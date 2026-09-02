Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" ile bölgesel dengeleri değiştirecek dev bir adım atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzaladığı tarihi anlaşma, üç ülkeden birine yapılacak silahlı saldırıyı hepsine yapılmış sayan kolektif bir caydırıcılık modelini hayata geçirdi. İttifakın hiçbir ülkeyi hedef almadığı ve diğer kardeş ülkelere de açık olduğu vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Selman ve Şahbaz Şerif

İSTANBUL'DA TARİHİ TOPLANTI

Bu tarihi adımın ardından gözlerin çevrildiği ilk kritik temas ise İstanbul'da gerçekleşti. Anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 31 Ağustos 2026'da üç ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katılımıyla toplandı. Toplantıda ittifakın resmi adı "Mekke Savunma İttifakı" olarak belirlendi.

ROTA İSTANBUL'DA ÇİZİLDİ

Kardeşlik atmosferinde gerçekleşen İstanbul'daki ilk komite toplantısında, üç ülke liderinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda atılacak somut adımlar masaya yatırıldı. Kararların takibi, uygulanması ve kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla bir Genel Sekreterlik teşkilatının kurulması kararlaştırıldı.