Okul giriş-çıkışlarında sıkı güvenlik! 81 ilde ekipler sahada, öncelikli okullara 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma ekipleri okul çevrelerinde sahaya indi; yeni dönemde okul giriş-çıkışlarında devriyeler artırılacak, narkotik, trafik ve servis denetimleri yoğunlaştırılacak, 31 bin okul bahçe görevlisi görevlendirilecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 ilde Emniyet ve Jandarma ekipleri okul çevrelerinde sahaya indi. Yeni dönemde okul giriş ve çıkışlarında devriye faaliyetleri artırılacak, narkotik, trafik ve servis denetimleri yoğunlaştırılacak. Ayrıca 31 bin okul bahçe görevlisi görevlendirilirken, öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi.Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri sahaya indi.
Yeni eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak, öncelikli olarak belirlenen okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Okul çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerine ağırlık verilirken, trafik ve okul servislerine yönelik kontroller de artırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında tahsis edilen 31 bin Okul Bahçe Görevlisi de okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.
OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve güvenlik tedbirleri belirlendi.
Alınan tedbirlerle öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri, okul çevrelerindeki risklerin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.
OKUL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DEVRİYELER ARTACAK
Eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak. Öncelikli olarak belirlenen okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak.
Güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik denetimler de artırılacak. Okul yönetimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesi sağlanacak.
İNTERNET KAFE VE BÜFELER DE DENETLENECEK
Okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak.
Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik gerekli kontroller gerçekleştirilecek. Mahalle sakinlerinden gelen gözlem ve ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan ilave güvenlik tedbirleri alınacak.
OKUL ÇEVRELERİNDE NARKOTİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK
Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında ilgili kurumların katılımıyla Güvenlik Tedbirleri Toplantıları gerçekleştirilecek.
Başta Narkotimler olmak üzere ilgili kolluk birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında okul çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek.
Alkol, sigara ve tütün mamulleri ile kesici, delici ve yaralayıcı unsurların okul çevrelerinde bulundurulması ve satışının önlenmesine yönelik denetimler de eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek.
Öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.
81 İLDE TRAFİK VE SERVİS DENETİMLERİ İÇİN SAHAYA İNİLDİ
Trafik güvenliği kapsamında Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri sahaya indi.
Bu çerçevede okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak ve yayalara ilk geçiş hakkına ilişkin kontroller gerçekleştirilecek. Trafik işaret ve levhaları ile diğer fiziki tedbirler kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.
Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca yoğunlaştırılacak.
31 BİN OKUL BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK
Okullarda alınacak tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından duyurulan 7 basamaklı güvenlik modeli uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 31 bin Okul Bahçe Görevlisi kontenjanı tahsis edildi.
Okul Bahçe Görevlilerinin görevlendirmeleri, okulların öncelik dereceleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
ÖNCELİKLİ OKULLARA 2 BİN 804 EL DEDEKTÖRÜ
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamanın tamamlandığını, öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörünün tedarik edildiğini açıkladı.
Okulların risk durumlarına göre değerlendirileceğini belirten Çiftçi, okul kolluk görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve devriye ekiplerinin ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendirileceğini ifade etti.
BAKAN ÇİFTÇİ: "EVLATLARIMIZ İÇİN SAHADAYIZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke genelinde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamasını gerçekleştireceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık: Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada! Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik. Okullarımızı risk durumlarına göre değerlendiriyor; okul kolluk görevlilerimizi, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerimizi ve devriye ekiplerimizi ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendiriyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız. Gayemiz çok açık; çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum."
İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist devreye giriyor
Mansur Yavaş yakın çevresine ne dedi?