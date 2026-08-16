Gaziantep Adliyesinde rüşvet karşılığı tahliye iddiası: Soruşturma dosyasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Gaziantep Adliyesinde uyuşturucu ticareti davasında rüşvet karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada görevden uzaklaştırılan hâkim ve savcılarla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında, para pazarlığı ve tahliye sürecine ilişkin ifadeler yer aldı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanığın maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye edildiği iddiasına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında tedbiren görevden uzaklaştırılan mahkeme başkanı, üye hâkim ve cumhuriyet savcısıyla ilgili dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında, tahliye sürecine ilişkin dikkat çekici ifadeler tespit edildi.
SKANDAL İDDİASI TELEFON İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Gaziantep Adliyesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık hakkında maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddia edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Başka bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen cep telefonunda bulunan "kalp" simgeli WhatsApp yazışmaları ile duruşma tarihinin aniden öne çekilmesine ilişkin tespitler üzerine skandal iddiaları gündeme geldi. HSK müfettişleri olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.
HSK'DAN 3 İSME GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI
Hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi, Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görev yapan Üye Hâkim Mesuda Y. ile Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'nin 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
DOSYAYA GİREN WHATSAPP YAZIŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
"Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'parayı getirin' dedi. Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim Perşembe gece geliyormuş."
TAHLİYE DİLEKÇESİNE İLİŞKİN İDDİALAR DA YAZIŞMALARDA YER ALDI
Bir başka WhatsApp yazışmasında ise hâkimin, avukat Mehmet Balcı'nın tahliye dilekçesi vermesini istediği öne sürüldü.
Mesajlarda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:
"Hakim, 'Mehmet Balcı tahliye dilekçesi versin. Ben de gelir gelmez onaylayacağım, çıkaracağım.' diyor."
Bu yazışmalar da HSK'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelemeye alınan deliller arasında yer aldı.