Yavaş'ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşme oldu.

Yavaş, "Var olan bir yetki için kendisine gidip metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanının iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartmak için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Yavaş, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin siyasi bir temas gibi sunulmasına tepki gösterdi.

"BU ÜLKEYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞMEYECEKSEK…"

Başkan Erdoğan ile görüşmesine yönelik eleştirileri değerlendiren Yavaş, merkezi yönetimle temas kurulmasının belediyeciliğin doğal bir parçası olduğunu savundu.

Ankara'da farklı siyasi görüşlere sahip milyonlarca vatandaşın birlikte yaşadığını hatırlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşemeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan ancak bu kentin içinde yaşayıp belediyeye aynı oranda para ödeyen, yaşamı hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı olmamızın imkanı var mıdır?"

Yavaş'ın bu sözleri, daha önce yaptığı "Ankara için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm" açıklamasının devamı niteliğinde oldu.