Başkan Erdoğan çalışma arkadaşlarıyla sahada! Çekişmeli basketbol maçından renkli görüntüler: "Haydi Ömer, yap sayını"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır beraber maç yaptığı çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek basketbol oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Maçlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile TBF Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan gibi isimlerin yer aldığı, Erdoğan'ın saha içi yönlendirmeleri ve takım içi sohbetlerin dikkat çektiği kaydedildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süredir çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple basketbol maçları yapan Erdoğan'ın yer aldığı müsabakalarda veteran basketbolcular da mücadele ediyor.
Başkan Erdoğan parkede: Peş peşe basketler!
Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın hem kaydettiği sayılar hem de takım arkadaşlarına yönelik yönlendirmeleri dikkat çekiyor. Büyük çekişmeye sahne olan maçlardaki renkli diyaloglar da videoda yer alıyor.
MAÇLARDA KİMLER YER ALIYOR?
Maçlarda Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan'ın yer aldığı görülüyor.
TAKIM ARKADAŞLARINI MOTİVE ETTİ
Videoda yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Başkan Erdoğan'ın, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve eski milli basketbolcu Ömer Onan'ı motive ettiği anlar da yer aldı.
Erdoğan, maç sırasında Onan'a, "Haydi Ömer, yap sayını" diyerek seslendi.
Oldukça çekişmeli geçen maçlarda Başkan Erdoğan'ın takım arkadaşlarıyla yaşadığı renkli diyaloglar da görüntülere yansıdı.