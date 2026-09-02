Rota İstanbul'da çizildi! Mekke Savunma İttifakı’nın yol haritası... İşleyiş nasıl olacak?
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile kurulan "Mekke Savunma İttifakı"nın işleyiş haritası netleşti. İstanbul’da düzenlenen Dışişleri, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları toplantısında, Sekretaryanın Suudi Arabistan'da kurulması ve ilk Genel Sekreterin 3 yıllığına Pakistan'dan olması kararlaştırıldı. Bir ülkeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan tarihi ittifak ortak tatbikatlar, savunma sanayii ve teknoloji transferiyle bölgesel caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" ile bölgesel dengeleri değiştirecek dev bir adım atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzaladığı tarihi anlaşma, üç ülkeden birine yapılacak silahlı saldırıyı hepsine yapılmış sayan kolektif bir caydırıcılık modelini hayata geçirdi. İttifakın hiçbir ülkeyi hedef almadığı ve diğer kardeş ülkelere de açık olduğu vurgulandı.
İSTANBUL'DA TARİHİ TOPLANTI
Bu tarihi adımın ardından gözlerin çevrildiği ilk kritik temas ise İstanbul'da gerçekleşti. Anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 31 Ağustos 2026'da üç ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katılımıyla toplandı. Toplantıda ittifakın resmi adı "Mekke Savunma İttifakı" olarak belirlendi.
ROTA İSTANBUL'DA ÇİZİLDİ
Kardeşlik atmosferinde gerçekleşen İstanbul'daki ilk komite toplantısında, üç ülke liderinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda atılacak somut adımlar masaya yatırıldı. Kararların takibi, uygulanması ve kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla bir Genel Sekreterlik teşkilatının kurulması kararlaştırıldı.
Varmak istenen kurumsal yapı doğrultusunda, sekretaryanın Suudi Arabistan'da kurulması kesinleşti. Dönerli sistemle işleyecek olan Genel Sekreterlik koltuğuna ilk olarak 3 yıl süreyle Pakistan'dan seçilen isim oturacak. Ardından sırasıyla Suudi Arabistan ve Türkiye'den temsilciler aynı süreyle (3'er yıl) bu görevi devralacak.
LİDERLERİN ONAYIYLA BİRLİKTE ZAMAN KAYBEDİLMEYECEK
Toplantıya katılan bakanların, sekretaryanın kurulması, yapısı ve işleyişine ilişkin hazırlanan taslağı kendi ülke liderlerine sunması bekleniyor. Liderlerin vereceği resmi onayların hemen ardından çalışmalar zaman kaybetmeden başlatılacak.
SENEDE 2 TOPLANTI
Oluşturulan mekanizmaya göre, Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları'ndan oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi rutin olarak senede 2 kez toplanacak. Ülke liderleri ise ihtiyaç duyulan anların dışında, takvime bağlı olarak yılda en az bir kez zirvede bir araya gelecek.
SAHADA ORTAK TATBİKATLAR VE TEKNOLOJİ HAMLESİ
Sabah'ta yer alan habere göre, masadaki en kritik başlıklardan birini ise savunma yeteneklerinin uyumu ve askeri iş birliği oluşturdu. Savunma sanayii iş birliği, ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında derinleşme kararı alınırken, farklı ordu yapılarına sahip üç ülkenin birlikte çalışabilirliğini artırmak amacıyla ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi kararlaştırıldı.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
İttifakın işleyiş şeması net bir hat üzerine kuruldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları'ndan oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, liderlerin belirlediği stratejik vizyon doğrultusunda yol haritalarını çizecek. Kurulacak olan Genel Sekreterlik ise bu komite tarafından alınan kararları ve hamleleri sahada birebir hayata geçiren icracı organ olarak görev yapacak.