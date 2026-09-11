İlkay Çiçek skandalında gizli oda detayı! 3 kadından şok ifadeler... Sevgililerini ve yakınlarını belediyede işe soktu!
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen adli süreçte, 3 kadının verdiği ifadeler kamu olanaklarının özel ilişkiler için kullanıldığını ve Gençlik Merkezi'ndeki "gizli oda"da yürütülen balya balya para trafiğini ortaya çıkardı. Belediyede voleybol antrenörü Nilüfer Sezer, 726 bin TL'yi harçlık olarak aldığını belirtip Çiçek'in "Belediye başkanı oldu, karısını unuttu derler diye boşanamıyorum" dediğini aktarırken, belediye personeli Gülşah Çetin ise Gençlik Merkezi'nin en üst katında böcek taraması yapılan özel odaya getirilen döviz ve Türk lirası dolu çantaları detaylarıyla anlattı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan avukat Elifnur Gürcü ise Çiçek'in kendisiyle sevgili olmak istediğini ancak bu talebi reddettiğini iddia ederek, "Belediyeye girebilmek için nazik yazıştım" ifadelerini kullandı.
Menderes Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki iddialar derinleşiyor. Dosyada şüpheli ve tanık sıfatıyla yer alan üç kadının ifadesi kamu olanaklarının kişisel işlerde kullanılmasından "gizli oda"da yürütülen para trafiğine, usulsüz kadro tahsislerinden otel buluşmalarına kadar uzanan tabloyu detaylarıyla ortaya koydu.
Özgür Özel, İlkay Çiçek için "İçişleri Bakanlığını bile yönetir." diyerek CHP'den aday göstermişti.
Soruşturma dosyasında yer alan voleybol antrenörü Nilüfer Sezer, belediye personeli Gülşah Çetin ve avukat Elifnur Gürcü'nün beyanları, iddiaların merkezindeki isim olan İlkay Çiçek'in krili ilişkiler ağını gözler önüne serdi.
"726 BİN TL'Yİ HARÇLIK OLARAK VERDİ"
Dosyada dikkat çeken beyanlardan biri, Menderes Belediyesinde voleybol antrenörü olarak görev yapan Nilüfer Sezer'e ait. Çiçek ile ilişkilerinin zamanla duygusal bir boyut kazandığını belirten Sezer, "2025 yılında ise İlkay Çiçek ile sevgili olmuştuk" dedi. Çiçek'in evli olduğunu bilmesine rağmen sürecin devam ettiğini dile getiren Sezer, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarına giren para transferlerine ilişkin, "Bu paralar şahsıma İlkay'ın hesabından gelen, bana harçlık olarak verdiği paralardır." dedi.
Banka kayıtlarındaki "borç" ibaresine karşın aralarında ticari veya hukuki bir borç-alacak ilişkisi bulunmadığını, yaklaşık 726 bin TL'yi kişisel harcamalarında kullandığını ve geri ödemediğini ifade eden Sezer, evlendikten sonra da para istemeyi sürdürdüğünü aktardı. Sezer, belediyelere yönelik adli operasyonların gündeme gelmesi üzerine Çiçek'in kendisine banka üzerinden yapılan transferlerin "sıkıntılı olacağını" söyleyerek ödemeleri elden yapmayı teklif ettiğini dile getirdi.
Ankara'daki görüşmelerin detaylarını da tutanağa geçiren Sezer, Çiçek'in geç saatteki Ankara uçağına bilet aldığını, sabah ilk uçakla İzmir'e döndüğünü ve konaklama giderlerini karşıladığını kaydetti. Sezer, Çiçek'in aile hayatına ilişkin kendisine "Her şey bitti, sadece çocuklar için duruyorum" ve "Belediye başkanı oldu, karısını unuttu derler diye boşanamıyorum" ifadelerini kullandığını belirtti.
