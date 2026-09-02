SDG masalı bitti! Suriye ordusu tekbirlerle Haseke ve Kamışlı'ya girdi: PYD de kendini feshediyor

SURİYE ORDUSU TEKBİRLERLE HASEKE'YE GİRDİ Tüm bu yaşananların gölgesinde, münfesih SDG/YPG'nin kuluçka merkezi olan Haseke'de dikkat çeken görüntüler kayda geçti.

KAMIŞLI DA KONTROL ALTINDA! Haseke Vali Yardımcısı Ahmed Hilali ise kente giren Suriye ordusunun Kamışlı ve Derik dahil olmak üzere tüm Haseke vilayetine yayılacağını açıkladı. Hilali ayrıca, bölgedeki kronik elektrik sorununun kısa sürede çözüleceğini söyledi. Hilali şu ifadeleri kullandı: "Haseke, Suriye'nin diğer tüm vilayetleri gibi hareket etmektedir. Bölgeye intikal eden bu birimleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı asayiş ve güvenlik güçleri olarak tanımlıyoruz. Bu gücün bir kısmı, daha önce devlet kurumlarına entegre olan Asayiş (Özerk Yönetim'e bağlı emniyet birimi) üyelerinden oluşuyor. Bu yeni bir durum değil; sadece vilayetin daha fazla güvenlik gücüne ihtiyacı vardı. Bu güçler araç ve silahlarıyla sahaya indiler; Kamışlo, Derik ve tüm Haseke genelinde devriye ve güvenlik görevlerini yürütecekler."

Görüşme, kurumların yanı sıra askeri ve güvenlik birimlerinin entegrasyon sürecinin tamamlanması, Haseke'de koordinasyonun güçlendirilmesi ve çalışma mekanizmalarının birleştirilmesi için gerekli prosedür ve adımlar ele alındı.

SURİYELİ KOMUTANLAR HASEKE VALİLİĞİNDE Güvenlik Müdürlüğü ve Askeri Polis birimlerinden oluşan Suriye Savunma Bakanlığından üst düzey bir grup, Haseke Valiliğine gitti.

TÜRKİYE BEDELİ NE OLURSA OLSUN "TERÖRİSTAN" KURDURMADI



Bu gelişmeler, Suriye'nin kuzeyini ve Türkiye'nin güney sınırlarını bir ur gibi saran terörün tasfiyesini gözler önüne serdi.



Akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında yaptığı tarihi uyarı geldi.

Suriye'de terör koridoru çöktü!

Erdoğan, 26 Haziran 2015'te "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." demişti.



Gelinen noktada, 11 yıl önce Haliç'ten verilen bu mesajın ve sahada uygulanan kesintisiz stratejinin, bölgedeki tüm gayrimeşru yapıların tasfiyesiyle sonuçlandığı değerlendiriliyor.