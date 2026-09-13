İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 ilde Emniyet ve Jandarma ekipleri okul çevrelerinde sahaya indi. Yeni dönemde okul giriş ve çıkışlarında devriye faaliyetleri artırılacak, narkotik, trafik ve servis denetimleri yoğunlaştırılacak. Ayrıca 31 bin okul bahçe görevlisi görevlendirilirken, öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi.

Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma ekipleri okul çevrelerinde sahaya indi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri sahaya indi.

Yeni eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak, öncelikli olarak belirlenen okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Okul çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerine ağırlık verilirken, trafik ve okul servislerine yönelik kontroller de artırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında tahsis edilen 31 bin Okul Bahçe Görevlisi de okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.

OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve güvenlik tedbirleri belirlendi.

Alınan tedbirlerle öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri, okul çevrelerindeki risklerin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.