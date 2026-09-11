CANLI YAYIN
Geri

Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' operasyonu: 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 'C31K' adlı örgüte yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; 27 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' operasyonu: 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, C31K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yayımladı.

SAVCILIK FAALİYETLERİNİ MERCEK ALTIN ALDI

Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarındaki faaliyetler mercek altına alındı.

C31K isimli suç örgütünün Telegram kanalı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)C31K isimli suç örgütünün Telegram kanalı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

HER TÜRLÜ PİSLİK VAR

Soruşturmada; bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması ve yayılması, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapılması, Türk Bayrağı'nın yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması gibi eylemlerin tespit edildiği bildirildi.

ACILI AİLELERLE DALGA GEÇTİLER

Ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarının istismar edilerek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulunulduğu belirtildi.

Savcılık açıklamasıSavcılık açıklaması

ŞİDDET, ŞANTAJ VE KORKU İÇERİKLERİ

Başsavcılığın açıklamasında, görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik yaratmaya yönelik içeriklerin çevrimiçi gruplar üzerinden paylaşıldığı ve yayıldığı kaydedildi.

3 FARKLI İLE 3 OKULA SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞI

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer bölümünde ise yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında 3 farklı ilde bulunan 3 ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulunulduğu ifade edildi.

Bu faaliyetlerin C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' operasyonu: 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı-4

19'U ÇOCUK 32 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u çocuk olmak üzere 32 kişi tespit edildi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 Eylül 2026'da Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Video Oynatma İkonu 3 okula yönelik saldırı hazırlığı iddiası! 'C31K' soruşturması genişletildi

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, incelenmek üzere el konuldu.

Başsavcılık, diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' operasyonu: 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı-6 Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' operasyonu: 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı-7 Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' operasyonu: 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı-8

Özgür Özel'e Ardahan'da İmamoğlu tepkisi: Arzu Turgut Uçar böyle haykırdı: Çocuklarım babalarını ipte sallanırken gördü
SONRAKİ HABER

Özgür Özel'e şok tepki
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler