Menderes Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İlkay Çiçek (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"726 BİN TL'Yİ HARÇLIK OLARAK VERDİ"

Dosyada dikkat çeken beyanlardan biri, Menderes Belediyesinde voleybol antrenörü olarak görev yapan Nilüfer Sezer'e ait. Çiçek ile ilişkilerinin zamanla duygusal bir boyut kazandığını belirten Sezer, "2025 yılında ise İlkay Çiçek ile sevgili olmuştuk" dedi. Çiçek'in evli olduğunu bilmesine rağmen sürecin devam ettiğini dile getiren Sezer, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarına giren para transferlerine ilişkin, "Bu paralar şahsıma İlkay'ın hesabından gelen, bana harçlık olarak verdiği paralardır." dedi.

Banka kayıtlarındaki "borç" ibaresine karşın aralarında ticari veya hukuki bir borç-alacak ilişkisi bulunmadığını, yaklaşık 726 bin TL'yi kişisel harcamalarında kullandığını ve geri ödemediğini ifade eden Sezer, evlendikten sonra da para istemeyi sürdürdüğünü aktardı. Sezer, belediyelere yönelik adli operasyonların gündeme gelmesi üzerine Çiçek'in kendisine banka üzerinden yapılan transferlerin "sıkıntılı olacağını" söyleyerek ödemeleri elden yapmayı teklif ettiğini dile getirdi.

Ankara'daki görüşmelerin detaylarını da tutanağa geçiren Sezer, Çiçek'in geç saatteki Ankara uçağına bilet aldığını, sabah ilk uçakla İzmir'e döndüğünü ve konaklama giderlerini karşıladığını kaydetti. Sezer, Çiçek'in aile hayatına ilişkin kendisine "Her şey bitti, sadece çocuklar için duruyorum" ve "Belediye başkanı oldu, karısını unuttu derler diye boşanamıyorum" ifadelerini kullandığını belirtti.

GENÇLİK MERKEZİNDE "GİZLİ VE GÜVENLİ ODA"

Belediye personeli Gülşah Çetin'in ifadesinde ise kamu kurumuna ait alanların kullanımı ve para trafiğine dair iddialar yer aldı. İş talebi amacıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çiçek'in kendisine mesajlar attığını belirten Çetin, "Bana zaafı olduğu için benim taleplerimi karşılamaya devam ediyordu" şeklinde konuştu. Çetin, bu süreçte kendisinin, annesinin, erkek kardeşinin ve kız kardeşinin eşinin belediye kadrolarına alındığını iddia etti.

Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi Gülşah Çetin'in belediye ve iştiraklerinde işe aldırdığı isimler:

İSİM SGK KAYDI Gülşah Çetin Menderes Belediyesi SGK kaydı var Kıymet Çetin (Anne) Cumaovası AŞ SGK kaydı var Murat Çetin (Kardeş) Menderes Belediyesi SGK kaydı var Ümit Durmaz (Enişte) Menderes Belediyesi SGK kaydı var

Gülşah Çetin, İlkay Çiçek'le tanışma sürecini şu sözlerle anlattı:

"İlkay Çiçek Menderes'in görevden alınan belediye başkanı olmaktadır. Ben kendisini muhtar olduğu dönemde tanırım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısına katıldı. Burada Altan İnançasında bir belediye meclis başkanı vardı. Kendisi benim tanıdığım olmaktaydı. Ben o tarihlerde Menderes ilçesine yerleşmek istiyordum. İlkay'da Menderes'te muhtar olduğu için Altan İnanç beni İlkay ile tanıştırarak bana yardımcı olmasını istedi. Ben öncesinde Yeşilyurt ilçesinde oturuyordum. Ancak ben her ne kadar İlkay ile tanışsam da o süre zarfında Menderes ilçesine taşınmadım. İlkay Çiçek belediye başkanı olduktan sonra bende Menderes ilçesine taşındım. Yanlış hatırlamıyorsam taşınma yılım 2025 Mart ayıydı."