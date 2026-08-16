Göknur Gıda'nın tamamına yönelik yönetim kayyumluğu kararı kaldırıldı. Ancak Alihan Kuriş soruşturması kapsamında şirketin yüzde 13'lük payına ilişkin adli tedbir devam ediyor.

KAYYUM KARARI KALDIRILDI İDDİASI



Şirket, Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesinin 14 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kayyum atama kararının kaldırıldığını ve mevcut yönetim yapısıyla faaliyetlerin olağan şekilde sürdüğünü açıkladı.

Adli makamlardan yapılan bilgilendirmede ise soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen payların Göknur Gıda'daki oranının yüzde 13 olarak tespit edildiği belirtildi. Şirketin tamamına yönelik yönetim kayyumluğu tedbirinin kaldırıldığı ancak söz konusu yüzde 13'lük paya yönelik el koyma tedbirinin uygulanacağı bildirildi.

ÖNCE TMSF YÖNETİM KAYYUMU OLARAK ATANDI

Göknur Gıda'nın açıklamasına göre Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 13 Ağustos 2026 tarih ve 2026/9843 D.İş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirkete yönetim kayyumu olarak atandı.

Söz konusu karar 14 Ağustos 2026 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildi.

Göknur Gıda'da kayyum kararı kaldırıldı iddiası: Yüzde 13'lük paya tedbir kararı (Fotoğraflar Göknur markasının internet sitesinden alınmıştır.)

BİR GÜN SONRA KAYYUM KARARI KALDIRILDI

Şirket, aynı gün Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesince verilen kararla kayyum atama kararının kaldırıldığını duyurdu.

Göknur Gıda açıklamasında, "Şirketimizin mevcut yönetim yapısı ve faaliyetleri herhangi bir değişiklik olmaksızın olağan şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Şirket ayrıca soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan kendisine ait bilgi ve belgelerin tümüyle iade edildiğini bildirdi.

ADLİ MAKAMLARDAN YÜZDE 13 AÇIKLAMASI

Adli makamların bilgilendirmesine göre Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen payların Göknur Gıda'daki oranı yüzde 13 olarak tespit edildi.

Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş tutuklandı.

Bu nedenle şirketin tamamına yönelik yönetim kayyumluğu tedbiri kaldırılırken söz konusu yüzde 13 oranındaki şirket hissesine yönelik el koyma tedbirinin uygulanacağı bildirildi.

Adli makamlar, kayyum kararının kaldırılmasının yüzde 13'lük pay üzerindeki adli tedbirin de kaldırıldığı anlamına gelmediğini özellikle belirtti.

ŞİRKET YÖNETİMİ İLE HİSSE TEDBİRİ AYRI

Bilgilendirmede Göknur Gıda'nın mevcut yönetiminin ve faaliyetlerinin devam etmesi ile soruşturma konusu yüzde 13'lük paya el konulmasının iki ayrı hukuki tedbir olduğu kaydedildi.

Adli makamlar bu nedenle Göknur Gıda'nın kayyum kararının kaldırılmasına ilişkin açıklamasının doğru olduğunu ancak soruşturma kapsamında uygulanan diğer tedbirler bakımından eksik kaldığını bildirdi.

Buna göre şirketin yönetimi kayyumda bulunmuyor ve mevcut yönetim faaliyetlerine devam ediyor. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yüzde 13'lük pay ise ayrı bir adli tedbirin konusu olmaya devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN