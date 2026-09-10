Mansur Yavaş’ın tarafsızlık siyaseti CHP’de krize dönüştü: 9 Eylül sonrası “aidiyet” hatırlatması
CHP ile Özgür Özel’in Yeni Partisi arasındaki ayrışmada aylardır safını netleştirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “denge” siyaseti, CHP Genel Merkezi’nde rahatsızlık oluşturdu. CHP’nin 9 Eylül’deki kuruluş yıl dönümü programını pas geçip aynı gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye’de görüşen Yavaş’ın, kabul öncesinde Özel’e doğrudan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise aracı üzerinden bilgi vermesi dikkat çekmişti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı’dan Yavaş’a bu kez açık bir “siyasi aidiyet” hatırlatması geldi: “Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanıdır. 9 Eylül’de Ankara’da yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik.”
CHP'yi bölen süreç sonrası Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ile Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti arasında pozisyon almaktan kaçınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın izlediği siyaset yeniden tartışma konusu oldu.
Yavaş, bir yandan CHP üyeliğini sürdürürken diğer yandan Özgür Özel ile temasını kesmedi. İki parti arasında açık bir saf tutmayan ABB Başkanı, 9 Eylül'de CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerine de katılmadı.
9 EYLÜL'E GİTMEDİ, KÜLLİYE'YE ÇIKTI
Yavaş'ın CHP açısından sembolik öneme sahip 9 Eylül programında bulunmaması dikkat çekerken aynı akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi.
Görüşmenin gündeminde Ankara'nın metro yatırımları, ulaşım projeleri ve belediyenin merkezi hükümetten beklediği konular yer aldı. Yavaş da görüşme sonrası yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a Ankara'ya gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti.
Ancak siyasi tartışmanın asıl dikkat çeken ayağını görüşme öncesindeki trafik oluşturdu.
ÖZEL'E DİREKT, KILIÇDAROĞLU'NA ARACIYLA
Yavaş, Külliye'deki kabul öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan bilgilendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Bülent Kuşoğlu üzerinden haber gönderdi. Böylece Yavaş'ın CHP ile Yeni Parti arasındaki denge siyaseti Külliye görüşmesinde de bir kez daha kendisini gösterdi.
Yavaş ise bugün yaptığı açıklamada her iki genel başkanın da görüşmeden haberdar olduğunu belirterek CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmada herhangi bir tarafta bulunmadığını söyledi.
Hatta iki genel merkeze de dikkat çeken bir mesaj vererek, tutumunun rahatsızlık oluşturması halinde "gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini" ifade etti.
CHP'DEN "AİDİYET" HATIRLATMASI
Yavaş'ın "tarafsızım" çıkışının ardından CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir yanıt geldi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yavaş'ın Başkan Erdoğan ile görüşmesinin belediyecilik açısından sorun oluşturmadığını ancak görüşmenin CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'e denk gelmesinin kamuoyu açısından farklı bir tablo ortaya çıkardığını söyledi.
Sarı, Yavaş'a siyasi adresini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Mansur Yavaş, CHP'nin belediye başkanıdır, üyesidir. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de CHP'yedir."
"GELMESİNİ BEKLERDİK"
Yavaş'ın farklı siyasi kesimlerden oy almasının CHP'ye olan siyasi aidiyetiyle karıştırılmaması gerektiğini belirten Sarı, CHP Genel Merkezi'nin 9 Eylül beklentisini de açıkça ortaya koydu:
"Belediye Başkanımızın siyasal tabanı ile kurduğu ilişki başka bir şeydir, bir siyasi partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların her ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. Genel Merkez olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü Ankara'da yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik."
"HEM NALINA HEM MIHINA" SİYASETİNDE YENİ PERDE
Sarı'nın sözleri, CHP Genel Merkezi'nin Yavaş'ın aylardır sürdürdüğü iki tarafa da mesafeli çizgisine yönelik şimdiye kadarki en net çıkışlarından biri oldu.
Yavaş, CHP'den istifa edip Özgür Özel'in Yeni Partisi'ne geçmedi ancak Özel'le bağlarını da koparmadı. CHP ise geçtiğimiz haftalarda Yavaş'ın parti içinde kalacağı yönünde açıklama yapmış, Yavaş cephesinden bu açıklamaya itiraz gelmişti.
9 Eylül'de ise tablo daha da belirginleşti: Yavaş CHP'nin kuruluş yıl dönümü programında yer almadı, akşam saatlerinde Külliye'ye çıktı; görüşmesini Özel'e doğrudan, Kılıçdaroğlu'na ise aracı üzerinden bildirdi.
Şimdi CHP yönetimi "siyasal aidiyetin CHP'ye" diyerek Yavaş'a adresini hatırlatırken gözler ABB Başkanı'nın CHP-Yeni Parti arasındaki "tarafsızlık" siyasetini ne kadar daha sürdüreceğine çevrildi.