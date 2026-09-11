Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süredir çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple basketbol maçları yapan Erdoğan'ın yer aldığı müsabakalarda veteran basketbolcular da mücadele ediyor.

Başkan Erdoğan parkede: Peş peşe basketler!

Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın hem kaydettiği sayılar hem de takım arkadaşlarına yönelik yönlendirmeleri dikkat çekiyor. Büyük çekişmeye sahne olan maçlardaki renkli diyaloglar da videoda yer alıyor.

MAÇLARDA KİMLER YER ALIYOR?

Maçlarda Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan'ın yer aldığı görülüyor.