
Mansur Yavaş da kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında tutumunu savundu.
Parti değiştireceği yönündeki iddiaları reddeden Yavaş, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem" ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın bu çıkışı, CHP ile Yeni Parti arasında sürdürmeye çalıştığı denge siyasetinin geleceğine ilişkin tartışmaları artırdı.
Özgür Özel'e doğrudan, Kılıçdaroğlu cephesine ise aracı üzerinden ulaşan Yavaş'ın "taraf olmayacağım" çizgisi, 9 Eylül'deki yokluğunun ardından CHP içinde daha sert biçimde sorgulanmaya başladı. Faik Öztrak'ın son açıklamalarıyla birlikte Yavaş'ın tutumu artık parti içindeki açık rahatsızlık başlıklarından biri haline geldi.