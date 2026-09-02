SDG masalı bitti! Suriye ordusu tekbirlerle Haseke ve Kamışlı'ya girdi: PYD de kendini feshediyor
Suriye'de "teröristan" defteri kapandı. SDG'nin feshi sonrası örgütün kuluçka merkezi olarak bilinen Haseke ve Kamışlı'dan dikkat çeken görüntüler geldi. Suriye ordusu tekbirlerle Haseke'ye girdi, sahada hakimiyet kurdu. 2016'dan bu yana terör esaretinde olan bölge halkı, Şam güçlerini bayraklarla karşıladı. Öte yandan Bölgedeki kaynaklar SDG'den sonra PYD'nin de fesih yoluna girdiğini bildirdi. Tam da bu noktada kıblesini İsrail'e çevirenler kaybetti. "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan haklı çıktı.
PKK'dan sonra SDG(YPG) entegrasyon sürecini tamamlayarak fesih kararı aldı. "Mazlum Abdi" kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" deyip, Şam'daki otoriteye teslim oldu. Takip eden süreçte Abdi, Suriye Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına, İlham Ahmed ise Suriye Halk Meclisi üyeliğine atandı.
SDG LAĞVEDİLDİ, İSRAİL KAYBETTİ
SDG'nin feshi ile tamamlanan entegrasyon Şam yönetimi tarafından "ulusal birlik ve toprak bütünlüğü" yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Ankara ise gelişmelerden memnun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Malazgirt'te "Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez" dedi.
"TERÖRİSTAN" PLANI BOZULDU
Böylelikle yönünü Ankara ve Şam'a çevirenler kazandı. Kıblesini İsrail'e çevirenler ise sahada büyük bir tokat yedi. Türkiye, yeni Sykes-Picot düzenini, Balfour'daki sinsi planları 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bozmuş oldu. İsrail'in bölgedeki Arz-ı Mev'ud emelleri ve Davut Koridoru planı çöktü.
PYD DE FESİH YOLUNA GİRDİ
Takvim.com.tr'nin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, önümüzdeki haftalarda PYD'nin kendini feshedip değişime gitmesi bekleniyor. Bahse konu yapının yeni bir siyasi parti kurup, tek çatı altında birleşerek varlık sürdüreceği söyleniyor.
Suriye ordusu SDG'nin kuluçka merkezi Haseke'ye tekbirlerle girdi
SURİYE ORDUSU TEKBİRLERLE HASEKE'YE GİRDİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde, münfesih SDG/YPG'nin kuluçka merkezi olan Haseke'de dikkat çeken görüntüler kayda geçti.
Bölgede SDG sonrası yeni dönem resmen başladı. Suriye ordusuna bağlı güçler, tekbirlerle Haseke kentine giriş yaptı.
Sevkiyat, entegrasyon çerçevesinde yapıldı. Askeri birlikler, şehir merkezindeki Valilik binası önünde konuşlandırıldı.
HASEKELİLER BAYRAKLARLA KARŞILADI
10 yıl sonra SDG teröründen kurtulan Haseke halkı sevinç çığlıklarıyla caddelere akın etti, ellerinde bayraklarla Suriye ordusunu karşıladı.
KAMIŞLI DA KONTROL ALTINDA!
Haseke Vali Yardımcısı Ahmed Hilali ise kente giren Suriye ordusunun Kamışlı ve Derik dahil olmak üzere tüm Haseke vilayetine yayılacağını açıkladı. Hilali ayrıca, bölgedeki kronik elektrik sorununun kısa sürede çözüleceğini söyledi.
Hilali şu ifadeleri kullandı:
"Haseke, Suriye'nin diğer tüm vilayetleri gibi hareket etmektedir. Bölgeye intikal eden bu birimleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı asayiş ve güvenlik güçleri olarak tanımlıyoruz. Bu gücün bir kısmı, daha önce devlet kurumlarına entegre olan Asayiş (Özerk Yönetim'e bağlı emniyet birimi) üyelerinden oluşuyor. Bu yeni bir durum değil; sadece vilayetin daha fazla güvenlik gücüne ihtiyacı vardı. Bu güçler araç ve silahlarıyla sahaya indiler; Kamışlo, Derik ve tüm Haseke genelinde devriye ve güvenlik görevlerini yürütecekler."
SURİYELİ KOMUTANLAR HASEKE VALİLİĞİNDE
Güvenlik Müdürlüğü ve Askeri Polis birimlerinden oluşan Suriye Savunma Bakanlığından üst düzey bir grup, Haseke Valiliğine gitti.
Görüşme, kurumların yanı sıra askeri ve güvenlik birimlerinin entegrasyon sürecinin tamamlanması, Haseke'de koordinasyonun güçlendirilmesi ve çalışma mekanizmalarının birleştirilmesi için gerekli prosedür ve adımlar ele alındı.
TÜRKİYE BEDELİ NE OLURSA OLSUN "TERÖRİSTAN" KURDURMADI
Bu gelişmeler, Suriye'nin kuzeyini ve Türkiye'nin güney sınırlarını bir ur gibi saran terörün tasfiyesini gözler önüne serdi.
Akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında yaptığı tarihi uyarı geldi.
Erdoğan, 26 Haziran 2015'te "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." demişti.
Gelinen noktada, 11 yıl önce Haliç'ten verilen bu mesajın ve sahada uygulanan kesintisiz stratejinin, bölgedeki tüm gayrimeşru yapıların tasfiyesiyle sonuçlandığı değerlendiriliyor.
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