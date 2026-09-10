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Cinsel içerikli mesajlar tespit edilmişti! İlkay Çiçek ile yazışan avukat Elifnur Gürcü yakalandı... Suç örgütü iddiası!

Menderes Belediyesine yönelik "rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik" soruşturmasında operasyon derinleşti. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları tespit edilen avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı. Gürcü’nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından özel olarak Belediye Başkanı Çiçek’in yanına yerleştirildiği belirlendi.

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Cinsel içerikli mesajlar tespit edilmişti! İlkay Çiçek ile yazışan avukat Elifnur Gürcü yakalandı... Suç örgütü iddiası!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

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İLKAY ÇİÇEK İLE YAZIŞMALARI TESPİT EDİLEN ELİFNUR GÜRCÜ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında, Menderes Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İlkay Çiçek’in gözaltına alındığı anlar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)İlkay Çiçek’in gözaltına alındığı anlar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI
Dosyaya giren teknik ve fiziki takip bulgularında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, şüpheli avukat Elifnur Gürcü'nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına özel olarak yerleştirildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, örgüt adına belediye içerisindeki faaliyetlerde ne tür bir rol oynadığı ve yürütülen soruşturmadaki diğer bağlantıları titizlikle inceleniyor.

Cinsel içerikli mesajlar tespit edilmişti! İlkay Çiçek ile yazışan avukat Elifnur Gürcü yakalandı... Suç örgütü iddiası!-3

ÇİÇEK'İN YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
İlkay Çiçek hakkında, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte ortaya çıkan iddialar büyük yankı uyandırdı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu bilinen Çiçek'in, sevgilisi olduğu öne sürülen bir kişiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarında hem cinsel hem de belediyedeki usulsüzlüklerle ilgili ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

İlkay Çiçek, 4 Ağustos 2026 tarihinde sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 7 Ağustos 2026 tarihinde ise "örgüt kurma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandı.

Cinsel içerikli mesajlar tespit edilmişti! İlkay Çiçek ile yazışan avukat Elifnur Gürcü yakalandı... Suç örgütü iddiası!-4

Yazışmalarda Çiçek'in sevgilisine bel altı uygunsuz görüntüler gönderdiği, karşılığında benzer fotoğraflar istediği, "Şu an oteldeyim yanımda olsan çatır çatır yalayacaktım seni", "Bebeğim küçük İlkay durmuyor, sana çok düşkün", "Şu an azgın boğa gibiyim" gibi açık cinsel içerikli mesajlar attığı ve sevgilisini otele davet ettiği öne sürüldü.

Cinsel içerikli mesajlar tespit edilmişti! İlkay Çiçek ile yazışan avukat Elifnur Gürcü yakalandı... Suç örgütü iddiası!-5

Ayrıca belediye çalışanlarına yönelik "azgınlıktan belediye çalışanlarını s****m", "öyle bir azmışım ki kadın erkek dinlemem" tarzı eşcinsel ve cinsel nitelikli küfürlerin de yer aldığı iddialar arasında.

Cinsel içerikli mesajlar tespit edilmişti! İlkay Çiçek ile yazışan avukat Elifnur Gürcü yakalandı... Suç örgütü iddiası!-6

Çiçek tarafı ise bu yazışmaların yapay zekâ ve dijital montajla üretilmiş sahte içerikler olduğunu iddia etti.

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