GENÇLİK MERKEZİNDE "GİZLİ VE GÜVENLİ ODA"
Belediye personeli Gülşah Çetin'in ifadesinde ise kamu kurumuna ait alanların kullanımı ve para trafiğine dair iddialar yer aldı. İş talebi amacıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çiçek'in kendisine mesajlar attığını belirten Çetin, "Bana zaafı olduğu için benim taleplerimi karşılamaya devam ediyordu" şeklinde konuştu. Çetin, bu süreçte kendisinin, annesinin, erkek kardeşinin ve kız kardeşinin eşinin belediye kadrolarına alındığını iddia etti.
Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi Gülşah Çetin'in belediye ve iştiraklerinde işe aldırdığı isimler:
Gülşah Çetin, İlkay Çiçek'le tanışma sürecini şu sözlerle anlattı:
"İlkay Çiçek Menderes'in görevden alınan belediye başkanı olmaktadır. Ben kendisini muhtar olduğu dönemde tanırım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısına katıldı. Burada Altan İnançasında bir belediye meclis başkanı vardı. Kendisi benim tanıdığım olmaktaydı. Ben o tarihlerde Menderes ilçesine yerleşmek istiyordum. İlkay'da Menderes'te muhtar olduğu için Altan İnanç beni İlkay ile tanıştırarak bana yardımcı olmasını istedi. Ben öncesinde Yeşilyurt ilçesinde oturuyordum. Ancak ben her ne kadar İlkay ile tanışsam da o süre zarfında Menderes ilçesine taşınmadım. İlkay Çiçek belediye başkanı olduktan sonra bende Menderes ilçesine taşındım. Yanlış hatırlamıyorsam taşınma yılım 2025 Mart ayıydı."
Çiçek'e ulaştıktan sonra makamına gittiğini ve sonrasında mesajlaşmaların başladığını anlatan Çetin, "Görüşme sırasında numaramı kaydetti. Ben kendisinden iş ile alakalı bir yardım istedim ve makamından ayrıldım. Ayrıldıktan hemen sonrasında bana mesaj attı. Mesajda 'sohbetimiz çok hoştu tekrar edelim' dedi. Bu sekilde benimle görüşme üzerine mesajlar atarak mesaj içeriğinde yüzünü içeren fotoğraflar da attı. Bu fotoğraflarda öpücük emojileri vardı. Mesaj atması bir buçuk ay kadar devam etti. Sosyal medyada görmüş olduğum mesaj içeriklerinin de İlkay Çiçek'e ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesajlarda bana da 'bebeğim' şeklinde hitap ederdi. Ayrıca konuşma içeriklerinin bana atılan mesajlarla aynı olduğunu anladım. Kendisi bol bol tek görünümlük fotoğraflar atardı. Genellikle kendi fotoğrafları olurdu. Bu fotoğraflar resmi şekilde çekilmiş fotoğraflar değildi. Ev hali olan üzerinde atlet bulunan yüz fotoğrafını atardı" ifadelerini kullandı.
İlişki talebini reddettiğini ancak Çiçek'in zaafı nedeniyle ailesini işe soktuğunu belirten Çetin, "Kendisine arkadaş kalmak istediğimi söyledim. Kendisi nasıl istersen öyle olsun dedi. Bana zaafı olduğu için benim taleplerimi karşılamaya devam ediyordu. Bu kapsamda önce oğlan kardeşim Murat Çetin sonrasında kız kardeşimin eşi olan Ümit Durmaz'ı, beni ve annemi belediyenin kadrosunda işe aldı. Daha sonrasında olarak görüşmelerimiz devam etti. Sürekli meclis üyelerini bana şikayet ederdi" dedi.
GENÇLİK MERKEZİ'NDEKİ "GİZLİ VE GÜVENLİ ODA"
Çiçek ile görüşmelerin makamda değil Gençlik Merkezi'nde yapıldığını söyleyen Çetin, binadaki gizli odayı şöyle anlattı:
"Genelde bizim onunla görüştüğümüz yer makamı olmazdı. Menderes Gençlik Merkezinin olduğu bir yer vardı. Biz kendisiyle bütün özel görüşmeleri orada yapardık. Herkes orayı spor kompleksi sanıyor iken en üst katta gizli bir oda vardı. Başkaları ile de bütün özel görüşmelerini orada yapardı. Oda da siyah küçük tuşlu telefonu vardı. Odaya girmeden önce kendine ait olan akıllı telefonunu içeriye sokmazdı. Bütün görüşmesi gereken özel görüşmelerini tuşlu telefon ile yapardı. Konuşma sırasında kendisi bana bu odayı böcek var mı diye sık sık kontrol ettirdiğini bu odanın güvenli oda olduğunu konuşmak istediğin özel bir konu varsa bana açılmak ile ilgili bana bu odada rahatlıkla söyleyebileceğimi söyledi."
BALYA BALYA PARA
Gençlik Merkezi'ndeki odada tanık olduğu para trafiğini detaylarıyla anlatan Çetin, olay günü yaşananları şu sözlerle aktardı:
"2026 yılında İlkay ile alakalı sosyal medya yazışmaları dolaşmaya başladığının ertesi günü Menderes Gençlik Merkezinin üst kat odasında bulunan yerinde kendisiyle tekrar görüştüm. Buradaki görüşmede de yine kendi akıllı telefonunu dışarıda bıraktı yanına almadı. Bu sırada içerideki görüşmemiz esnasında tuşlu telefonu çaldı. Aslı isimli bir kadın arıyordu. Telefonu açarak 'Aslıcım ben seni arayacağım' diyerek kapattı. Ben Aslı'nın kim olduğunu sorduğumda genel merkezdeki işlerini çözen kız olduğunu söyledi. Ancak ben WhatsApp konuşmasındaki Aslı'nın bu kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ankara'ya daha öncesinde gittiğinde ben kendisini aradığımda Aslı hanımla beraberim diyerek cevap vermişti."
Odaya gelen isimleri ve paraları gördüğü anı anlatan Çetin şunları söyledi:
"Bu sırada kapı çaldı içeriye Mustafa Pala isimli şahıs geldi. Elinde siyah bir çanta vardı. Mustafa Pala'da aynı şekilde akıllı telefonunu dışarıda bıraktı. Daha sonrasında bulunduğumuz odaya girdi. İlkay baskan benden müsaade istedi. Beni dışarıya çıkardı. Burada koridorda bulunan masada oturdum. Mustafa Pala tekrar odadan dışarıya çıktı. Akıllı telefonunu almadan iki kat aşağıdan Rüzgar Sönmez'i alarak tekrar odaya girdi. Rüzgar Sönmez'de odaya girmeden önce akıllı telefonunu dışarıda bıraktı.
Bunun üzerine şüphelenerek ben olanları takip etmeye başladım. Burada dikkat ettiğim Rüzgar'da cebinden ayrı bir tuşlu telefon çıkararak biriyle konuştu. Yani Rüzgar Sönmez'de tuşlu telefon kullanıyordu. O sırada benim telefonum çaldı arayan kızımdı. Acil eve gitmem gerekiyordu. Bende gayriihtiyari olarak başkana söylemek için kapıyı tıklayıp içeri girdiğimde masada dolar, euro ve Türk lirası olacak şekilde balya balya para vardı. Aralarında Özdere otel isimli bir konu geçiyordu. Ancak beni parayı gördüğümü gördükten sonra beni bırakmadı beklememi söyledi. Ben biraz daha bekledim.
