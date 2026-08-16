Gaziantep Adliyesinde rüşvet karşılığı tahliye iddiası: Soruşturma dosyasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanığın maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye edildiği iddiasına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Soruşturma kapsamında tedbiren görevden uzaklaştırılan mahkeme başkanı, üye hâkim ve cumhuriyet savcısıyla ilgili dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında, tahliye sürecine ilişkin dikkat çekici ifadeler tespit edildi.

HSK soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

SKANDAL İDDİASI TELEFON İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Gaziantep Adliyesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık hakkında maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddia edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Başka bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen cep telefonunda bulunan "kalp" simgeli WhatsApp yazışmaları ile duruşma tarihinin aniden öne çekilmesine ilişkin tespitler üzerine skandal iddiaları gündeme geldi. HSK müfettişleri olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.