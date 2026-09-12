Mansur Yavaş’tan CHP ve Yeni Parti’ye rest: “Tavandaki ayrılıklar bizi ilgilendirmez”
CHP ile Yeni Parti arasındaki sert ayrışmada taraf olmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez mesajını doğrudan parti yönetimlerine verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin siyasi polemik konusu yapılmasına tepki gösteren Yavaş, Ankara’nın milyarlarca dolarlık metro yatırımları ve finansman ihtiyacı için Cumhurbaşkanı ile görüşmenin zorunlu olduğunu söyledi. Yavaş, “Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek…” sözleriyle temasını savunurken, “Tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim” diyerek CHP ile Yeni Parti arasındaki savaşa mesafe koydu.
CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi savaşta taraf olmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde kendisine yöneltilen eleştirilere dikkat çeken sözlerle karşılık verdi.
CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü programında yer almaması nedeniyle partisinden "aidiyet" ve "hayal kırıklığı" eleştirileri alan Yavaş, siyasi gerilimin belediye yönetimine taşınmaması gerektiğini savundu.
Yavaş'ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşme oldu.
ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE CEVAP
Yavaş, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin siyasi bir temas gibi sunulmasına tepki gösterdi.
Ankara'daki metro yatırımlarının programa alınması ve finansman süreçleri için Cumhurbaşkanının onayına ihtiyaç bulunduğunu belirten Yavaş, görüşmenin ayrıntılarını anlattı.
Yavaş, "Var olan bir yetki için kendisine gidip metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanının iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartmak için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.
Yavaş, Külliye temasının Ankara'nın yatırım ve finansman ihtiyaçları kapsamında gerçekleştiğini vurguladı.
"BU ÜLKEYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞMEYECEKSEK…"
Başkan Erdoğan ile görüşmesine yönelik eleştirileri değerlendiren Yavaş, merkezi yönetimle temas kurulmasının belediyeciliğin doğal bir parçası olduğunu savundu.
Ankara'da farklı siyasi görüşlere sahip milyonlarca vatandaşın birlikte yaşadığını hatırlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşemeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan ancak bu kentin içinde yaşayıp belediyeye aynı oranda para ödeyen, yaşamı hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı olmamızın imkanı var mıdır?"
Yavaş'ın bu sözleri, daha önce yaptığı "Ankara için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm" açıklamasının devamı niteliğinde oldu.
CHP VE YENİ PARTİ'YE "TAVANDAKİ AYRILIK" MESAJI
Yavaş'ın açıklamasındaki en sert siyasi mesaj ise CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmaya yönelik oldu.
Partiler arasındaki gerilimin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini etkilememesi gerektiğini söyleyen Yavaş, "Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın "tavandaki ayrılıklar" çıkışı, CHP'den kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından geldi.
Yavaş, CHP'de kalmayı sürdürürken Yeni Parti ile arasına kesin bir siyasi mesafe koymaması nedeniyle parti içinden tepki almıştı.
CHP'DEN "AİDİYET" VE "HAYAL KIRIKLIĞI" ÇIKIŞI
Takvim.com.tr, Yavaş'ın CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadelede izlediği çizgiyi daha önce gündeme taşımıştı.
Yavaş'ın CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa katılmaması parti içindeki rahatsızlığı görünür hale getirdi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı olduğunu hatırlatarak siyasi aidiyetinin CHP'ye olduğunu söyledi.
Faik Öztrak da Yavaş'ın Anıtkabir programında yer almamasına tepki göstererek yaşanan durumu "büyük hayal kırıklığı" sözleriyle değerlendirdi.
Yavaş ise CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadelede açık biçimde taraf olmayacağı yönündeki tutumunu sürdürdü.
ÖZEL'E DOĞRUDAN, KILIÇDAROĞLU'NA ARACIYLA
Başkan Erdoğan ile gerçekleştirilen Külliye görüşmesi öncesindeki siyasi trafik de dikkat çekmişti.
Yavaş, görüşme öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan bilgilendirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Bülent Kuşoğlu aracılığıyla haber gönderdi.
Özel de Başkan Erdoğan ile yapılacak görüşmeden önceden haberdar olduğunu kamuoyu önünde açıkladı.
Yavaş, görüşmenin ardından hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özel'in bilgisi bulunduğunu belirterek temasın farklı siyasi anlamlara çekilmesine tepki gösterdi.
"GEREĞİNİ YAPMAKTAN İMTİNA ETMEM" DEMİŞTİ
Yavaş, CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadelede taraf olmayacağını daha önce de açık ifadelerle dile getirmişti.
İki parti yönetiminin bu tutumundan rahatsız olması halinde "gereğini yapmaktan imtina etmeyeceğini" söyleyen Yavaş, siyasi kamplaşmanın içinde yer almayacağı mesajını vermişti.
Son açıklamasında kullandığı "Tavanda olan ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor" sözleri ise Yavaş'ın bu çizgisini daha da belirgin hale getirdi.
CHP'den gelen aidiyet eleştirilerine rağmen geri adım atmayan Yavaş, Başkan Erdoğan ile Ankara'nın yatırımları için görüşmeye devam edeceğini de açık ifadelerle ortaya koydu.