Evli ve iki çocuk babası olduğu bilinen Çiçek'in, sevgilisi olduğu öne sürülen bir kişiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarında hem cinsel hem de belediyedeki usulsüzlüklerle ilgili ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

İlkay Çiçek, 4 Ağustos 2026 tarihinde sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 7 Ağustos 2026 tarihinde ise "örgüt kurma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandı.

Yazışmalarda Çiçek'in sevgilisine bel altı uygunsuz görüntüler gönderdiği, karşılığında benzer fotoğraflar istediği, "Şu an oteldeyim yanımda olsan çatır çatır yalayacaktım seni", "Bebeğim küçük İlkay durmuyor, sana çok düşkün", "Şu an azgın boğa gibiyim" gibi açık cinsel içerikli mesajlar attığı ve sevgilisini otele davet ettiği öne sürüldü.

Ayrıca belediye çalışanlarına yönelik "azgınlıktan belediye çalışanlarını s****m", "öyle bir azmışım ki kadın erkek dinlemem" tarzı eşcinsel ve cinsel nitelikli küfürlerin de yer aldığı iddialar arasında.

Çiçek tarafı ise bu yazışmaların yapay zekâ ve dijital montajla üretilmiş sahte içerikler olduğunu iddia etti.