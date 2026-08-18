Menderes’te seçim bitti gerilim dinmedi! CHP ile Yeni Parti birbirine girdi: “Ahlaksızın daniskasısın”

İlkay Çiçek CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında önce tutuklanıp ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından dün gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimini Cumhur İttifakı Adayı Asuman Şen kazandı.



Menderes’te seçim sonrası gerilim tırmandı.

SANDIKTAN SONRA TANSİYON YÜKSELDİ Taraflar arasında başkan vekilliği seçiminin yapıldığı salonda başlayan tekmeli yumruklu kavga 4. Turda sandıktan AK Partili Asuman Şen'in çıkması ile yerini karşılıklı hakaretlere küfürlere bıraktı. Menderes Belediyesinde başkanvekilliği seçimi... AK Parti adayı Asuman Şen kazandı: Başkan Erdoğandan tebrik telefonu GÜÇ'TEN GÜMRÜKÇÜ'YE SERT SÖZLER Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, seçim sonrası yaptığı açıklamada CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'yü ahlaksızlıkla suçladı. "Maalesef Menderes'i AK Partiye verdik" diyen Güç, yaşanan hezimetten CHP'yi sorumlu tuttu. Güç, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "O arkadaşları geren, dışarı çıkıp millete hakaret eden o adam (CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü) maalesef il başkanlığına mafyavari tiplerle giren, kadınları il başkanlığında ezen kişinin ahlaklı davranmasını bekleyemezdik. Butlan yönetimi yüzünden belediyeyi kaptırdık. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek." İfadelerini kullandı.

GÜMRÜKÇÜ'DEN SERT KARŞILIK Gümrükçü'nün, kendisini ahlaksızlıkla suçlayan Güç'e yanıtı gecikmedi. Güç'e; "Asıl ahlaksız sensin, Ahlaksızın daniskasısın" diyerek yanıt veren Gümrükçü, yaptığı açıklamada çok konuşulacak bir iddiayı da gündeme taşıdı. Gümrükçü, Güç'ün CHP İl Başkanlığından ayrılırken yanında partinin maddi kaynakları ile alınan son model cep telefonunu da yanında götürdüğünü, iade etmediğini öne sürdü.