Sonrasında Rüzgar ve Mustafa bu odadan birlikte çıktılar. Ancak siyah poşetlerinin içerisinde balya şeklinde paralar görünüyordu. Çünkü Rüzgar poşeti elinde katlayarak tutuyordu. Mustafa Pala ile birlikte çıktılar. Para Rüzgar'ın elindeydi. Akabinde İlkay beni içeriye çağırdı. Ben içeri girdiğimde paralar masada yoktu. 'Başkanım o paralar ne' diye sorduğumda 'o paralar bizim değil ait olan yere gönderilecek' dedi. Sonrasında koridora çıkarak akıllı telefonundan şoförü Sergen'i aradı ve yanına çağırdı. Sergen geldi. Geldikten sonra ben dışarıda kapının önünde beklemeye devam ediyordum. Sergen'i içeriye girdi. Kapıyı kapattılar. İçeride toplamda iki dakika durmadan Sergen çıktı. Sergen'in elinde Mustafa Pala'nın ilk getirdiği para çantasıyla birlikte çıktığını gördüm.
Çıktıktan sonra ben odaya girdim İlkay elindeki tuşlu telefonu tamamen kapattı sonra çekmeceye koydu. Sonra akıllı telefonuyla meclis üyesi olan Seyhan Müserref'i aradı. Telefonda kendisine 'Sergen ile gönderdim seninkini al' dedi. Konuşma içeriğini tam hatırlayamamakla birlikte yine Özdere otel konusunun geçtiğini duydum. Daha sonrasında oradan ayrılarak kızımın yanına gittim"
ANNESİNİN EVİNE "EVDE HİZMET" TEMİZLİKÇİSİ
Çetin, belediye imkânlarının kişisel işler için kullanıldığını belirterek, "Yine şahit olduğum diğer bir olay ise ben İlkay'dan sık sık başka konulardan yardım isterdim. Yanına giderdim. Annemin ayağını kırdığı dönemde evime belediyede camide temizlik olarak görev yapan kişilerin annemin evine gelerek temizlik yapmasını istedim. Aynı gün temizlik olarak görev yapan bu belediyeye bağlı kişiler annemin evine 'evde hizmet' kisvesi altında gelerek temizlik işlerini yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.
Aynı gün odada Rüzgar Sönmez ile İlkay Çiçek arasında geçen yurt dışı diyaloguna şahit olduğunu öne süren Çetin, "Bu meseleyi konuştuğum gün Rüzgar Sönmez İlkay'ın odasına geldi. Hatta o gün İlkay Rüzgar'a yurt dışına ne zaman çıkacağını sordu. Çünkü Rüzgar İspanya'dan oturum izni almaya çalışıyordu. Çünkü orada Rüzgar'ın kafesi vardı. Yine eşi olduğunu duymuştum. Bunu da bana İlkay söylemişti. O anda Rüzgar İlkay'a zabıta müdürü Cüneyt'i anlattı. Cüneyt'in 'her yere ceza yapıştırdığını' söyledi. İlkay'da bunun üzerine 'o kadarını yapmayın' dedi. Rüzgar'da bunun üzerine 'Ben zaten hallettim. Yırttırdım attırdım' dedi. Sonrasında İlkay yüzüne bakarak 'sen işini bilirsin' dedi. Rüzgar odadan çıkarak ayrıldı. Ben İlkay'ı orada uyardım. Rüzgar'ın kaçacağını ve her şeyi kendisine yıkacağını söyledim. Ancak İlkay 'Rüzgar bana öyle bir şey yapmaz' dedi ve konu kapandı" diye konuştu.
