ÖZTRAK: GERÇEKTEN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Faik Öztrak, Yavaş'ın 9 Eylül'deki tavrına ilişkin, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin baskı ve korkutmayla hareket etmeyeceğini söyleyen Öztrak, "Bunun dışında Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum." dedi.

Mansur Yavaş'ın parti değiştirmesi halinde CHP'nin nasıl bir tutum alacağının sorulması üzerine Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." diye konuştu.

Gazetecinin "Size gelen bir duyum var mı, şu partiye, bu partiye geçeceği yönünde?" sorusuna ise Öztrak, "Hayır. Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız." yanıtını verdi.

Öztrak'a Mansur Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.

Öztrak, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'li Mansur Yavaş'tır. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorulara açıkçası bir anlam veremedim. Niye görüşme olmasın?" ifadelerini kullandı.