SAVCILIK FAALİYETLERİNİ MERCEK ALTIN ALDI Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarındaki faaliyetler mercek altına alındı.

C31K isimli suç örgütünün Telegram kanalı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

HER TÜRLÜ PİSLİK VAR



Soruşturmada; bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması ve yayılması, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapılması, Türk Bayrağı'nın yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması gibi eylemlerin tespit edildiği bildirildi.



ACILI AİLELERLE DALGA GEÇTİLER

Ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarının istismar edilerek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulunulduğu belirtildi.