550 BİN TL'LİK SAĞLIK DESTEĞİ
Sağlık sorunları nedeniyle Çiçek'ten maddi destek aldığını da anlatan Çetin, "Ben de bu odadayken sağlık sorunlarım olduğunu söyledim. Ameliyat olmam gerektiğini söyledim. Bunun üzerine maddi destek istedim. Kendisi bana yardımcı olabileceğini söyledi. Kendi hesabından bana gün içerisinde belirli bir miktar gönderebileceğini ancak bana geri ödemeyi nasıl yapacağımı söyledi. Ben de artık çalışanı olduğumu sonrasında parayı taksitler halinde verebileceğimi söyledim. Bana kendisi 250.000 TL yi gönderdi. Bunu doğrudan kendi hesabından benim annemin kullandığı hesaba attı. Daha sonra kendisine hastane ücretimin yetmediğini söyleyince 300.000 TL daha bana yardımda bulundu. Bu parayı aynı şekilde annemin hesabına gönderdi. Sonrasında ben kendisine IBAN yoluyla bu paraları parça parça geri ödemeye başladım ve gördükçe de elden de ayrı vermeye devam ettim. Bana bu denli para yapmasının sebeplerinden bir tanesi de daha önceki şahsıma göndermiş olduğu duygusal mesajları eşi ile paylaşmasından korkmasıydı. Bu ödemeler sağlık harcamalarına harcanmıştır. Buna dair makbuzlarımı da sunabilirim" dedi.
Çetin, yaşananların ardından 3 Ağustos 2026'da işten çıkarıldığını belirterek, "Bütün bu anlattıklarıma şahit olduğumdan mıdır tam sebebini bilmiyorum 3 Ağustos 2026 günü İlkay beni işten çıkardı. Beni işten çıkarmasının sebebi olarak bildiklerimi belediyede birilerine anlatmamdan korktu. Çünkü daha önce işe aldırdığım aile üyelerini işten çıkartmadı" diyerek ifadesini tamamladı.
AVUKAT ELİFNUR GÜRCÜ'NÜN İFADESİ: BELEDİYEYE GİREBİLMEK İÇİN NAZİK YAZIŞTIM
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etmek" isnadıyla 10 Eylül 2026 tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan avukat Elifnur Gürcü'nün beyanları ortaya çıktı.
"ÇANKAYA'DAKİ KAFEDE TANIŞTIK"
Menderes Belediyesi'nde herhangi bir rüşvet olayına şahit olmadığını öne süren Gürcü, İlkay Çiçek ile tanışma sürecini şu sözlerle aktardı:
"Ben İlkay Çiçek isimli şahsı Menderes Belediye Başkanlığı seçim döneminde yani 30 Mart 2024 tarihinde tanıdım. Ankara ilinde Çankaya ilçesinde CHP Genel Merkezinin çevresinde bulunan şuanda ismini hatırlamadığım bir kafede tanıştık. İlkay Çiçek ile beni kimin tanıştırdığını şuanda hatırlamıyorum. İlkay Çiçek ile tanıştığımda kendisi henüz belediye başkanı seçilmemişti. Ben Etimesgut CHP üyesi olarak seçim sürecinde görev aldım. Bu sebepten dolayı CHP genel merkezine gidip geliyordum, eğitimlerimiz burada oluyordu İlkay Çiçek ile bu şekilde tanıştım. İlkay Çiçek Menderes Belediye Başkanı seçildikten sonra dönem dönem Ankara CHP genel merkezine geliyordu. Ben İlkay Çiçek'e Ankara ilinde bir ihtiyacınız olursa mutlaka beni arayın diyordum. İlkay Çiçek'te bana Ankara iline ne zaman geleceği ile ilgili sohbet içerisinde söylüyordu."
Ankara'daki Armada AVM'de yaptıkları baş başa görüşmeye değinen Gürcü, "Yukarıda İlkay Çiçek ile kafede tanışmamızın dışında 1 kere daha Ankara ilinde Armada isimli alışveriş merkezinde bir kafede ikimiz baş başa görüştük. Bu görüşmede İlkay Çiçek benim İzmir ilinde işlerim olduğunu bildiği için bana Menderes Belediyesinde 2 tane avukatın çalıştığını hatta bu avukatların isimlerinin Ozan Rüzgar ve Mehmet Emin Işık olduğunu söyledi. Mehmet Emin Işık isimli avukatın Menderes CHP ilçe başkanı olduğunu, işlerinin yoğun olduğunu ve sözleşmesinin yenilenmeyeceğini söyledi. Devamında ise bana Menderes belediyesinde avukat olarak çalışma teklifinde bulundu bende kendisine neden ben diye sordum oda bana Menderes'in çok küçük bir ilçe olduğunu, yüzünün yumuşak olduğunu, hayır demekte zorlanan bir insan olduğunu söyledi. Bana Menderes için yabancı bir avukat olarak Menderes Belediyesindeki işlerin işleyişinde tarafsız olarak bu görevi yapabileceğimi söyledi. Bende bu teklifini düşüneceğimi söyledim" dedi.
"SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ, REDDETTİM"
İzmir'deki MEGEM binasında teklifi kabul ettiğini belirten Gürcü, Çiçek'in duygusal yaklaşımını ve bunu reddetme gerekçesini anlatarak şunları kaydetti:
"Ben İlkay Çiçek'ten böyle bir teklif aldıktan sonra İzmir ilindeki müvekkillerime ve o dönemde belediye başkan yardımcısı olan Ayşegül Demir'e belediyenin maaşımı ödeyip ödeyemeyeceğini iyi bir yer olup olmadığını sordum. Oda bana hayırlısı olsun gel dedi. Ayşegül Demir isimli şahsı da İlkay Çiçek'i tanıdığım dönemde tanıdım. Kendisi Çorum ilindendir, benim annemde Çorum ilinden olduğu için böyle bir bağ oluştu. Menderes Belediyesinde çalışmam için bana 15 Aralık 2025 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında sözleşme yaptılar hatta bana İlkay Çiçek avukatların maaşının şubat ayında arttığını tekrar diğer Ozan isimli avukat ile birlikte sözleşmemin 1 yıl yenileneceğini söyledi. Ben menderes belediyesine gelmeden önce 2025 yılı Eylül Ekim ve Kasım aylarında benden hoşlandığını farklı dillerde whatsapp yazışmaları üzerinden dile getirdi. Bununla ilgili yazışmalarıma ait ekran kayıtları size vermiş olduğun iphone 14 promax mor renkli telefonda mevcuttur. İlkay Çiçek bana sevgili olmak için yazmış olduğu mesajlarına karşılık aynı çatı altında çalışacağımızı böyle bir birlikteliğin iki tarafa da yakışmayacağını söyleyerek reddettim."
Reddetmesine rağmen belediyede işe başlatıldığını aktaran Gürcü, "Ancak İlkay Çiçek kendisini reddetmeme rağmen Menderes Belediyesinde çalışmamı onayladı. Yaklaşık 1,5 ay Menderes Belediyesinde çalıştım. Yine 2026 yılı Şubat ayında çalıştım ancak paramı alamadım. 1 Ocak 2026 tarihinde Menderes Belediyesi ile sözleşme yapmış olmam sebebiyle İzmir ili/Menderes ilçesi Barbaros Mahallesi 329 Sk. No:19 Daire: 45 kiraladım ve kira sözleşmemi size teslim ettim. Menderes Belediyesinde 15 Aralık 2025 tarihinde sözleşme yapmalarına rağmen son 15 gün beni çalıştırmadılar, hatta bilgisayar vermediler. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek halen benimle sevgili olmak istiyordu ve whatsapp durumlarıma cevap yazıyordu benden bunun karşılığında olumlu bir dönüş alamayınca 'senden umudumu kesiyorum' dedi. Daha sonra İlkay Çiçek benimle sevgili olamayınca benim sözleşmemi yenilemedi. Ben Menderes Belediyesine avukat olarak girebilmek için İlkay Çiçek'in bana whatsapp üzerinden yazmış olduğu mesajlara daha Ankara ilindeyken saygılı ve siz üslubunu kullanarak cevaplar veriyordum bu şekilde nazik yazışmamın sebebi tamamen Menderes belediyesine işe alınmam ile ilgilidir" dedi.
