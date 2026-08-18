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Menderes’te seçim bitti gerilim dinmedi! CHP ile Yeni Parti birbirine girdi: “Ahlaksızın daniskasısın”

İzmir’de Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen’in seçimi kazanmasının ardından taraflar arasında karşılıklı sert açıklamalar gelirken, Çağatay Güç ile Utku Gümrükçü birbirlerini ağır sözlerle suçladı.

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Menderes’te seçim bitti gerilim dinmedi! CHP ile Yeni Parti birbirine girdi: “Ahlaksızın daniskasısın”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından yapılan Başkan Vekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen kazandı. Seçim sırasında salonda yaşanan tekmeli ve yumruklu gerilimin ardından CHP ile Yeni Parti cephesinden gelen açıklamalar tansiyonu daha da yükseltti.

Seçimden sonra gerilim tırmandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)Seçimden sonra gerilim tırmandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

MENDERES GİTTİ, GERİLİM BÜYÜDÜ

Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç CHP İzmir il başkanı Utku Gümrükçü'yü ahlaksızlıkla suçlarken CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

CHP İzmir il başkanı Utku GümrükçüCHP İzmir il başkanı Utku Gümrükçü

Gümrükçü, Güç'ün CHP il Başkanlığı sürecinde parti hesabından aldığı lüks cep telefonunu partiden ayrılırken teslim etmeyip yanında götürdüğünü öne sürdü. Gümrükçü konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "CHP'nin cep telefonunu cebine koyup giden Çağatay bize ahlaksız diyemez. Ahlak derse prim vermeyiz. Faturası burada. Parayı da çektiği de burada. Nerede bu telefon dedik, "Ben kredi kartımdan ödedim" dedi. Sonra da gitmiş aynı tutarı bankadan çekmişler. Şimdi biz konuşmak istemiyoruz bazı şeyleri, susuyoruz. Ahlaksız sensin. Sen ahlaksızın daniskasısın" çıkışı geldi.

İlkay Çiçekİlkay Çiçek

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında önce tutuklanıp ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından dün gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimini Cumhur İttifakı Adayı Asuman Şen kazandı.

Menderes’te seçim sonrası gerilim tırmandı.Menderes’te seçim sonrası gerilim tırmandı.
SANDIKTAN SONRA TANSİYON YÜKSELDİ

Taraflar arasında başkan vekilliği seçiminin yapıldığı salonda başlayan tekmeli yumruklu kavga 4. Turda sandıktan AK Partili Asuman Şen'in çıkması ile yerini karşılıklı hakaretlere küfürlere bıraktı.

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GÜÇ'TEN GÜMRÜKÇÜ'YE SERT SÖZLER

Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, seçim sonrası yaptığı açıklamada CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'yü ahlaksızlıkla suçladı. "Maalesef Menderes'i AK Partiye verdik" diyen Güç, yaşanan hezimetten CHP'yi sorumlu tuttu.

Güç, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "O arkadaşları geren, dışarı çıkıp millete hakaret eden o adam (CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü) maalesef il başkanlığına mafyavari tiplerle giren, kadınları il başkanlığında ezen kişinin ahlaklı davranmasını bekleyemezdik. Butlan yönetimi yüzünden belediyeyi kaptırdık. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek." İfadelerini kullandı.

Menderes’te seçim bitti gerilim dinmedi! CHP ile Yeni Parti birbirine girdi: “Ahlaksızın daniskasısın”-5

GÜMRÜKÇÜ'DEN SERT KARŞILIK

Gümrükçü'nün, kendisini ahlaksızlıkla suçlayan Güç'e yanıtı gecikmedi. Güç'e; "Asıl ahlaksız sensin, Ahlaksızın daniskasısın" diyerek yanıt veren Gümrükçü, yaptığı açıklamada çok konuşulacak bir iddiayı da gündeme taşıdı. Gümrükçü, Güç'ün CHP İl Başkanlığından ayrılırken yanında partinin maddi kaynakları ile alınan son model cep telefonunu da yanında götürdüğünü, iade etmediğini öne sürdü.

Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay GüçYeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç

CHP SÜRECİNİ SAVUNDU

Açıklamalarına aynı sertlikle devam eden Gümrükçü, CHP'nin Menderes sürecini doğru yönettiğini iddia etti. Önümüzdeki süreçte yaşananların CHPye fatura edilmek isteneceğini, bunun yanlış olduğunu belirten Gümrükçü: "Bu insanlar namuslarıyla Altı oklu partiye, seçildikleri partiye sadakatlerini devam ettirmişlerdir. Aynı sadakati, aynı siyasi nezaketi 15 gün önce CHP'li olup da 15 gün sonra CHP'ye oy vermeyecek noktaya gelen arkadaşlardan da beklerdik. Tek beklediğimiz buydu, cevabımızı aldık." diye konuştu.

Menderes’te seçim bitti gerilim dinmedi! CHP ile Yeni Parti birbirine girdi: “Ahlaksızın daniskasısın”-7

"GERÇEK SORUMLULAR ONLARDIR"

Gümrükçü açıklamasının son bölümünde ise; "10 meclis üyesiyle kazanamayacaklarını bilenler, bizden oy istemeye dahi tenezzül etmeyenler Menderes seçiminin gerçek sorumlusudur. Halka hesap vermesi gereken onlardır" ifadelerini kullandı.

Haber: Ertan Güncaner

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