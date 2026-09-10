Yavaş, bir yandan CHP üyeliğini sürdürürken diğer yandan Özgür Özel ile temasını kesmedi. İki parti arasında açık bir saf tutmayan ABB Başkanı, 9 Eylül'de CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerine de katılmadı.

Görüşmenin gündeminde Ankara'nın metro yatırımları, ulaşım projeleri ve belediyenin merkezi hükümetten beklediği konular yer aldı. Yavaş da görüşme sonrası yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a Ankara'ya gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti.

ÖZEL'E DİREKT, KILIÇDAROĞLU'NA ARACIYLA

Yavaş, Külliye'deki kabul öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan bilgilendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Bülent Kuşoğlu üzerinden haber gönderdi. Böylece Yavaş'ın CHP ile Yeni Parti arasındaki denge siyaseti Külliye görüşmesinde de bir kez daha kendisini gösterdi.

Yavaş ise bugün yaptığı açıklamada her iki genel başkanın da görüşmeden haberdar olduğunu belirterek CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmada herhangi bir tarafta bulunmadığını söyledi.

Hatta iki genel merkeze de dikkat çeken bir mesaj vererek, tutumunun rahatsızlık oluşturması halinde "gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini" ifade etti.