"KENDİMİ KORUMAK İÇİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALDIM"
İfadesinde WhatsApp kayıtlarını saklama nedenini açıklayan Gürcü, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Menderes belediyesinde avukat olarak işe başladıktan sonra Menderes ilçesinden İlkay Çiçek'in Ankara'dan beni kastederek sevgilisini getirdiğiyle ilgili dedikodular çıkmış. Bunu bana İlkay Çiçek söyledi, İlkay bunları bana söylediğinde 2026 yılı ocak yada Şubat ayıydı. İlkay Çiçek bana bunları söyleyince kendimi korumak maksadıyla iftiraya karşı whatsapp yazışmalarının ekran resimlerini aldım. Ben bu yazışmaları İlkay Çiçek bana bu dedikoduyu söylediği zaman mı çektim daha sonramı çektim hatırlamıyorum, telefonumda hangi tarihte çektiğim mevcuttur. Ben bu kayıtları kendimi korumak maksadıyla kayıt altına aldım belkide şubat ayından öncede kayıt altına almış olabilirim hatırlamıyorum."
Çiçek'in gönderdiği şarkı ve videoları başkalarına ilettiğini kabul eden Gürcü, "Ben Menderes ilçesine gelmeden önce yine 2025 yılı Eylül - Aralık ayları arasında İlkay Çiçek şarkı söylediği ses kaydı ve videolar attı. Şuan hangi şarkı olduğunu hatırlamıyorum. Bende İlkay Çiçek'e sadece yüzümün olduğu video ve fotoğraf attım ses kaydıda atmış olabilirim. Bu gönderilerimin içeriklerini hatırlamıyorum. Menderes Belediyesinde çalışmaya başladıktan sonra bir kerede çalışırken mesaideyim diye resim atmıştım. Ben İlkay Çiçek ile ilk konuştuğumuz zamanlarda boydan da resim atmış olabilirim. Hatırladığım kadarıyla İzmir ilinde deniz kenarında üzerimde krem renkli bir pantolon ve siyah renkli ceket olan bir resim attım. Ben İlkay Çiçek'e bedenimin gözüktüğü şekilde hiç resim atmadım. Ben İlkay Çiçek'in bana göndermiş olduğu şarkıyı Ezrafil Kuruçay ve Ayşegül Demir'e gönderdim. Bunun sebebi Ezrafil Kuruçay ile olan birlikteliğimden dolayı kıskandırmak içindi, Ayşegül Demir'e de kendimi yakın hissettiğim için gönderdim." dedi.
"FOTOĞRAFTAKİ KADIN BEN DEĞİLİM"
Sosyal medyaya sızan görüntülere ve sevgililik iddialarına karşı çıkan Gürcü, sorgusunda şunları kaydetti:
"Benim İlkay Çiçek'e ait olduğu değerlendirilen ve sosyal medyaya yansıyan Whatsapp yazışmaları ile ilgili bilgi ve görgüm yoktur. Bu yazışmaların kim ile yapıldığı konusunda bilgim ve görgüm yoktur. Bu görüşmeleri İlkay Çiçek ile ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum. Kesinlikle İlkay Çiçek'e o şekilde fotoğraf atmadım. Fotoğraftaki kadın ben değilim. Bana kollukta gösterilen fotoğraftan bahsediliyor ise bu kişi ben değilim. Benim diz kapağımın altında kalıcı iz var ayrıca benim ten rengim beyazdır. Kesinlikle İlkay Çiçek'in sevgilisi ben değilim."
İlkay Çiçek'i tehdit ettiği iddialarını tamamen reddeden Gürcü, Çiçek ile iş akdi sonlandıktan sonra görüşmediğini, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Yağız tarafından verilen şikayet dilekçesini kendisinin hazırladığını, telefon şifrelerini kolluğa verdiğini ve bilgisayar şifrelerini ise mesleki gizlilik içeren bilgiler barındırması sebebiyle Savcılık makamına sunacağını beyan etti.